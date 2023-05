Apple představí brýle pro virtuální realitu zřejmě už v červnu | e15.cz

Spekulace na téma náhlavní soupravy s logem nakousnutého jablka proudí internetem už několik let. Tentokrát ale indicie naznačují, že čas pro virtuální realitu podle Applu skutečně dozrál. Nic na tom už zřejmě nezmění ani údajné nářky některých zaměstnanců a vývojářů firmy, kteří by uvedení produktu přece jen ještě chvilku pozdrželi, aby ho mohli dovyvinout.

Servery, které se novinkám od firmy Applu věnují, se shodují, že zařízení má stát tři tisíce dolarů a bude využívat externí akumulátor připojený k pasu, aby samotné brýle byly lehčí. Samotná konstrukce má podle serveru Wall Street Journal připomínat lyžařské brýle.

Víc informací, na kterých by panovala všeobecná shoda, zatím neexistuje. Pravděpodobné ale také je, že zaměření bude totožné jako u konkurence, tedy hraní her, případně virtuální pracovní komunikace na dálku. Někteří analytici pak očekávají, nebo spíše doufají, že Apple představí i trumfy v podobě zcela nových aplikací.

The Apple headset is so good.