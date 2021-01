Ženy ve start-upech: SlidesLive, Dateio, 3TS Capital Partners | E15.cz

Tereza Horáková, SlidesLive

Tereza vystudovala obor polygrafie a interaktivní grafika v Praze a od roku 2010 byla součástí Avastu, tehdy ještě menší, dynamické a inspirativní firmy. Po návštěvě Silicon Valley založila s Vojtou Cimlem a Vojtou Drbohlavem vlastní projekt SlidesLive.

Cílem SlidesLive je natočit všechny přednášky na světě a vytvořit novodobou Alexandrijskou knihovnu. K dnešnímu dni mají natočeno přes 50 tisíc přednášek z celého světa a ze všech oborů. Zajišťují natáčení off-line akcí i virtuálních konferencí, které umí obohatit o atraktivní prvky.

Tereza Horáková, SlidesLiveAutor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem SlidesLive?

Je to hlavně práce neskutečně šikovných lidí, co se nikdy nevzdávají a vždy najdou cestu. Jak říkal Tomáš Baťa: „Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš“. A my se to snažíme i hodně rychle umět, což jsme řešili i teď v koronakrizi. Na začátku pandemie nám v našem systému off-line akcí každou chvíli nově zablikalo „canceled“. A tak jsme ze dne na den přesunuli všechny síly do on-linu.

V té době jsme chystali natáčení velké konference o umělé inteligenci, která se měla konat v Etiopii, kde jsme ještě v únoru 2020 byli na obhlídce. Za necelý měsíc jsme akci kompletně přeměnili na on-line event. Předtočili jsme 1 200 řečníků a odvysílali živě více než 15 virtuálních sálů najednou pro desetitisíce diváků. Pětidenní akce přinesla velký divácký ohlas i finanční úspěch klientovi.

Zajistit stream tak rozsáhlé globální konference v nových podmínkách by pak nešlo bez našeho šikovného týmu.

Proč vás baví pracovat na start-upové scéně?

Ve start-upech se díky kreativním lidem věci skutečně hýbou kupředu. Když přišla potřeba práce s 3D studiem, rychle jsme ho postavili a posílili tým o ty nejlepší „3Dčkaře“. Taky mě baví, když pracujeme na dobrém nápadu, který člověku ani nedá spát. Už před lety jsme třeba uvažovali o vývoji automatického editování videa, což se tehdy zdálo trochu sci-fi. Dnes takto díky nástroji, který jsme si sami naprogramovali, zpracováváme až 50 procent přednášek. Je to skvělá inovace pro nás i pro naše klienty.

Jsme na scéně už 11 let, takže když se ohlédnu a vidím naši knihovnu a krásně natočené přednášky, mám úsměv na tváři. Ale taky platí, že mě dokáže naštvat, když něco není uděláno pořádně. Start-upy by měly nabízet profi služby.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Máme v týmu více než polovinu žen. Kolegyně produkční jsou empatické a umí porozumět potřebám klientů, a pak dobře předat zadání našim štábům. Myslím, že se kluci a holky v našem týmu přirozeně doplňují: kluci se občas nadchnou do hodně ambiciózních řešení a holky jsou více praktické.

Holky by se hlavně měly přestat bát a začít si plnit své sny, a to co nejdříve. Žádné až bude..., potom..., až… Jestli máte nějaký nápad nebo vás láká práce ve start-upu, jděte do toho hned! Protože čas, který ztratíte v práci, která vás nebaví a nikam neposune, vám už nikdo nevrátí. Je to jízda, ale stojí to za to.

A jde to i s rodinou – já momentálně hlavně pečuju o našeho syna a prioritou je pro mě spokojené miminko. Pořád ale vidím, co se ve SlidesLive děje, a podle možností se zapojuji.

Adéla Paříková, Dateio

Adéla vystudovala kvantitativní metody v ekonomii, a tak není divu, že ji hned po škole zaujala práce datového analytika pro Dateio. Do firmy přišla, ještě když se celý tým vešel do jedné malé místnosti, a Dateio tehdy spolupracovalo teprve s první bankou. S firmou vyrostla a naučila se rozumět nejen výsledkům analýz, ale i její organizaci, obchodním prioritám a produktu. Dnes je šéfkou produktů pro banky a má na starosti operativu, integrační projekty s novými bankami nebo další vývoj produktu.

Dateio se specializuje na analýzu transakčních dat z platebních karet a jejich využití pro produktové inovace. Stojí za technologií a datovými modely odměňovacích programů pro klienty významných středoevropských bank.

Adéla Paříková, DateioAutor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem start-upu Dateio?

Využití dat z karetních transakcí, která byla už dlouho k dispozici, ale nikdo s nimi nepracoval. Dateio je schopné tato data automaticky zpracovat a využít je pro oslovování zákazníků zacílené podle jejich předchozího platebního chování.

Proč vás baví pracovat na start-upové scéně?

Při své práci mám možnost porovnat vnitřní fungování našeho start-upu s různými korporacemi. Ať už o sobě říkají, že jsou sebeagilnější nebo sebedynamičtější, nedá se to porovnat s naší firmou. Při své práci mám svobodu pracovat způsobem, kdy si sama rozhodnu o nejlepším postupu řešení. Mohu do něj zapojit kolegy, které potřebuji, bez toho, abych zajišťovala jejich alokaci na daný úkol přes čtyři vrstvy nadřízených.

Mám flexibilitu, co se týká pracovní doby i pracovního prostředí – když potřebuju klid, prostě zůstanu doma. Když je potřeba, změním si naplánované denní priority bez toho, aby mi to musel schválit šéf. Jsem paní svého využití pracovního času. Vedle možnosti potkávat se s neuvěřitelně chytrými a zkušenými lidmi jsou právě tyto vlastnosti start-upového prostředí ty, kvůli kterým se mi v něm tak dobře pracuje.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Mezi muži a ženami v profesním životě nevidím, co se úrovně profesionality, znalostí nebo přístupu k práci rozdíl. Alespoň v Dateio ne. Všichni jsou tu, protože svou práci dělají dobře a nikdo neřeší, jestli je kolega muž nebo žena.

Kde však ženy typicky spíše prospívají je podle mě vnitřní firemní organizace, která je potřeba k udržitelnému růstu start-upů. V nějakém momentu už prostě nejde fungovat bez jisté úrovně systematizace procesů, dokumentace nebo formalizace postupů. A holky jsou v tomhle prostě důslednější. Máme rády pořádek a dokážeme trvat na jeho udržování. My se ani po letech nepřestaneme snažit, aby muž házel špinavé prádlo rovnou do koše místo vedle něj.

Jakmile start-up přeroste hranici zhruba dvaceti lidí, už přestane platit, že všichni ví všechno. Začnou se tvořit menší týmy, které koncentrují znalost, a je potřeba mezi nimi nastavit pravidla komunikace, respektive vzájemného se informování. Začne být potřeba nových činností – personalistiky, marketingu, PR. A přestane být možné vyřizovat požadavky kohokoli individuálně. No, a tady na řadu přichází ženská organizovanost, která vše zařídí s lehkostí a firmě dopomůže se ze všeho nezbláznit.

Jasmína Henniová, 3TS Capital Partners

Jasmína se také angažuje jako moderátorka na různých konferencích a hostuje podcast 0100 Conferences. Mluví šesti jazyky, pracovala v řadě evropských zemí a nyní žije a pracuje v Rakousku. V roce 2020 byla zařazena na žebříček Real Deals & PER: Future 40 Diversity & Inclusion Leaders. Jinak je investiční manažerkou ve společnosti 3TS Capital Partners. Předtím pracovala jako šéfka sekce start-upů pro globální platformu Pioneers, která propojuje start-upy, korporace a investory, a dříve organizovala jedny z předních start-upových konferencí v Evropě.

3TS Capital Partners je jedna z předních evropských private equity a venture kapitálových firem zaměřených na technologie.

Jasmína Henniová, 3TS Capital PartnersAutor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem 3TS Capital Partners?

3TS stojí na rozmanitém a zkušeném týmu, který obsahuje jak finanční experty, tak bývalé podnikatele. Ti se díky svým zkušenostem dokáží na zakladatele i manažery ve svém portfoliu napojit a podpořit je. 3TS má navíc vlastní unikátní strategii v tom, že překlenuje mezeru mezi early venture capital a private equity fondy. Poskytuje menším firmám s obraty od tří do deseti milionů eur kapitál a hlavně know-how, aby se se svými obraty mohly vyšplhat do řádů vyšších desítek až stovek milionů eur a následně pak firmu úspěšně prodat.

Proč vás baví pracovat na start-upové scéně?

Ještě když jsem studovala, stala jsem se jednou z prvních členek brněnského Impact Hubu. Lidé v prostoru se mě často ptali, na čem tam pracuji. Pravdou ale bylo, že jsem se tam chodila učit na zkoušky a nasávat tu super atmosféru.

Start-upová scéna je dynamická, zábavná a neskutečně inovativní. Dává prostor k růstu a i mladým lidem poskytuje hodně odpovědnosti. Vystupují z komfortní zóny a hledají práci, která je bude naplňovat a vytvářet ve světě přidanou hodnotu. Lidé se pak hodnotí na základě schopností a úspěchů a ne tolik podle věku nebo vzdělání. To se velmi shoduje s mými vlastními hodnotami, a proto se ve strat-upové scéně cítím dobře a pohodlně.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

To, že týmy se zastoupením obou pohlaví a všeobecně rozmanité týmy, jsou efektivnější a úspěšnější, už bylo dokázáno. Proto bych chtěla věnovat pár slov spíše tomu, jak toho docílit.

Z historických a sociálních důvodů je většina z nás zaujatá. Toto zaujetí je často podvědomé. Abychom si toto zaujetí mohli uvědomit a dále s ním pracovat, je potřeba o tomto tématu mluvit. Dále si myslím, že je důležité, aby ženy, a nejen ony, viděly, že existují další spokojené a úspěšné ženy na byznysové scéně. Toho se dá docílit například představováním vzorů v médiích nebo zařazením žen jako řečnic na konferencích. To ukazuje, že být ženou v této oblasti je normální, přijatelné, možné a dokonce žádoucí. Pokud jde o hledání zaměstnanců do týmu, jsou důležité jak inkluzivní náborové praktiky, tak správné nastavení kultury ve firmě, která hraje klíčovou roli v udržení rozmanitého talentu.

Ještě bych chtěla zmínit, že i když výhradně ženské komunity, kruhy a akce hrají důležitou roli v podpoře žen, je třeba více zahrnout muže do této konverzace o genderové rozmanitosti. V současné společnosti existuje nepoměr žen a mužů ve vedoucích pozicích, a tak jsou to často právě muži, kteří mohou ženám nabídnout podporu, mentoring a kariérní postup. Jsou také tátové, synové, bratři, kamarádi a mohou, a často i chtějí hrát v podpoře genderové rozmanitosti obrovskou roli.