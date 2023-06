Apple Keynote WWDC23: Nové Macy, systémy a revoluční headset | e15.cz

Událost samozřejmě uvedl CEO společnosti Tim Cook uprostřed Apple Parku. Začátek měl poměrně rychlý spád, kdy přišly na řadu nejdříve počítače Mac, následované operačními systémy a konec patřil ještě jedné věci. Tim Cook ji uvedl bájnými slovy, kterými byl uveden i první iPhone z ústa Steva Jobse: „One more thing“. Lákal na to hned z úvodu, kdy řekl, že má pro nás nachystané něco, co umí jen Apple.

Záznam z WWDC 2023 si můžete pustit tady:

15“ MacBook Air potěší cenou

John Ternus začal Macem a jistým sumářem produktů v souvislosti s operačním systémem, přičemž následovalo představení 15“ MacBooku Air. Dle slov Applu je to nejtenčí 15“ laptop, který ale moc invence nepřináší, i když je údajně o 40 % tenčí než běžná PC konkurence. Je to vlastně starý známý M2 MacBook Air, jen tak nějak větší, protože displej je přesně 15,3“. I zde je stávající M2 čip. Baterie pak vydrží osmnáct hodin a přestože se čekalo spíše hodin dvacet, i tak jde o úctyhodné číslo.

Velkým překvapením je ale cena. U ní se totiž předpokládalo, že ji společnost pěkně „osolí“. Nestalo se a z počítače je vlastně docela dostupný stroj. Varianta s 256GB SSD diskem totiž startuje na ceně 37 990 korun, což je ta, která dosud patřila loňskému 13“ modelu. Ten zlevnil a Apple za něho chce 31 990 korun. V nabídce zůstává i M1 MacBook Air za cenu 29 990 korun. Ta už ale s ohledem na konkurenci z vlastní stáje nedává příliš smysl. Předprodej novinky už běží, doručovat se začne od 13. června.

Mac Studio a Mac Pro s čipem M2 Ultra

Následovalo uvedení čipu M2 Ultra, který se vlastně skládá z dvou čipů M2 Max, které již známe z lednových MacBooků Pro. Oproti němu má o 20 % rychlejší CPU, o 30 % rychlejší GPU, můžete jej osadit až 192 GB jednotné paměti RAM. Přítomno je 24 jader CPU a až 76 jader GPU. Co na tom, že je vyráběný pořád jen 5nm technologií, když je to i tak to nejvýkonnější, co Apple kdy udělal.

Apple jej integroval hned do dvou počítačů. Tím prvním je 2. generace počítače Mac Studio, tím druhým Mac Pro, od kterého se spíše čekalo, že vyklidí pole. Jednotlivé generace jak Studia, tak Macu Pro vlastně od předešlých generací pouhým pohledem nerozlišíte. Šasi zůstalo stejné, to hlavní se děje uvnitř.

Nové Studio startuje na 59 990 korunách, to však s čipem M2 Max. Verze M2 Ultra začíná na ceně 119 990 korun. To Mac Pro dokazuje, že je ještě vyšší liga. Za jeho základní konfiguraci si Apple účtuje 199 990 korun, za tu nejvyšší zaplatíte přes 330 tisíc korun. Zvlášť Apple ve svém Online Storu prodává i SSD disky, které si můžete v případě potřeby přikoupit. Protože je v základu jen 1TB SSD disk, nabízí ještě 2, 4 a 8TB varianty. I zde jedoou předprodeje s termínem doručení k 13. červnu.

iOS 17 nezvládnou iPhony 8 a iPhone X

Kompatibilní iPhony se mohou těšit na poměrně zajímavou dávku novinek, vypadnou z nich ale iPhony 8 a první bezrámečkový iPhone X. Cokoli novějšího tedy iOS 17 rozjede. Jedná se například o vylepšené Hovory s hezčími profilovými fotografiemi kontaktů, které si budete moci sami definovat. V souvislosti s hovory přibude i Voicemail, tedy možnost hlasových přepisů telefonních hovorů, což Apple oznámil už v květnu.

Zprávy by měly lépe pracovat s vyhledáváním a sdílením polohy – to dokonce za podpory platformy Najít. Zbytek je především o samolepkách, jejichž používání je nyní intuitivnější. Snadno je nalepíte třeba na příchozí fotografii a tak dál. NameDrop je pak funkce snadného sdílení kontaktů.

Přibyla velice očekávaná aplikace Journal k psaní deníku, avšak v souvislosti s celým ekosystémem služeb a možností platformy. Přidáte fotky, kontakty, místa atd. Režim StandBy je vlastně takový digitální budík zobrazující velký čas v několika stylech, včetně fotek. Umí i widgety nebo ovládání chytré domácnosti. S rozhraním pracuje i Siri (kterou nově vyvoláte jen příkazem „Siri“, nikoli stávajícím „Hey Siri“). V noci nabízí i rozhraní pro klidný spánek, aby zbytečně nesvítil.

Operační systém iPadOS 17 téměř ve všem kopíruje novinky iOS 17, ale samozřejmě je uzpůsobuje větším displejům. Přibyly tapety na zamčenou obrazovku, widety, živé aktivity. Tablety Applu už mají i aplikaci Zdraví, po které uživatelé dlouho volali. Níže najdete kompatibilní modely:

iPad mini (5. generace a novější)

iPad (6. generace a novější)

iPad Air (3. generace a novější)

iPad Pro (vyjma 12,9" modelu 1. generace)

macOS 14 Sonoma vylepšuje především plochu

Operační systém macOS má být srdce počítačů Mac. Označení nejnovější verze nese celé jméno macOS 14 Sonoma a je hodně zaměřen na vizuální stránku. Apple tak prezentoval nové spořiče obrazovky, které na první pohled vypadají skutečně úchvatně. K nim jsou přítomny i doprovodné tapety. Na ploše se toho ale děje více.

Nově si na ni budete totiž moci dát i widgety, a to tam, kam budete chtít. Při práci s okny se pak upozadí, aby nerušily. Dokonce je nebudete muset instalovat. Systém bude vědět, které používáte ve svém iPhonu a nabídne vám je i v macOS.

Kupodivu se Apple věnoval i hraní. Systém tak dostane Game Mode, který se pokusí vytáhnout maximální výkon a snížit latenci na minimum. Vývojáři dostanou Game Porting Toolkit, který by jim měl pomoci lépe ladit hry z Windows pro macOS. Řeč byla ještě o Safari, tedy webovém prohlížeči Applu. Přibydou mu další bezpečnostní prvky, dorazí s ním sdílení hesel v rámci rodinného sdílení, jsou zde webové aplikace, které známe již z iOS.

Komunikaci se Apple věnuje i ve svém desktopovém systému. Videokonference ve FaceTimu, Zoomu, Teamsech a dalších se tak naučí zobrazování účastníků v bublinách, přítomno ale bude i klíčování jako před zeleným plátnem. Vy budete v popředí a vaše prezentace za vámi. Apple chystá i nové efekty, které budete aktivovat jen gesty, třeba když kameře ukážete palec vzhůru. Zábavné, ne ale příliš profesionální. Systém je kompatibilní s následujícími modely počítačů Mac:

iMac 2019 a novější

iMac Pro 2017 a novější

MacBook Air 2018 a novější

MacBook Pro 2018 a novější

Mac Pro 2019 a novější

Mac Studio 2022 a novější

Mac mini 2018 a novější

I watchOS 10 už umí widgety

Apple už se nějaký ten rok veze na vlně popularity widgetů, i když je tak dlouhou dobu, co byly přítomny na Androidu, ignoroval. Nyní je tak budou umět i jeho hodinky. Aktivujete je otočením korunky, kdy mezi nimi budete procházet jako mezi kartami. Důležité je, že jsou aktivní, takže nespustí danou aplikaci, ale přímo do nich zadáte potřebná data. Můžete je skládat i do sad, což byl velký hit iOS, který okopíroval zase Android.

Přibyly dva nové ciferníky (jeden barevný a druhý se Snoopym). Vylepšovaly se i aktivity, a to zejména ty cyklistické a turistické. V prvním případě tak lze využít provázání s Bluetooth senzory pro lepší metriky. V druhém případě najdete v aktivitě kompas, můžete mapě zadávat záchytné body, mapa vás dovede na místo s pokrytím signálu a pro USA přijdou topo mapy. Do aktivit nově budou moci zasahovat i vývojáři třetích stran, takže mezi těmi Applu najdete i ty jejich. V neposlední řadě přibylo třeba zadávání aktuální nálady (jako doplněk deníku).

Vylepšení dostává i turistika, ve které si můžete dávat záchytné body, a kompas vás dokáže dovést jak k signálu, tak k pomoci. K tomu jsou zde i topo mapy (zatím jen v USA). Workouts API nově mohou využít i vývojáři, což jim přinese třeba možnost záznamu a měření pohybových dat při golfu nebo tenise. Mezi cvičeními budou moci být zároveň aktivity vývojářů třetích stran. Systém nainstalujete do Apple Watch Series 4 a novějších. To tedy stejně jako v předchozích případech až na podzim letošního roku, pravděpodobně v září, kdy Apple představí novou generaci hodinek hned vedle iPhonů 15.

Pokud se ohlédneme za tvOS 17 pro smartboxy Apple TV, bylo překvapení už jen to, že jsme zde tento systém vůbec zaslechli. Jeho největší novinkou je, že se naučí FaceTime. Pokud pak vaše televize nemá kameru, ničemu to nevadí, použijete místo ní iPhone, ale obraz bude na velké obrazovce.

Apple Vision Pro je revoluce v pravém slova smyslu

Ano, dočkali jsme se. Představte si prostředí iPhonu, iPadu, Macu ale vlastně i Apple Watch ve světě bez hranic, rámečků a omezení. Právě to vám dá Apple Vision Pro, zařízení pro konzumaci mixované reality, tedy té rozšířené i virtuální, protože proč se spokojit s jednou, když můžete mít obě. Vše navíc ovládáte jen pomocí očí, hlasu a gest. Natáhnete ruku a ukážete, sevřete či rozevřete prsty, přitáhnete paže a tak dál

Vypadá sice jako lyžařské brýle, ale rozhodně lépe než jakýkoli headset na trhu. Mezi realitami se pak „přepínáte“ točením korunky. Ta totiž určuje intenzitu pozadí, které nemusí být černé, ale klidně i nějaká krajinka místo kolegů v kanceláři. Když ti přijdou do vašeho zorného pole, uvidíte, ať děláte co děláte. Funkce EyeSight pak rozpoznává, jak pohybujete s očima a s její pomocí i okolí pošle headset informaci, jestli je vlastně vidíte (jakože byste měli, starají se o to kamery a LiDAR skenery, které zjistí jejich přítomnost a upraví rozhraní).

Brýle si nemusíte sundávat, aby vás okolí vidělo. Senzory uvnitř totiž přenášejí vaši tvář na vnější plochu brýlí. Ač to zní jakkoli neuvěřitelně, vypadá to, že to funguje docela dobře. Senzory i pochopí, že se chcete dívat „za“ brýle a upraví tomu obraz. Je to jasná magie z dílny Applu, protože když to vidíte prezentovat, jednoduše si řeknete: „to přece nemůže fungovat.“

Mělo by ale nejen u práce, kdy se vám z Macu automaticky přenese obsah, tak při sledování filmů – to klidně z Apple TV+ nebo Disney+ a při hraní her (je přítomna podpora Apple Arcade). Zařízení funguje i s iPhonem nebo iPadem. Trošku ale zamrzí logika napájení, kdy je externí baterie někde za vaším opaskem nebo v kapse. Vydrží dvě hodiny provozu. Nechybí prostorový zvuk nebo tlačítko k zachycení záznamu.

Na každém oku jsou tři elementy čoček značky Zeiss a díky možnosti jejich nastavení sednou na jakýkoli obličej. Displeje jsou dva micro OLED, čipy jsou také dva, a to M2 a R1, který zde společnost použila poprvé a je evidentní, že s každou další generací naroste o jedno číslo. Brýle mají mít připsány na 5000 patentů, rám je ocelový, polstrování měkké a plně nastavitelné.

Cena je nakonec ale vyšší, než se očekávalo, a to 3 499 dolarů, tedy cca 77 tisíc korun, ke kterým je nutné připočíst ještě daň. Na trh se zařízení dostane se začátkem příštího roku, ale jen doma v USA, na další trhy bude expandovat posléze. Kdyby vás pak zajímalo, kam se poděla umělá inteligence, tak nikam. Apple se o ní nezmínil.