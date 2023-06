Apple AR/VR Headset: Specifikace, cena i datum prodeje (úniky) | e15.cz

V pondělí 5. června se v 19 hodin našeho času koná úvodní Keynote k vývojářské konferenci Applu, tedy WWDC23, která je jednou z nejočekávanějších technologických událostí nejen tohoto roku. Společnost by zde totiž měla ukázat produkt, jímž vstoupí do zcela nového segmentu. Apple AR/VR Headset bude buď fenomenální úspěch, nebo totální propadák.

WWDC neboli Worldwide Developer Conference je každoroční týdenní akce společnosti Apple, na níž firma představuje primárně nové operační systémy pro svá zařízení. Jen výjimečně přihodí nějaký ten hardware, a v tomto ohledu by právě letošní rok výjimečný být měl. Společnost se totiž hodlá více angažovat v segmentu wearables, tedy nositelné elektroniky, kam spadají nejen chytré hodinky a zcela bezdrátová sluchátka, ale i produkty pro konzumaci virtuální nebo rozšířené reality.

Právě jedním takovým produktem by měl být i Apple AR/VR Headset. Z uniklých informací by se mělo jednat spíše o to druhé, tedy o zařízení určené ke konzumaci obsahu ve virtuální realitě. Společnost to zde bude mít těžké. Hodně se zde angažuje nejen Meta se svou značkou Oculus, ale také HTC, své řešení má i Sony pro Playstation 5 a kdysi se snažil také Samsung.

Konkrétně jeho pojetí ale bylo takové, že mu Oculus vyrobil šasi, přičemž on prakticky jen dodal telefon, který se používal místo displejů. Toto zařízení přežilo jen dva roky, když v roce 2017 vyklidilo trh. Nyní však spolu s Googlem šije tento jihokorejský gigant něco nového, čímž bude toto duo spolupracující na více úrovních chtít jasně něco ze slávy Applu uzmout, i když ten svůj produkt ještě světu ani neukázal.

Když Apple přijde s něčím, co definuje trh, obvykle se mu to povede. Mobil iPhone byl revolucí ve světě smartphonů, před příchodem iPadu jsme zde měli jen čtečky knih, TWS (zcela bezdrátová) sluchátka před AirPody neexistovala, chytré hodinky přešlapovaly na místě a nevěděly, jak moc chytré mají být. Všechno to byl úspěch. Jenže třeba takový HomePod, což je chytrý reproduktor, příliš úspěchu nezaznamenal. V době jeho představení jsme zde totiž již měli produkty Googlu nebo Amazonu, které byly chytřejší, použitelnější, a především levnější. Právě na tyto body může nový headset společnosti také doplatit.

Název: Apple Reality One / Apple Reality Pro

Dle dosavadních úniků toho chce Apple na WWDC představit více, jasně je zde ale tím nejočekávanějším právě headset. Již několik let se o něm čile spekuluje, společnost na něm údajně pracuje od roku 2015. Ve hře jsou dvě jména – Apple Reality One nebo Apple Reality Pro. To souvisí s udělenými ochrannými známkami, které si společnost podala.

Operační systém: xrOS a další

Pokud je ve jméně poměrně jasno, horší je to s pojmenováním operačního systému. Ten může nést označení xrOS, realityOS, realOS, realityproOS a xrProOS. Všechny názvy jsou již také opatřeny ochrannými známkami, kdy se jako nejpravděpodobnější jeví hned ta první varianta. Právě jako „XR“ bývají zařízení pro nějakou realitu označována, což vychází z anglického Extended Reality pro rozšířenou, virtuální i smíšenou realitu.

Design: jako lyžařské brýle

Pokud se podíváte na veškeré náhlavní soupravy, tak mají společný jmenovatel ve svém objemném tvaru. Řešení Applu by mělo být ale poplatné jeho minimalistickému designovému jazyku. Mělo by mít vzhled jako lyžařské brýle s tenkým hledím a samozřejmě nastavitelnými pružnými popruhy.

Jak to bude se zvukem, je otázkou, přímo se však nabízí použít AirPody společnosti. Aby ale bylo zařízení lehké a pohodlné, je velice pravděpodobné, že bude mít oddělenou baterii. Jak to společnost vyřeší, se ještě úplně neví, výdrž by nicméně měla být dvě hodiny na jedno nabití. Jakmile dojde baterii šťáva, budete ji moci vyměnit za jinou, což by mohla být právě výhoda toho, že nebude integrovaná.

Další koncept možné podoby brýlí, opět od designéra Antonia DeRosy Autor: Antonio DeRosa

Displeje: 2× 4K micro OLED

Podle posledních zpráv by měl být Apple AR/VR Headset vybaven dvěma 4K micro OLED displeji, kdy je logicky jeden před každým okem, takže celkové rozlišení dosáhne na 8K. Každý by měl mít velikost 1,41 palce s jasem přesahujícím hodnotu 5000 nitů. Díky tomu by zařízení podporovalo HDR obsah nebo obsah s vysokým dynamickým rozsahem, což rozhodně není pro podobná zařízení standardem.

Meta Quest 2 umí jen 100 nitů, Playstation VR2 disponuje jasem 265 nitů, HoloLens 2 Microsoftu umí 500 nitů, Magic Leap 2 pak zvládne až 2000 nitů. Samsung má například 98palcový televizor, který je schopen dosáhnout 5000 nitů, jeho televizory řady Neo QLED pak zvládnou špičkový jas 4000 nitů. Pokud Apple dosáhne jasu 5000+ nitů, tak jeho headset nabídne zážitek z displeje, kterému se konkurenti zatím nemohou nijak rovnat.

Rozlišení 8K, které náhlavní souprava Applu nabídne, bude také lepší než náhlavní soupravy od Mety a dalších společností. Quest Pro 2 má rozlišení 1800 × 1920 pixelů na jedno oko. Displej je ale jen LCD technologie. Právě o těchto špičkových displejích se říká, že i když jsou vlastně fyzicky malé, budou vůbec tou nejdražší komponentou a hlavním přispěvatelem k očekávané, pro mnohé závratné ceně.

Čip: počítačový M1

S čipy M1 začal Apple na konci roku 2020 éru svých moderních počítačů, které se oprostily od procesorů Intelu a přešly na ARM architekturu. Po M1 přišly ještě jeho varianty jako Pro, Max a Ultra, nyní zde máme čipy M2 s variantami Pro a Max. Všechny čipy řady M jsou tzv. „integrované systémy na čipu“, což znamená, že CPU, GPU, Neural Engine a další procesy jsou nastaveny na stejném systémovém balíčku a používají jednotnou paměť. Společnost je ale nepoužila jen do počítačů, ale najdeme je už i v iPadech (Pro, Air). Velkou výhodou těchto čipů je především nízká energetická náročnost.

Cena: připravte si zhruba 75 tisíc korun

Předpokládaná cena Apple Reality One / Apple Reality Pro je 3000 dolarů, k čemuž je v našich končinách nutné připočíst ještě daň. Se samotnou dostupností ale bude pravděpodobně problém. Počáteční roční produkce se totiž odhaduje na pouhých 100 tisíc přístrojů. Vzhledem k tomu, že zde ještě nemáme hlasovou asistentku Siri, která by uměla česky, a tím pádem se u nás oficiálně neprodává ani chytrý reproduktor HomePod, je více než pravděpodobné, že se k nám bohužel nepodívá ani headset Applu.

Ekosystém: aplikace z iPadu

Apple je přeborníkem vysvětlení toho, k čemu se nám daná věc hodí, i když ji vlastně vůbec nepotřebujeme a nyní si její využití třeba ani nedokážeme představit. Aby bylo zařízení použitelné masou, je samozřejmě nutné mít pro něho obsah. To ale neměl ani první iPhone, který po celý rok, co byl na trhu, nedisponoval App Storem. Nyní je situace jiná, protože Apple by byl sám proti sobě, kdyby nevyužil potenciálu tohoto obchodu s aplikacemi.

Problémem mohou být vývojáři. Ti na WWDC uvidí, pro co mohou vyvíjet své tituly, ale jestli se do toho pohrnou s možná nejistým výdělkem, je otázkou. Proto by jim měl Apple poskytnout nástroje vhodné k tomu, aby jen jednoduše „překlopili“ stávající aplikace pro iPad bez většího zásahu. Pro ně to bude málo práce a pro Apple a majitele headsetu to bude mít maximální účinek.

Datum prodeje: nejdříve konec roku

První generace to mají u Applu těžké. Na trh se totiž dostávají skutečně pomalu. Apple produkt sice ukáže, ale dlouho mu trvá, než jej začne distribuovat. První Apple Watch byly představeny v září roku 2014, jejich prodej ale začal až v dubnu 2015. První HomePod byl představen v červnu 2017, do prodeje se ale dostal až v únoru 2018. Poslední dvě generace Macu Pro, které Apple kompletně redesignoval a nesou tak vlastně jen shodné jméno, byly vždy představeny v červnu, na trh se však dostaly až v prosinci stejného roku (konkrétně šlo o 2013 a 2019).

Pokud tedy skutečně na WWDC23 Apple AR/VR Headset uvidíme, dá se předpokládat, že jej společnost začne prodávat v prosinci letošního roku. Vyskytnou-li se nějaké problémy s výrobou, což je více než pravděpodobné, vydání se prodlouží na první čtvrtletí roku 2024. Je ale pravda, že třeba Google ukázal svůj Pixel tablet už na loňském Google I/O, na trh jej však posílá až rok poté.

Co bude dál? odlehčená verze

Apple do neprobádaného sektoru nových segmentů trhu vstupuje velice opatrně a s rozvahou (třeba ohebné telefony zde ještě nemáme vůbec, i když Samsung letos vydá jejich pátou generaci). Není třeba se obávat, že by připravovaný headset nezaujal vzhledem, po funkční stránce to ale bude hodně záležet na tom, jestli Apple dokáže i běžnému člověku říci, proč by si měl podobné zařízení vůbec koupit.

Možná na to ale bude mít docela dost času. Už jsou zde totiž informace o tom, že plánovaná novinka bude hned špičkou ledovce, přičemž další produkty řady by měly být levnější a dostupnější. Na první generaci headsetu si tak bude firma spíše testovat veškeré náležitosti, aby pak vzala trh útokem dostupnějším řešením, které prostě bude chtít mít a používat každý. Toho bychom se mohli dočkat za rok.