Apple event 2021 | Jaro. Nové iPady, iMac a možná AirTags | E15.cz

První ze tří až čtyř pravidelných eventů je tady. Apple většinou pořádá jarní konferenci, o pár měsíců později pokračuje vývojářskou konferencí WWDC a sezonu završuje v září, kdy představuje nové modely telefonů iPhone. V posledních letech ale Apple přidává i podzimní konferenci. Apple konference, která se pravidelně koná na jaře, většinou představuje nové iPady, nové verze operačních systémů nebo nové stolní počítače iMac.

Jaké produkty Apple představí?

Přesný seznam zná před konferencí vždy a pouze sama společnost a nejbližší spolupracovníci. Přesto ale lze sledovat určitý vzorec, dle kterého lze odhadnout postup společnosti Apple. Zároveň se objevuje mnoho „leaků“ z továren, které též pomohou analytikům s odhadem dalších kroků společnosti. Mimo iPadů, iMacu a AirTags se spekuluje i nad sluchátkami nebo set-top boxem.

iPad

Očekávaným produktem je nový iPad Pro. Apple by měl představit dvě verze a to o velikostech 12,9 palce a 11 palce. U produktu se předpokládá pouze hardwarové vylepšení, design zůstane stejný. Počítá se i levnější, klasickou verzí iPadu o rozměrech 10,2 palce. Posledním iPadem by měl být vylepšený iPad Mini, ten se tradičně dočká pouze vylepšení výkonu.

iMac

iMac je označení pro tradiční produkt Applu. Zjednodušeně lze říci, že počítač se nachází přímo v samotném monitoru. iMac Apple vyrábí již od roku 1998. Ten letošní by se mohl dočkat nového designu, procesoru Apple Silicon a také grafického čipu přímo od Apple.

AirTags

Lokátory AirTags by mohly být jediným revolučním produktem, který letošní Apple Event přinese. iOS 13 v aplikaci Find My umožnil vyhledávání zařízení s iOS a macOs bez připojení k internetu pouze pomocí Bluetooth. Analytici tak předpokládají, že Apple představí malá zařízení „Tagy“, která bude uživatel schopen připevnit například ke klíčům, k batohu nebo kabelce. AirTags by tak upozornily pokaždé, když by se například batoh vzdálil od zařízení iPhone a navíc by bylo možné batoh vystopovat. Zařízení toho typu nejsou ve světě technologií žádnou novinkou a proto se očekává pouze vlažné přijetí.

WWDC, iPhone 13

Vývojářská konference (WWDC) bude probíhat od 7. do 11. června. Předpokládá se, že Apple zde představí nový iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 8, a macOS 12. Nový iPhone, pro který se předpokládá název iPhone 13, bude představen pravděpodobně v září. Design bude vycházet s loňského modelu iPhone 12 a objevují se i spekulace, že Apple představí i nástupce méně úspěšného modelu iPhone 12 mini.

Apple Event 2021 online

Apple konferenci můžete sledovat prostřednictvím YouTube nebo přímo na webu Apple. Upozornění na konferenci si můžete tradičně přidat v podobě ics souboru.