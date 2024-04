Po loňském propadu investic do českého startupového trhu mohou být technologické firmy letos optimističtější. Podle průzkumu investiční skupiny DEPO Ventures mezi 220 investory, kteří do startupů zatím nikdy neinvestovali, se do těchto projektů chystají vkládat peníze hlavně generální partneři fondů rizikového kapitálu. Jen málo se jich chystá být andělskými investory, kteří pomáhají startupům v jejich úplných začátcích. Hlavní obavou investorů je, zda se na trhu objeví dostatek kvalitních projektů, které budou příslibem budoucích zisků.

Zatímco pro generální partnery, kteří fondy často vlastní a řídí, je dnes největší výzvou samo získání kapitálu, u investorů do fondů je prioritou exit čili úspěšné zakončení obchodu a z toho plynoucí zisk. „Kvůli pádu valuací a růstu úrokových sazeb se však exity zadrhly,” upozorňuje Michal Ciffra, generální partner DEPO Ventures. Pokud se trh letos rozhýbe, znamená to podle něj pro investory větší vidinu zisku, a s tím související jejich větší ochotu peníze do projektů vkládat.

Jenže investoři se obávají, jestli najdou dostatečně kvalitní startupy. Další jejich starostí je, aby jimi vložené investice neztroskotaly i kvůli nedostatku kapitálu, který je potřeba vybrat. A zneklidňuje je také současná globální a ekonomická situace.

Loňský scénář, kdy zejména během prvního a druhého čtvrtletí zažila česká startupová scéna propad ohodnocení firem doprovázený menší investiční aktivitou, by se ale podle řídícího partnera advokátní kanceláře Mavericks, která byla partnerem průzkumu, Tomáše Ditrycha opakovat neměl: „Uplynulý rok potvrdil, že české startupové prostředí si v posledních letech vybudovalo pevné základy, díky kterým dokáže přečkat i krizová období.“

V roce 2023 kromě DEPO Ventures potvrdili pro e15 problémy na trhu také další investoři, například Andrea Lauren z Rockaway Ventures a Ondřej Fryc z Reflex Capital. Investorka Karolína Mrozková z Credo Ventures zaznamenala největší pokles investic u pokročilejších startupů v takzvané fázi Serie B, která je zpravidla určena k budování mezinárodního obchodu, propagace a klientské podpory již zavedené firmy.

Startupy? Nemám se bát?

Pokud jde o obory, investoři stále nejvíce sázejí na umělou inteligenci nebo finančně-technologické projekty, posilují ale také startupy spojující technologie se zdravotnictvím nebo duševní péčí. Ty loni sesadily ze třetí příčky projekty zaměřené na kryptoměnový blockchain. „Zájem opadl kvůli propadům kryptoměn v předchozím období. Osobně bych však tuhle technologii neodepisoval, nyní jsou kryptoměny opět na vlně zájmu a u blockchainu teď vidím velký potenciál ve spojení s umělou inteligencí,“ říká generální partner DEPO Ventures Petr Šíma.

Podle průzkumu by téměř polovina oslovených investorů nějaký technologický startup do svého portfolia ráda zařadila, brzdí je ale neznalost těchto oborů. Další překážkou je obava z vyšší míry rizika. „Je zřejmé, že investice do startupů nejsou úplně pro všechny. Pokud někdo chce investovat do vznikajícího projektu a jen neví, jak na to, může se spojit třeba s fondy, které ročně procházejí stovky až tisíce projektů a vybírají ty s největším potenciálem uspět,” poznamenává Šíma.

Průzkum také ukázal, že by investory povzbudilo, kdyby dopředu znali výhody i úskalí startupového investování. „Zásady správného investování do startupů se ale dají naučit, stejně jako třeba řízení auta. I zde však platí, že bez základních znalostí se může začátečník hodně spálit,“ upozorňuje šéf nezávislé asociace andělských investorů CBAA Karel Obluk, která také byla partnerem průzkumu.

Motivují příběhy jednorožců

Zatímco akcí zaměřených na zakladatele startupů nebo akcelerátorů, kde se jim věnují experti z byznysu, stále přibývá, edukačních programů pro investory v této oblasti je pramálo. Výjimkou je například Investiční akademie, kterou zaštiťuje státní agentura pro rozvoj podnikání CzechInvest, nebo konference Engaged Investments pořádaná DEPO Ventures.

„Investice do inovativních startupů a jejich úspěchy na mezinárodních trzích nejsou jen podnikatelská příležitost. Představují také vklad pro budoucí prosperitu, která zajistí udržitelný růst zdejší životní úrovně,“ myslí si Ivo Denemark, ředitel divize startupů a venture investic CzechInvestu, jehož prostřednictvím stát podporuje český startupový trh od roku 2011.

Rozvoji scény menších technologických firem pomáhají podle DEPO Ventures příběhy úspěšných investic. Například poskytovatel systému pro správu ubytovacích zařízení Mews nedávno ohlásil investici 110 milionů dolarů, tedy zhruba 2,5 miliardy korun. Firma s českými kořeny se díky tomu posunula mezi jednorožce, startupy s hodnotou přes miliardu dolarů.