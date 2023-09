iOS 17: Nejzajímavější inovace nového operačního systému | e15.cz

Vylepšené zobrazení volajících

Uživatel si nově bude moci přesněji nastavit, co lidé uvidí, když jim zavolá: na displeji se může ukázat fotografie nebo memoji. Bude také možné změnit typ a barvu písma. Pokud někdo zanechá hlasovou zprávu, iOS ji bude nově umět přepsat do textové podoby. V češtině ale tato funkce přístupná nebude.

Nové funkce v aplikaci Messages

Aplikace pro posílání zpráv má čistší interface, tlačítka s přístupy k fotografiím nebo aplikacím jsou nově skrytá. Do zpráv můžete jednodušeji přidávat vlastní nálepky, které lze vytvořit z fotografií. Ve zprávách se nyní díky propracovanému filtru lépe hledá, v hromadných chatech se jedním klikem můžete dostat na poslední nepřečtenou zprávu a nově je možné v reálném čase sledovat sdílenou polohu osoby, se kterou si zrovna píšete. Hlasové zprávy se také automaticky přepisují do textu, bohužel opět není podporovaná čeština.

Klidový režim

Díky nové funkci StandBy bude telefon užitečný i v okamžiku, kdy se nabíjí na nočním stolku. Nový design zamčené obrazovky v tomto režimu umí v horizontální poloze zobrazit fotografii, čas, počasí, ovládání domácnosti, kalendář nebo puštěnou hudbu. Můžete sledovat také „živé“ aktivity, třeba příjezd kurýra nebo výsledky sportovních zápasů.

Interaktivní widgety

Dosavadní widgety sice umí zobrazovat různé informace, po kliknutí na ně vás ale přenesou přímo do aplikace. To se teď konečně změní – a je to jedna z nejočekávanějších funkcí nového iOS. Widgety umístěné na ploše nebo na zamknuté obrazovce budou umět jedním kliknutím spouštět písničky, odškrtávat hotové úkoly nebo ovládat jednotlivé prvky chytré domácnosti.

Vylepšený AirDrop

AirDrop, tedy bezdrátové přenášení dat mezi uživateli iPhonů, teď dostane další vylepšení. Jmenuje se NameDrop a umožní pouhým přiblížením dvou přístrojů sdílet telefonní čísla, emailové adresy nebo jiné druhy kontaktů. Stejným způsobem, tedy přiblížením dvou telefonů, je teď možné přenášet i data. Přenos dat přes AirDrop bude pokračovat i poté, co se od sebe lidé vzdálí.

Nová aplikace Journal

Systém iOS 16 představil Framework a ani iOS 17 se neobejde bez zbrusu nové aplikace. Tentokrát je jí Journal, tedy Deník. Ten pomocí strojového učení vybere nejdůležitější okamžiky dne, ať už v podobě fotografií, sportovních výkonů nebo přehrávané hudby, a umožní uživateli vytvořit multimediální zápis prožitého dne. Všechna data v Deníku jsou šifrovaná a je možné je i zamknout.

Oddělené profily v Safari

Nativní internetový prohlížeč Safari umožní uživatelům vytvářet si jednotlivé profily. Díky nim pak bude možné oddělit historii procházení, uložená hesla, cookies i záložky a přiřadit je k pracovnímu, domácímu nebo jakémukoliv jinému profilu. Mezi profily bude možné jednoduše přepínat i během procházení webu.

iPhony kompatibilní s iOS 17: