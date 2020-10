Nová služba nabízí IT systémy jako měsíční předplatné | E15.cz

Firma Geetoo, která se pohybuje v IT prostředí od roku 2004 a má pobočky v Anglii, na Slovensku, Polsku a Rakousku, spustila novou službu. Cílem Geetoo Scale je přes cloudový přístup zjednodušit nákup hardwaru, a změnit tak tradiční model nákupu IT infrastruktury, uvedl šéf projektu Michael Trousil. „Výhodou je, že firma nemusí vynakládat žádné velké investice, nýbrž platí měsíčně podle toho, jak moc služby využívá,“ podotkl.

Typický zákazník je podle Geetoo ten, který by si pořizoval IT vybavení pro svoji společnost od zhruba 500 tisíc korun a výše. Pokud zákazník z nějakého důvodu potřebuje změnit hardware, nemusí kupovat nový, stačí požádat o výměnu. „Firmy při obnově IT systémů běžně vynakládají i o 40 procent více prostředků z důvodu nepredikovatelnosti vývoje na několik let dopředu,“ podotkl Trousil.

Není tím pádem nutné pořizovat drahý hardware jen proto, že možná bude jednou potřeba. „Nová služba snižuje jednorázové investiční náklady. Účtována je pouze reálná konzumace výkonu a diskové kapacity,“ míní Trousil.

Službu Geetoo Scale firma na trh uvedla 1. října a má již první podepsané klienty. S další zhruba dvacítkou společnost jedná. V roce 2021 firma očekává pětinásobný růst oproti letošku.

„Je to budoucnost. Myslíme si, že je to cesta pro mnoho firem, zejména v tomto covidovém a postcovidovém období, kdy bude tlak, aby firmy šetřily,“ uvedl Vlastimil Nešetřil z J&T Banky, jejíž dceřiná firma J&T Leasing se na produktu podílela. Největší segment jejího portfolia přitom tvoří právě financování informačních technologií pro hardwarová i softwarová řešení.

Česká firma s moravskými kořeny Geetoo se moderními cloudovými technologiemi, za které získala řadu prestižních ocenění od společností VMware, Veeam a Hewlett Packard Enterprise, zabývá přes osm let. Zaměstnává přes 40 lidí. Mezi její zákazníky patří Sportisimo, Česká mincovna či Ticketstream. Obrat za loňský rok byl v nižších stovkách milionů korun.

V rámci roku 2020 firma očekává i přes pandemii koronaviru růst obratu meziročně o zhruba 120 milionů korun. Předpokládaný EBITDA neboli hrubý provozní zisk před zdaněním a odpisy pro rok 2020 firma odhaduje na asi 30 milionů korun.