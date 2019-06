Byznysmen Zach zcela ovládl Primu | E15.cz

Zach, jemuž podle žebříčku miliardářů E15 Premium patřil loni majetek v hodnotě 5,4 miliardy korun, už v Denemo čtvrtinový podíl vlastnil. Firma v lednu 2017 odkoupila polovinu Primy od švédské skupiny MTG, přičemž cena vycházela z ohodnocení sta procent Primy stanovených na 237,4 milionu eur.

Prima nedávno oznámila, že do roka se CNN spustí nový zpravodajský kanál CNN Prima News. Podle informací deníku E15 již rozjela nábor osmi desítek zaměstnanců. Ovládnutí celé TV Prima, která nyní provozuje osm kanálů, by zapadalo do strategie, o níž se v souvislosti s Primou spekuluje. A to že si majitel Zach chystá půdu pro prodej celé televize, podpořený hodnotnou značkou CNN.

Okolo Primy, kterou v devadesátých letech ovládala IPB, se Zach a jeho GES Holding začali pohybovat v momentě, kdy nový zákon omezil přímé působení bank v jiných oblastech. V holdingu přitom Zach drží šedesát procent, zbytek má patřit jeho sestře Radce Zachové a Petře Marshallové.

Obě jsou také podílnicemi ve společnosti THR Media, která odkoupila 75 procent Denemo Media od Komára. Ten spolu s Jiřím Šmejcem v roce 1994 založil obchodníka s cennými papíry MEF a postupně se jeho MEF Holding podílel na rozjezdu „nové“ Novy, kterou do roku 2003 spoluvlastnil.