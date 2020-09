Diblík: Vývojáři jsou na Apple a Google naštvaní | E15.cz

Kdy se ve vašem případě ukázalo, že z toho, co děláte, co jste dělal v mládí ve volném čase, může být soběstačný byznys?

S Ondrou Kopeckým jsme dva zakladatelé. Jsme spolužáci z gymnázia ve Vysokém Mýtě. Ondra má teď na starosti naši švýcarskou pobočku. Od začátku jsme dělali aplikace, vyvíjeli roboty, hráli si s technologiemi. Začínali jsme na tom, že jsme dělali weby pro firmy. Postupně jsme se dostávali k větším věcem.

A jednoho dne jsem si řekl, že budu oficiálně podnikat. Do šestnácti jsem podnikal na tátovo IČO, pak přišel nový občanský zákoník a já se v roce 2014 ve svých šestnácti letech nechal zplnoletnit. Ještě s Honzou Slámou a s youtuberem Kovym jsme udělali tehdy první startup, NetAd portál, který propojoval influencery a firmy, pak jsme udělali aplikaci Presentlist, tu jsme úspěšně prodali. Do dalšího startupu ToGo jsme sehnali investici. A teď jsme, kde jsme, v Qusion. Také jsem byl chvíli na stáži, v softwarové firmě STRV. Abych věděl, jaké to je být zaměstnanec.

Co studium?

Já studoval informatiku, Ondra ekonomii, ale postupně jsme dospěli k názoru, že nás to spíš brzdí. Tak jsme si řekli, že nakopneme firmu. Vyrazili jsme do Švýcarska a začali obcházet potenciální klienty. Moc to nešlo, ale byla to fajn zkušenost. Nějaké zakázky jsme pak získali v Česku, tady to šlo snáz.

Na čem momentálně ve firmě pracujete?

V Qusion vyvíjíme hardwarové a softwarové produkty pro klienty z řad firem a startupů a zároveň vytváříme vlastní produkty pod naší značkou. Mezi naše klienty patří například ČSOB, Air Bank, Knihy Dobrovský nebo třeba Patria Finance nebo výrobce sekaček Swardman a další. Mimo Česko bych zmínil třeba streamingovou aplikaci Telly, která je aktivní na Blízkém východě. A pod naší vlastní značkou mohu jmenovat aplikaci Fuzee na plánování cest ve městě, osobní virtuální deník Q365 nebo elektrické zahradní kolečko TOR. Nebo jsme teď před vypuštěním takové zajímavé aplikace na sebereflexi a mentální zdraví.

Co korporace trápí? Co s vámi chtějí řešit?

Korporacím pomáháme zavádět inovace do jejich procesů, vytvářením prototypů pro různé jejich produkty, které používají jak interně, tak externě. A v neposlední řadě jim také radíme, jak přistupovat k mladým uživatelům. Naší specializací je něco, čemu říkáme Innovation Sprint Pitch, v rámci kterého na pár dní splyneme s firmou, jsme na místě a pokusíme se detekovat a správně pojmenovat potíže a ty pak vyřešit. Síla je v rychlosti a efektivitě.

Čím si vysvětlujete to, že byť jste relativně mladí, tak seniorní manažeři ve velkých korporacích jsou ochotní vás poslouchat?

Těžko říct, nebojíme se toho. Říkáme jim, co jim chybí a oni seznávají, že to, co říkáme, dává smysl. Jsme první generace, která vyrostla na počítačích, jsme s tím srostlí, víme, jak vše funguje. Je mi 22, od 12 stavím software. To je asi dobrý základ.

Jak se vám daří prosazovat se s vlastními produkty, službami, aplikacemi? To je teď žhavé téma, třeba v souvislosti s kauzou plateb v obchodech App Store a Google Play a soudem kolem vývojáře hry Fortnite Epic Games.

Je to složité, Google i Apple si berou kolem 30 procent z transakce, dřív bylo možné to různými cestami obejít. Když prodáte produkt v aplikaci za stovku a 30 korun dáte těmto monopolistům, pak musíte poplatit daně, moc vám toho nezbude. Spousta vývojářů je nyní docela naštvaná. Myslím, že by se měla otevřít s vývojáři nějaká diskuze na toto téma. I pro nás je to teď důležité, protože v rámci Qusionu tvoříme zcela nový tým na vývoj nové aplikace zaměřené, jak jsem zmiňoval, na duševní zdraví. A na tom, kde a za kolik ji budeme prodávat, budeme dost závislí.

Tato nová aplikace má být zásadní pilíř budoucího fungování Qusionu?

Jedna ze součástí. Chceme se v budoucnu zaměřit na propojování hardware a software, typicky internet věcí. V propojení hardware a software je velká budoucnost. Firmy s tím mívají obecně problémy. Ještě si zvládnou něco odprototypovat, ale pak když jdou do výroby v Číně, ukáže se to jako problém. My teď máme třeba zakázku pro švýcarská muzea. Jde o inovativní sluchátka s audio průvodcem na bázi bone induction (vedení zvuku přes lícní kost - pozn. red.). A třeba se někdy s Ondrou vrátíme ke stavění robotů.