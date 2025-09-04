Fotbalový Jablonec brzy změní majitele, potvrdil klub. Od Pelty ho koupí bývalý šéf MALL Group
Fotbalový Jablonec potvrdil, že novým majitelem klubu bude podnikatel Jakub Střeštík. Majoritní balík akcií získá do dvou týdnů od Miroslava Pelty, který potřebuje obchod uzavřít dříve, než nastoupí do vězení.
Střeštík je spoluvlastníkem a šéfem skupiny Skayo Capital, která se zabývá obchodem s nemovitostmi. „S panem Peltou se znám spoustu let. Vyjednávání probíhá už několik měsíců a hotovo bude v řádu jednoho až dvou týdnů,“ cituje Střeštíka klubový web.
Pelta brzy nastoupí do vězení
Pelta byl odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu. Termín jeho nástupu výkonu trestu se blíží, proto se bývalý předseda Fotbalové asociace ČR rozhodl odejít z klubu, o který se staral přes 30 let.
„Je to chlap, sportovec, on to dá, ale je to extrémně složitá situace pro něj a především rodinu. Myslím, že trest pro něj není adekvátní,“ řekl Střeštík.
Převod akcií je těsně před podpisem smlouvy. „Máme už udělané všechny forenzní věci a podmínky. Objevuju se v Jablonci několikrát týdně. Konzultujeme už spolu s panem Peltou veškeré odchody a příchody, marketingové a sponzorské věci. Mojí prací teď bude ekonomicky stabilizovat klub. Dotáhnout sem peníze a hráče. Budeme chtít rozšířit tým sportovního vedení, podívat se na skauting. Pokud je jméno Střeštík spojováno s Jabloncem, tak Střešník rovná se Jablonec,“ uvedl podnikatel.
Střeštík má pestrou kariéru
Dvacet let strávil v zahraničí, ve Velké Británii vybudoval síť restaurací. Poté mimo jiné přivedl do střední Evropy společnost Starbucks, byl také ředitelem společnosti MALL Group. Spolupracoval i s šéfem hnutí ANO a bývalým premiérem Andrejem Babišem. „Píše se, že jsem byl volební manažer, ale to není pravda. Jsem apolitický, byl jsem ekonomickým manažerem hnutí ANO. S panem Babišem se znám spoustu let, požádal mě. Ale už tam nejsem,“ uvedl.
Střeštík se neřadí mezi nejbohatší Čechy, kteří teď ve velké míře do fotbalu vstupují. „Říkám, že jsem jediný milionář mezi miliardáři. Myslím, že se doba změnila, fotbal nemusí být ztrátová entita. Nevstupuju do toho s tím, že budu pálit desítky nebo stovky milionů, i když chápu, že je třeba zainvestovat.“
Podstatné pro něj je, že klub hospodaří se zdravým rozpočtem. „Pohybujeme se v obchodním prostředí a pokud budou i ostatní kluby navyšovat rozpočet, uděláme to taky. Teď pracujeme s klubovým rozpočtem kolem 200 až 250 milionů, což má větší část českých klubů,“ řekl Střeštík.
Jablonec bude dalším prvoligovým klubem s novým vlastníkem. V posledních dvou letech změnily majitele Plzeň, Slavia, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Dukla Praha, Teplice, Olomouc a naposledy minulý týden Pardubice. Nového majitele by mohl mít i Hradec Králové a opět Plzeň, o kterou se údajně zajímá miliardář Michal Strnad.