Vzhledem k povaze Hry na oliheň diváci v nové sérii neuvidí příliš mnoho známých tváří. Ze 456 soutěžících první řady všichni až na jednoho zemřeli. Jediným hráčem, o kterém víme, že se vrátí, je však postava Ki-huna, kterého opět ztvárnil herec I Čung-če. V seriálu se znovu objeví také policejní detektiv, jeho tajemný bratr a zároveň tvůrce her i obchodník, který přesvědčuje lidi v metru, aby si je zahráli.

Tři roky po vítězství je hráč 456 odhodlán najít lidi, kteří za dětskými hrami pro chudé Jihokorejce stojí, a ukončit jejich krutou zábavu. S využitím svého jmění pátrá Ki-hun na tom nejzřejmějším místě: v metru hledá obchodníka, který ho do hry kdysi dostal. „Když však jeho úsilí konečně přinese výsledky, ukáže se, že cesta k likvidaci organizace je smrtelnější, než si představoval: aby hru ukončil, musí do ní znovu vstoupit,” uvádí se v popisu nové řady.

VIDEO: Trailer k druhé řadě seriálu Hra na Oliheň:

Kdy startuje premiéra seriálu Hra na Oliheň 2?

Začátku Hry na Oliheň se čeští diváci dočkají ve čtvrtek, stejně jako zbytek světa. Premiéra prvního dílu je naplánována na 26.prosince. Netflix nejspíš najednou zveřejní všechny díly. Neinformoval o rozdělení řady na dvě části.

Druhá série bude mít sedm epizod, uvedl server Hollywood Reporter. První řada měla devět dílů, jejichž délka se pohybovala od zhruba 30 minut do jedné hodiny. Podobná stopáž se dá očekávat i napodruhé.

Kde sledovat seriál Hra na Oliheň 2?

Seriál Hra na oliheň 2 lze sledovat výhradně na službě Netlflix. Práva na seriál drží pouze tato streamovací platforma. Pokud tedy o své oblíbené sci-fi příběhy nechcete přijít, nezbývá vám nic jiného než si zajistit předplatné Netflixu.

Cena předplatného a jak si předplatit Netflix

Základní verze Netflix Basic stojí 239 korun měsíčně, předplatné Netflix Standard vyjde na 309 korun měsíčně a nejvyšší varianta Netflix Premium činí 379 korun měsíčně. Jednotlivé Netflix balíčky se liší maximálním rozlišením, kvalitou zvuku a počtem zařízení, na kterých lze pořady ve stejnou dobu sledovat.

Na čem sledovat Hru na Oliheň 2?

Po registraci a uhrazení předplatného můžete seriál Hra na Oliheň 2 sledovat buď na webových stránkách služby, nebo v aplikaci Netflix. Seriál si tak pustíte na:

chytrých televizorech,

mobilních telefonech,

tabletech,

stolních počítačích a noteboocích.

Další obsah na Netflixu

S předplatným služby Netflix získáte přístup k dalšímu obsahu. V nabídce najdete širokou sbírku seriálů a filmů. Některé z nich si stejně jako Hra na Oliheň 2 přehrajete jen na této streamovací službě. V knihovně nechybí ani starší tituly studia, například:

Bridgertonovi

Zaklínač

Sandman

Stranger Things

Wednesday

Papírový dům

Alice in Borderland

Black Mirror

Netflix chystá návrat Stranger Things

Tvůrci seriálů bratři Dufferové právě dotáčí pátou a poslední řadu populárního a kritiky oceňovaného díla Stranger Things. Fanoušci se mohou těšit na návrat do ospalého městečka Hawkings někdy v průběhu příštího roku. Ve čtvrté sezóně bylo odhaleno, že padouch, který stojí za příkořím hlavních hrdinů už od první série, je Vecna (Jamie Campbell Bower), známý také jako Henry Creel nebo 001. Ten bude s největší pravděpodobností hlavním záporákem i ve finále.

Většina hlavních postav Stranger Things vyšla ze čtvrté série bez úhony. Zdá se tedy, že se v páte řadě opět objeví Millie Bobby Brownová (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Priah Fergusonová (Erica), Natalia Dyerová (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Maya Hawkeová (Robin), Joe Keery (Steve), David Harbour (Hopper), Winona Ryderová (Joyce) i Brett Gelman (Murray).

Jednou z hlavních postav, jejíž osud visí na vlásku, je Max (Sadie Sinková). Na konci čtvrté série upadla Max do kómatu poté, co se stala obětí Vecnovy kletby. Max je sice technicky stále naživu, ale neví se, co s ní bude dál. Snímek, který Netflix sdílel, však potvrzuje, že Sinková se bude podílet na finální sérii. V jaké roli, to se teprve uvidí.

Jedno je jisté. Poslední série bude dosud „největší, nejtemnější a nejděsivější“, jak avizovali tvůrci, herci i Netlix. To lze odtušit též z toho, že seriál dostal filmový rating MPAA „R“, tedy bude přístupný mládeži do 17 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Taková díla dle definice zpravidla obsahují hrubý jazyk, výrazně násilné scény, nahotu spojenou se sexualitou nebo užívání drog.

Přestože jde skutečně o finální řadu, Netflix se s obráceným světem (Upside Down) neloučí úplně. Bratři Dufferové v roce 2022 odhalili plány na spin-off seriál –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jehož podrobnosti zatím drží pod pokličkou –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ spolu s animovaným seriálem zasazeným do stejného universa.

Netflix ovládl streaming

Není tajemstvím, že se mediální a zábavní průmysl v posledních letech potýká s problémy, které jsou spojeny se stávkami zaměstnanců, se ziskovostí a s přechodem na streamování, který zničil některé z nejznámějších gigantů. Jedné společnosti se však uprostřed různých změn daří a je jí právě Netflix.

Streamovací platforma ve svých výsledcích za třetí čtvrtletí překonala očekávání Wall Street ve všech hlavních finančních ukazatelích a její akcie vzrostly na historická maxima nad 900 dolarů. Od začátku roku stouply o více než 50 procent. Ve srovnání s ostatními hráči vyniká Netflix počtem předplatitelů i ziskovostí.

„Netflix jednoznačně utíká s míčem pryč, zatímco další streamovací společnosti mají problém se vůbec dostat na hřiště,“ řekl Barton Crockett, výkonný ředitel společnosti Rosenblatt Securities, serveru Yahoo Finance. Další analytici ve svých vyjádřeních zašli ještě dál, když prohlásili, že streamovací válka už de facto skončila. „Mediální prostor je nyní definován dichotomií, v níž Netflix vystupuje jako osamocená výjimka,“⁠⁠⁠⁠⁠ uvedl analytik Robert Fishman ze společnosti MoffettNathanson, jedné z předních firem zabývajících se akciovým výzkumem v technologickém a mediálním sektoru.

„Streamovací války“, které neoficiálně odstartovaly v listopadu 2019 po spuštění vlajkové streamovací platformy společnosti Disney, zrychlily závod o obsah, talenty a hlavně předplatitele. Cílem bylo přilákat co nejvíce uživatelů. To vedlo k éře nadměrného utrácení, kdy se nové i zavedené služby předháněly v lákání špičkových producentů a zajišťování nejžádanějších pořadů.

Investoři si však rychle uvědomili, že streamování je tvrdý byznys. Je obtížné zpeněžit a udržet si uživatele, případně získat nové, ospravedlnit vysoké náklady na obsah, a dosáhnout zisku. Netflix, který je i svými konkurenty považován za „zlatý standard“ v oblasti streamování, má díky své výhodě prvního hráče na trhu jako čistě streamovací společnost neustále navrch.

Inovativní přístup Netflixu k monetizaci, který zahrnuje také kritizované odhalování sdílených hesel a nabídku víceúrovňového předplatného, rovněž pomohl posílit jeho pozici. V současné době je celková hodnota podniku společnosti Netflix vyšší než hodnota společností Disney, WBD, Fox a Paramount dohromady.

Podle Fishmana si na tom po Netflixu nejlépe stojí Disney. Upozornil však, že ostatní tradiční mediální společnosti, jako jsou Comcast, Paramount a Warner Bros. „se musí rychle rozhodnout, jakou cestou se vydat, aby se lépe umístily ve streamovacím závodě“ – ať už to znamená fúzi, prodej aktiv, akvizici, partnerství nebo něco úplně jiného.