Google porušuje vlastní pravidla umísťování reklam | e15.cz

Google při umisťování videoreklam na weby třetích stran porušuje vlastní pravidla a obohacuje se tak na úkor klientů. S tvrzením přišla společnost Adalytics na základě vlastní studie, během které sledovala více než tisíc značek. O její výsledky se pak podělila s The Wall Street Journal . Google obvinění popírá.

Společnost Alphabet, která vlastní Google, nabízí klientům reklamu přímo na YouTube, ať už na webu nebo ve vlastní aplikaci. Studie se ale týká programu nazvaného Google Video Partners. Ten klientům zaručuje, že reklamy se budou zobrazovat jenom na vysoce kvalitních webech, budou vždy umístěny před hlavním videoobsahem a budou se automaticky spouštět se zapnutým zvukem.

Podle studie teď ale vyšlo najevo, že Google vlastní podmínky v osmdesáti procentech případů nedodržuje. Se zjištěním přišla společnost Adalytics, která pomáhá firmám analyzovat dopad jejich online reklam. Tvrdí, že Google videoreklamy umisťuje ve formě malých videí do rohů webových stránek a spouští je bez zvuku. Studie je postavená na pozorování více než 1100 značek, které měly v letech 2020 až 2023 celkově miliardy zobrazení reklam.

Google k výsledkům studie vydal krátké prohlášení, podle něhož jsou tvrzení Adalytics „nepřesná a neodrážejí způsob, jakým se Google stará o svoje reklamní klienty.“ Google v prohlášení zdůrazňuje, že pravidelně odstraňuje reklamy ze stránek, které porušují jeho pravidla. „Jakmile budeme mít k dispozici kompletní studii, vyvodíme z ní patřičné důsledky,“ dodal Google.

„Je to nepřijatelné porušení důvěry ze strany YouTube,“ řekl šéf reklamní agentury UM Worldwide Joshua Lowcock. „Google to musí napravit a plně odškodnit všechny poskožené klienty,“ dodal Lowcock. Mezi ně patří velké společnosti jako Johnson & Johnson, American Express, Samsung, Sephora nebo Disney+. Poškozená je ale třeba i americká armáda. Některé firmy už podle The Wall Street Journal žádají o vrácení peněz.

Celkem 8,3 procenta peněz utracených ve Spojených státech za reklamní videoprostor na internetu směřuje na YouTube, tvrdí průzkum společnosti Insider Intelligence. Pro Google zároveň reklamy znamenají významnou část celkových příjmů.

Podle výzkumné společnosti Insider Intelligence je Google dominantní digitální reklamní platformou na světě s 28procentním tržním podílem. Příjmy z reklamy generované prostřednictvím vyhledávacích služeb, Gmailu, Google Play, Map Google, reklam na YouTube, Google Ad Manageru, AdMobu a AdSense, loni dosáhly 224,5 miliardy dolarů. To představuje 79 procent celkových příjmů firmy.

O problémech Googlu s reklamou se mluví dlouhodobě. V polovině června Evropská komise nařídila Googlu, aby přerušil svůj byznys s digitální reklamou. Komise se obává, že Google mohl využít svoje postavení na trhu k upřednostnění vlastních zprostředkovatelských služeb.

„Google má velmi silnou pozici na trhu v oblasti technologií online reklamy. Shromažďuje data uživatelů, prodává reklamní prostor a působí jako online zprostředkovatel reklamy. Google je tedy přítomen téměř na všech úrovních takzvaného adtech dodavatelského řetězce,“ uvedla místopředsedkyně Eropské komise Margrethe Vestagerová.