Byty v Praze a Středočeském kraji začaly zdražovat | e15.cz

S počátkem léta se ceny pražských bytů podle analýzy vrátily k růstu, cena za metr čtvereční staršího bytu již přesahuje 117 tisíc korun. Kromě posílené poptávky dál hraje roli omezená nabídka. Většina vlastníků vyčkává na vyšší ceny a na trh se dostávají zejména byty, na jejichž prodej majitelé z různých důvodů spěchají.

„Několikátý kvartál v řadě se ukazuje, že majitelé raději prodej pozdrží, než aby přistoupili na aktuální ceny. Z mého pohledu se tak do konce roku můžeme dostat v nabídkových cenách pražských secondhandových bytů k hranici 125 tisíc korun za metr čtvereční, tedy zhruba na úroveň pražské novostavby roku 2021,“ domnívá se šéf skupiny EHS Hendrik Meyer.

Růst cen je podle Meyera dán zejména vyšším zájmem o hypotéky. Do jisté míry ale mohou hrát roli i skryté slevy developerů, díky kterým se někteří lidé rozhodli vyměnit starší byt za bydlení v novostavbě. Do nabídky se dostávají také nemovitosti, které lidé nedokážou po refinancování hypoték splácet.

„Už nyní je takřka jasné, že ceny pražských nemovitostí budou stoupat. Nabídka sice nepřestává být vyšší než poptávka, lidé jsou nadále ochotni připlatit si za lepší nemovitosti, jejichž cena se propadla,“ uvádí Meyer.

Trend v hlavním městě kopírují i obce v takzvaném metropolitním prstenci, do kterého spadají středočeská města Kladno, Beroun, Kolín, Mladá Boleslav, Benešov nebo Příbram, kde stoupá poptávka zejména po rekonstruovaných bytech v panelácích a zájem se zvyšuje i o rekonstruované činžovní domy. Ceny rodinných domů stouply na 65 tisíc korun za metr čtvereční, u bytů skoro na 80 tisíc korun za metr čtvereční.

Pokud tento trend středočeská města nepodcení, mohou na něm podle Meyera vydělat. Do regionů se totiž vrací mladá a poměrně bohatá generace, která ovšem bude požadovat dobré dopravní spojení do centra Prahy. Podobně se opět začaly zvyšovat ceny bytů v některých krajských městech, jako jsou Plzeň, Hradec Králové nebo České Budějovice, kde dosavadní nízké ceny zlákaly zájemce o vlastní bydlení k přesídlení z Prahy zpět do rodného regionu.

Na jihu Moravy vládne spíše opačný trend, lidé tam mají zájem zejména o rodinné domy. „Jihomoravské oblasti jsou tradičně domkařské, a přestože v posledních třech letech stoupaly na oblibě i byty, nyní se situace opět obrací,“ pozoruje Meyer, podle kterého se lidé nebojí investovat ani do domů, které vyžadují zásadní rekonstrukci. Tu ostatně od září začne dotovat stát, což může hrát roli v rozhodování zájemců o nové bydlení. Ceny bytů na jihu Moravy naopak během posledního roku klesly o patnáct procent na zhruba 80,5 tisíce korun za metr čtvereční.

Postupně se také zvyšuje cena za nájemní bydlení. V Praze se podle analýzy ustálilo na hranici 340 korun za čtvereční metr, ve Středočeském kraji vzrostlo na 248 korun za metr. Další růst může nastat ve druhé polovině roku, zejména v září. Tradičně se to dotkne univerzitních měst, kromě Prahy například Plzně, Olomouce nebo Hradce Králové. Poptávka už nyní dalece převyšuje nabídku, na jeden byt je zhruba třicet zájemců.