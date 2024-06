Online stream z Apple WWDC 2024

Stream konference WWDC 2024 začala v pondělí 10. června v 19:00. Sledujte ho s námi online.

AI hýbe technologickým světem a v brzké době se na tom pravděpodobně nic nezmění. Snaží se v ní prakticky všechny společnosti, kdy těmi největšími hráči jsou Google, Microsoft a Samsung, různou podobu integrace AI do svých produktů však ohlašují i jiní, nejnověji Oppo nebo Nothing.

A co na to Apple? Zatím zde máme jen hrstku funkcí. Zpřístupnění, jež budou součástí iOS 18 a jež už společnost oficiálně potvrdila. Zbytek se snaží držet pod pokličkou. WWDC24 tak je nejdůležitější událostí Applu od představení počítačových čipů M1 v roce 2020. Ukazuje zcela nové směřování společnosti a také to, jestli stačí konkurenci, nebo zda jen tápe a nestíhá sledovat, co se kolem děje.

Novinky od společnosti Apple

Apple Vision Pro

Od 28. června se objeví v nových zemích. Zákazníci si je budou moci od 13. června předobjednat například na územé pevninské Číny, v Hongkongu, Japonsku a Singapuru. Od 28. pak také v Austrálii, Kanadě, Francii, Německu a Velké Británii.

„Nadšení pro Apple Vision Pro je mimořádné a my jsme nadšeni, že můžeme kouzlo prostorových počítačů představit dalším zákazníkům po celém světě,“ řekl Tim Cook, generální ředitel společnosti Apple.

Apple Vision Pro|Apple

Aktualizace aplikace Home Experience

Systém tvOS 18 přináší nové funkce, jako je InSight, a aktualizace vylepšení dialogů a titulků, které zvyšují úroveň filmových zážitků, zatímco nové funkce Apple Fitness+, Apple Music a FaceTime jsou nově na ještě větší obrazovce uživatelů.

Aplikace Domácnost získává s iOS 18 nové funkce, jako je přístup pro hosty a hands-free odemykání pomocí domácích klíčů, které přinášejí bezproblémový a bezpečný přístup do domácnosti. tvOS 18 a iOS 18 jsou dnes k dispozici jako vývojářské betaverze a na podzim budou k dispozici jako bezplatné aktualizace softwaru.

Vylepšení dialogu v systému tvOS 18 využívá strojové učení a výpočetní zvuk k zajištění větší srozumitelnosti hlasu. Uživatelé mohou The Instigators streamovat v aplikaci Apple TV s předplatným, které je k dispozici od 9. srpna 2024.|Apple

Novinky u AirPods

Aktualizace softwaru AirPods letos na podzim změní způsob, jakým uživatelé reagují na Siri, přijímají hovory s přáteli a blízkými a ponoří se do svých oblíbených her. Interakce se Siri, která přináší bezproblémový zážitek bez použití rukou, umožní uživatelům AirPods Pro soukromě odpovídat Siri jednoduchým kývnutím hlavy ano nebo zatřesením ne.

iPad má konečně kalkulačku

Apple po 14 letech vytvořil aplikaci kalkulačky pro iPad.

iOS 18

Verze přináší nové možnosti přizpůsobení, historicky nejrozsáhlejší přepracování aplikace Fotky, výkonné aktualizace pro neustálé připojení a osobní inteligenci Apple Intelligence.

„Jsme nadšeni, že můžeme představit iOS 18. Je to obrovská verze s neuvěřitelnými funkcemi, včetně nové úrovně přizpůsobení a možností, přepracované aplikace Fotky a výkonných způsobů, jak zůstat ve spojení se Zprávami. Je tu tolik výhod pro každého,“ řekl Craig Federighi, viceprezident softwarového inženýrství ve společnosti Apple.

Safari nabízí nové vyhledávání informací na webu díky funkci Highlights a přepracovanému prostředí Reader. Pomocí strojového učení dokáže Safari zobrazit klíčové informace o webové stránce.

Nový iOS 18|Apple

Nový systém osobní inteligence Apple

Apple Intelligence vkládá do jádra iPhonu, iPadu a Macu výkonné generativní modely.

Hluboká znalost jazyka se vztahuje i na oznámení. Ta prioritní se zobrazují v horní části, aby ukázaly to nejdůležitější – mezitím souhrny pomáhají uživatelům prohledávat dlouhá nebo na sobě naskládaná oznámení a zobrazovat klíčové podrobnosti přímo na zamykací obrazovce. Může se hodit například v situacích, kdy jsou lidé aktivní ve skupinovém chatu.

Apple Intelligence dokáže třídit upozornění podle priority.|Apple

Letos bez hardwaru

Za poslední roky jsme byli zvyklí na to, že Apple v rámci WWDC představuje vedle softwaru i hardware. To nejzásadnější se přitom událo loni, kdy jsme se dozvěděli podrobnosti o prvním prostorovém počítači společnosti s názvem Vision Pro. Letos však máme portfolio produktů poměrně omlazené, takže se čekají pouze drobnosti.

U počítačů Mac přicházely před představením iPadů Pro v úvahu vrcholné desktopy Mac Pro a Mac Studio. Jenže tuto možnost zhatilo uvedení čipu M4, uvádět na trh vylepšení čipu o generaci staršího tím pádem pozbývá smyslu a ty toho nového ještě nejsou připravené. Dočkat bychom se měli na podzim. To by mělo dojít i na iPad mini 7. generace a základní iPad 11. generace.

Uhlíková neutralita Applu do roku 2030

iPhonům a Apple Watch tradičně patří září, ve hře zbývala jen nová Apple TV, tedy smart-box Applu, který na televize přináší ekosystém společnosti. Prosakující informace o její nové verzi se ale ukázaly jako liché a osud linie Apple TV je spíše neznámý.

Naděje na nový hardware však pořád je. Pokud bude ale nějaký představen, půjde o produkt, který se na trh uvede až v dlouhém časovém horizontu, právě jako tomu bylo s Vision Pro, který na něho přišel až po více než půlroce.

To hlavní je kolem AI

Nejvíce pozornosti má systém iOS 18, vkládá se do něho také nejvíce nadějí ohledně množství funkcí založených na AI. Snad nejvýraznější novinkou je vylepšený asistent Siri, který by měl s námi umět lépe a přirozeněji konverzovat a hlouběji spolupracovat s funkcemi systému a v něm obsaženými aplikacemi. Mezi další funkce patří vytváření vlastních emotikonů, generativní editaci fotografií, textový přepis hlasových záznamů a hovorů, chytrá shrnutí v Safari a poznámkách nebo wellness a fitness koučování.

Celé to má ale několik pih na kráse. První je v omezené dostupnosti. Podle Marka Gurmana z Bloombergu totiž dá Apple všechny plánované funkce jen špičce svého portfolia, tedy iPhonům 15 Pro a iPadům s čipy M1 a novějšími. Pak je téměř jisté, že si Apple něco schová také až pro řadu iPhonů 16, aby ji udělal o něco exkluzivnější. Je to opačný přístup, než který nakonec zvolil Samsung. Ten chtěl dát Galaxy AI pouze vlajkovým modelům z roku 2023, nakonec se dočkaly i ty z roku 2022 a funkci Circle to Search dal rovněž TOP modelům roku 2021.

Druhým sporným bodem je fakt, že je dost dobře možné, že budou AI funkce v Applu jen ve fázi beta nebo formě jistého náhledu, takže nemusí fungovat zcela korektně, což jim samozřejmě do jisté míry ublíží. A konečně je tu i kontroverzní spolupráce s OpenAI.

Protože jsou chatboti populární, Apple by jej rád do svého systému plně implementoval, jenže vývoj vlastního takto obsáhlého LLM nestíhá. Tlaku však nemůže odolat, a proto se podle Bloombergu odhodlá v nových systémech pro integraci ChatGPT. Ve hře je i Gemini od Googlu a vydělat by na tom mohl především uživatel. Teoreticky by si mohl zvolit, jaké řešení chce vlastně používat a jestli vůbec.

Událost je samozřejmě zajímavá také pro ty, kdo produkty Applu nepoužívají. Ukáže se zde totiž, jestli společnost dokáže flexibilně reagovat na vyvíjející se trh. Pokud jí to u hardwaru mnohdy prochází, u softwaru je to situace jiná a nyní se mohou společnosti jako Google a Samsung cítit na koni. Zejména druhý jmenovaný má už ve svých zařízeních umělou inteligenci dostupnou a plně funkční. Apple zde pak nové systémy sice představí, ale široké veřejnosti je v jejich ostré verzi dodá až v září. Kvůli tomu tak bude mít zpoždění tři čtvrtě roku.