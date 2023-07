Stát přestane vyplácet výchovné, byty v Praze zdražují | e15.cz

Pětistovka výchovného dozná změn, jen letos spolkne devatenáct miliard. Vládu čeká další střet. Německé dovolenkářské impérium expanduje do Česka. I bez ruského oligarchy cílí na miliardy. Byty v Praze a Středočeském kraji opět zdražují. Ceny míří dolů pouze na Moravě. Pohádka tisíce a jednoho kilometru. Kupkův plán dostavět síť dálnic do deseti let je mimo realitu.

Pojďme se podívat na důležité události tohoto týdne, o kterých jsme v e15 psali.