Cestovka TUI Group startuje v Česku. Patří k největším na světě | e15.cz

Německá cestovní kancelář TUI Group, jedna z největších na světě, expanduje do Česka.

Pět vlastních aerolinek s flotilou 130 letadel, šestnáct výletních lodí, síť čtyř set hotelů a tisíc dvě stě cestovních agentur. Tak široká je mašinerie, se kterou dominuje globálním trhům jedna z největších cestovních kanceláří světa TUI Group. Německý kolos nyní expanduje v Česku. Zájezdy směřuje do nejoblíbenějších dovolenkových destinací, rozšiřuje spolupráci s cestovními agenturami a hodlá také otevřít kamenné prodejny. Fischer, Exim Tours, Čedok, Blue Style a další zaběhlé cestovky tuzemského trhu může obrat až o miliardy korun ročně.

Destinace jako Turecko, Egypt, Španělsko, Bulharsko, Albánie, Kypr, Tunisko či Řecko představují sázku na jistotu. TUI je letos postupně zařadí do nabídky, už nyní létají dovolenkáři z Letiště Václava Havla do turecké Antalye. Charterový let pro TUI zajišťuje dopravce Tailwind Airlines jednou týdně. Od srpna také přibude přímé spojení Prahy s Burgasem. Nabídka se má rozšířit na více než tisíc hotelů v uvedených destinacích, z nichž budou moci klienti vybírat příští rok.

Českým klientům není TUI neznámá, její zájezdy byly standardní součástí nabídky cestovních agentur. Na dovolenou však tito zákazníci odlétali typicky z německých či rakouských letišť.

„Čeští turisté s námi létají už mnoho let, vždy ale museli cestovat přes některé zahraniční letiště. I proto jsme se nyní rozhodli rozšířit naši nabídku o lety přímo z českých letišť. Zahajujeme přímými lety z Prahy, plánujeme však odlety i z Brna a Ostravy,“ říká Marcin Dymnicki, šéf TUI Poland, dceřiné společnosti, která řídí i byznys skupiny v Česku.

CK TUI spustí české stránky v srpnu

Českou verzi webových stránek má TUI spustit během srpna, do té doby mohou klienti nakupovat skrze více než sto smluvních českých partnerů. Následovat má otevření vlastní prodejní kanceláře v Česku.

TUI, která loni prodala dovolenou více než dvěma desítkám milionů lidí a utržila přes 16 miliard eur, tak představuje silnou konkurenci i pro největší v Česku zaběhlé cestovní kanceláře.

„Prakticky ve všech zemích, kde TUI začala prodávat zájezdy, se relativně brzy dostala do popředí mezi největší cestovní kanceláře na trhu,“ potvrzuje mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková. Na celkových prodejích Invie má zatím TUI podíl jen v řádu jednotek procent, což je dané tím, že je teprve na začátku svého tažení na český trh.

Cestovní kanceláře se chystají na konkurenci

„Vstup TUI do České republiky jsme zaznamenali a budeme sledovat, jakou nabídku budou v budoucnu připravovat,“ uvádí mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková s tím, že prodej zájezdů v Česku je dlouhodobě velmi konkurenční, ať už mezi velkými, či menšími specializovanými kancelářemi.

„Český trh je hodně stabilní a konsolidovaný a pro nikoho nového nebude jednoduché se usadit. TUI jistě může zaujmout nějakou mimořádnou nabídkou, možná dokonce podnákladovou, a strhnout tak na sebe část trhu, ale otázka je, jak dlouho to může dělat a jaký to dává smysl. Nevidím žádný výjimečný a odlišný produkt, souboj se odehraje zřejmě především cenou. To z dlouhodobého hlediska není příliš silná zbraň,“ domnívá se místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Odhaduje, že TUI může časem získat až osm procent trhu, tedy nižší miliardy korun. Expanze podle Papeže nebude snadná, řada agentur, která již má smlouvy s cestovními kancelářemi, nemůže prodávat konkurenční zájezdy. Část agentur zase nebude chtít riskovat spolupráci se začínajícím subjektem, u kterého hrozí, že se část zájezdů neuskuteční. Ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková nicméně konstatuje, že s TUI již velké kanceláře i agentury dlouhodobě a úspěšně spolupracují.

Stejně jako celý sektor i TUI tvrdě zasáhl pokles poptávky vyvolaný pandemií covidu-19. Německá skupina získala ve formě půjček od státu a hotovosti od soukromých investorů 4,8 miliardy eur. V prvních třech měsících letošního roku dosáhla skupina meziročně o polovinu vyšších tržeb na úrovni 3,15 miliardy eur, přesto vykázala provozní ztrátu (EBITDA) téměř 124 milionů eur.

Akcie TUI se krátce před příchodem pandemie obchodovaly za zhruba třicet eur za kus, nyní jsou asi na čtvrtině této hodnoty. Donedávna držel největší, tedy třetinový podíl ve firmě ruský oligarcha Alexej Mordašov. Podpora prezidenta Vladimira Putina ho však přivedla na sankční seznam EU a jeho majetek byl zmrazen.