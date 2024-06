AI hýbe technologickým světem a v brzké době se na tom pravděpodobně nic nezmění. Snaží se v ní prakticky všechny společnosti, kdy těmi největšími hráči jsou Google, Microsoft a Samsung, různou podobu integrace AI do svých produktů však ohlašují i jiní, nejnověji Oppo nebo Nothing.

A co na to Apple? Zatím zde máme jen hrstku funkcí Zpřístupnění, které budou součástí iOS 18 a které už společnost oficiálně potvrdila. Zbytek se snaží držet pod pokličkou. WWDC24 tak bude nejdůležitější událostí Applu od představení počítačových čipů M1 v roce 2020. Může ukázat zcela nové směřování společnosti, to, jestli stačí konkurenci, nebo jestli jen tápe a nestíhá sledovat, co se kolem děje.

Letos bez hardwaru

Za poslední roky jsme byli zvyklí na to, že Apple v rámci WWDC představuje vedle softwaru, i hardware. To nejzásadnější se přitom událo loni, kdy jsme se dozvěděli podrobnosti o prvním prostorovém počítači společnosti s názvem Vision Pro. Letos ale máme portfolio produktů poměrně omlazené, takže se čekají jen drobnosti.

U počítačů Mac přicházely před představením iPadů Pro v úvahu vrcholné desktopy Mac Pro a Mac Studio. Jenže tuto možnost zhatilo uvedení čipu M4, uvádět na trh vylepšení čipu o generaci staršího tím pádem pozbývá smyslu a ty toho nového ještě nejsou připravené. Dočkat bychom se měli na podzim. To by mělo dojít i na iPad mini 7. generace a základní iPad 11. generace.

Uhlíková neutralita Applu do roku 2030

Uhliková neutralita Applu do roku 2030 • MobilMania.cz

iPhonům a Apple Watch tradičně patří září, ve hře zbývala jen nová Apple TV, tedy smart-box Applu, který na televize přináší ekosystém společnosti. Prosakující informace o její nové verzi se ale ukázaly jako liché a osud linie Apple TV je spíše neznámý.

Naděje v nový hardware ale pořád je. Pokud bude ale nějaký představen, půjde o produkt, který se na trh uvede až v dlouhém časovém horizontu, právě jako tomu bylo s Vision Pro, který na něho přišel až po více jak půl roce.

To hlavní bude kolem AI

Nejvíce pozornosti si jistě uzme systém iOS 18, vkládá se do něho také nejvíce nadějí ohledně množství funkcí založených na AI. Snad nejvýraznější novinkou by měl být vylepšený asistent Siri, který by měl s námi umět lépe a přirozeněji konverzovat a hlouběji spolupracovat s funkcemi systému a v něm obsaženými aplikacemi. Z dalších AI funkcí, by mělo jít třeba o vytváření vlastních emotikonů, generativní editaci fotografií, textový přepis hlasových záznamů a hovorů, chytrá shrnutí v Safari a poznámkách anebo wellness a fitness koučování. Jedna z posledních zpráv hovoří např. o zásadním vylepšení aplikace Mail, jiná o tom, že se dočkáme speciální aplikace pro hesla.

Celé to má ale několik pih na kráse. První je v omezené dostupnosti. Podle Marka Gurmana z Bloombergu totiž dá Apple všechny plánované funkce jen špičce svého portfolia, tedy iPhonům 15 Pro a iPadům s čipy M1 a novějšími. Pak je téměř jistotou, že si Apple něco schová také až pro řadu iPhonů 16, aby ji udělal o něco exkluzivnější. Je to opačný přístup, než který nakonec zvolil Samsung. Ten chtěl dát Galaxy AI jen vlajkovým modelům z roku 2023, nakonec se dočkaly i ty z roku 2022 a funkci Circle to Search dal i TOP modelům roku 2021.

Druhým sporným bodem je pak fakt, že je dost dobře možné, že budou AI funkce v u Applu jen ve fázi beta nebo formě jistého náhledu, takže nemusí fungovat zcela korektně, což jim samozřejmě do jisté míry ublíží. A konečně je tu i kontroverzní spolupráce s OpenAI.

Protože jsou chatboti populární, Apple by jej rád do svého systému plně implementoval, jenže vývoj vlastního takto obsáhlého LLM nestíhá. Tlaku ale nemůže odolat, a proto se podle Bloombergu odhodlá v nových systémech pro integraci ChatGPT. Ve hře je i Gemini od Googlu a vyhrát by na tom mohl především uživatel. Teoreticky by si totiž mohl zvolit, jaké řešení chce vlastně používat a jestli vůbec.

Další operační systémy

WWDC24 bude velké i z toho důvodu, že na něm Apple představí visionOS 2, tedy druhou generaci svého nejmladšího operačního systému, na kterém jede zatím jediný jeho produkt Vision Pro. Měl by nabídnout více nativních, tedy vlastních pro visionOS napsaných aplikací, které nejsou jen úpravou aplikace pro iPad. Mělo by jít změnit pořadí aplikaci na domovské obrazovce, měly by přibýt živé přepisy založené na AI a vylepšení aplikace Mindfuelness, která bude sledovat dýchání uživatele.

U macOS 15, tedy systému, který využívají počítače Mac, se vlastně čeká především zrcadlení AI funkcí iOS 18. Z toho důvodu by mohl přijít i jiný formát uvádění novinek. Apple by je ve finále nemusel rozdělovat na bloky podle systémů, ale podle funkcí, kdy bude ty dané prezentovat rovnou napříč svým ekosystémem produktů. Do toho spadají i Apple Watch.

Jejich watchOS 11 nemá přinést nic moc velkého, protože toho jsme se do jisté míry dočkali loni ve watchOS 10. Přibudou ciferníky, měly by se vylepšit populární typy cvičení (v minulých verzích se tak stalo u turistiky, běhu nebo cyklistiky). Z AI by měl těžit i iPadOS 18, který ale přece jen nějaké ty zajímavé novinky přihodí. Jít by mohlo o vlastní aplikaci Kalkulačka, která systému paradoxně pořád chybí, nebo vylepšení Stage manageru a funkcí souvisejících s multitaskingem. Jen pro úplnost dodejme, že se ještě očekává tvOS 18, které pojede v Apple TV. Tato platforma je ale často přehlížena a v nějaký přísun nových funkcí se příliš doufat nedá.

Nevyhnutelné zpoždění

Událost bude zcela jistě opět pouštěna jen ze záznamu. Celé WWDC, které bude zahájeno 10. června v 19 hodin našeho času, je ale „fyzické“, protože se zde scházejí vývojáři z celého světa. Není to totiž jen o úvodní Keynote, ale akce trvá po celý týden, kdy jsou na místě pořádány četné workshopy a další setkání s představiteli Applu, předávají se i ceny za vítězné aplikace pro platformy společnosti v mnoha kategoriích.

Událost je samozřejmě zajímavá i pro ty, kteří produkty Applu nepoužívají. Ukáže se zde totiž, jestli společnost dokáže flexibilně reagovat na vyvíjející trh. Pokud jí to totiž u hardwaru mnohdy prochází, u softwaru je to situace jiná a nyní se mohou společnosti jako Google a Samsung cítit na koni. Zejména druhý jmenovaný má totiž už ve svých zařízení umělou inteligenci dostupnou a plně funkcí, Apple zde pak nové systémy sice představí, ale široké veřejnosti je v ostré jejich verzi dodá až v září. Kvůli tomu tak bude mít zpoždění tři čtvrtě roku.