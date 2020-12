Fond J&T Thein kupuje kyberbezpečnostní firmu net.pointers | E15.cz

„Net.pointers mají u svých zákazníků výborné reference, proto jsme přesvědčeni o správnosti naší investice,“ uvedl k akvizici Tomáš Budník, který má ve fondu J&T Thein 65procentní podíl, zbylých 35 procent ovládá J&T. V kombinaci vlastních zdrojů a bankovního financování disponuje fond zhruba dvěma miliardami korun.

Společnost net.pointers se věnuje prevenci úniku citlivých dat, obraně proti kyberútokům a detekci malwaru, škodlivých kódů, které útočí na počítačová zařízení. Mezi zákazníky firmy patří například operátoři a poskytovatelé internetu, korporace, finanční instituce a úřady státní správy.

„Ze strategického pohledu nás u ICT infrastruktury a kybernetické bezpečnosti zajímá oblast služeb více než jednorázové dodávky technologických celků. Chceme být klíčovým partnerem u projektů podporujících digitální transformace, například virtualizace či migrace do cloudu,“ doplnil Budník, který je známý jako někdejší manažer ve skupině PPF, pro niž řídil mimo jiné operátora O2.

Zakladatel net.pointers Martin Půlpán sleduje v poslední době obrovský nárůst phishingových útoků na trhu. „Je to levný a efektivní způsob, jak zaútočit na kohokoli. Cílí se na nevzdělané uživatele, kteří klikají na vše, co vidí,“ poznamenává IT expert, který v minulosti působil v americké firmě Cisco Systems či v Českém Telecomu.

Útoky jsou často velmi propracované a už neplatí, že mají emaily špatnou češtinu, jako tomu bylo v minulosti. „Bývá to napsáno pečlivě a používají se různé falešné emailové adresy banky, finančního úřadu či exekutorů,“ uvádí Půlpán. „Zprávy jsou například také o balících od logistických firem - přijde vám falešný email od PPL, který vás směruje na nějakou stránku, ze které si stáhnete malware nebo si otevřete přílohu a infikujete počítač,“ doplňuje.

V rámci akvizice se Půlpán stane zároveň ředitelem divize IT bezpečnosti pro investice skupiny Thein.