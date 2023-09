iPhone 12: Francie vydala zákaz prodeje. Otázky a odpovědi | e15.cz

Proč vydala Francie zákaz prodeje iPhone 12?

Národní agentura pro radiové frekvence (ANFR) testovala 141 mobilních telefonů a zjistila, že iPhone 12, který je v prodeji od roku 2020, má hodnotu specifického absorpčního poměru 5,74 wattu na kilogram. Standard EU jsou přitom čtyři watty na kilogram. Jednoduše řečeno: iPhone 12, který člověk drží u hlavy nebo má schovaný v kapse, překračuje podle ANFR povolený limit elektromagentického záření. Separátním testem, při kterém byl telefon ukrytý v tašce, iPhone 12 prošel.

Co je elektromagnetické záření a jak se měří?

Elektromagnetické záření je vlnění magnetického a elektrického pole. Podle frekvence se pak rozděluje na rentgenové záření, infračervené záření, rádiové vlny a další. Mobilní telefony používají vysokofrekvenční záření. Při posuzování míry záření mobilních telefonů se měří specifické absorpční poměry (SAR), tedy množství energie, kterou živá tkáň přijímá v elektromagnetickém poli. Jednotkou SAR jsou watty na kilogram.

Co může elektromagnetické záření způsobit?

Záření z mobilních telefonů není ionizující, telefony tedy nemohou působit změny v buňkách lidského těla, což jsou procesy, které mohou vést v důsledku až k rakovině. Podle Státního zdravotního ústavu ale není záření z mobilních telefonů zcela neškodné. Záleží totiž na jeho intenzitě. K poškození zdraví může dojít v případě, kdy se hodnoty překročí o několik řádů. Světová zdravotnická organizace označuje mobilní telefony za „možné“ zdroje rakoviny: jsou ve stejné kategorii jako káva, dieselové výfuky nebo pesticidy. Žádná ze studií ale dosud neprokázala, že mají mobilní telefony negativní zdravotní dopady.

Co říká Apple na kauzu kolem zákazu iPhone 12 ve Francii?

Apple výsledky testování francouzských úřadů odmítl s tím, že iPhone 12 prošel mezinárodní certifikací a splňuje všechny limity pro maximální hodnoty elektromagnetického záření uplatňované po celém světě. Francouzské straně dal Apple k dispozici i vlastní výsledky testů, které prováděla jak sama společnost, tak i nezávislá třetí strana.

Co říkají zahraniční vědci a akademici na kauzu se zákazem iPhone 12 ve Francii?

Server scimex.org přinesl reakce z řad odborníků. Rodney Croft, předseda Mezinárodní komise na ochranu proti neionizujícímu záření a profesor na univerzitě v australském Wollongongu říká: „I přestože francouzské úřady oznámily, že vystavení se záření z iPhonu 12 není v souladu s jejich předpisy, je důležité poznamenat, že to nebude mít žádný vliv na zdraví.

Mezinárodní směrnice, na kterých jsou francouzské předpisy založeny (ICNIRP, 2020), specifikují, že se neprokázaly žádné nepříznivé zdravotní účinky záření pod hranicí 40 W/kg, zatímco úroveň vyzařování z iPhonu 12 byla hlášena pouze jako 5,7 W/kg (tj. o 1,7 W/kg vyšší než horní limit ICNIRP 2020 stanovený na 4 W/kg).

Maximální záření, které může iPhone 12 vyvolat, je tedy mnohokrát nižší, než by bylo potřeba k způsobení jakékoli škody. Pro lepší pochopení úrovně expozice by 5,7 W/kg způsobilo zvýšení teploty v končetinách o méně než 1°C, a to jen ve velmi lokalizované oblasti; to je daleko méně než běžná denní změna teploty.“

Profesor Malcolm Sperrin, člen britského Institutu fyziky a inženýrství v medicíně (IPEM) říká:

„Akceptovatelná úroveň SAR (míra energie pohlcené tělem osoby, která je vystavená radiofrekvenčnímu poli – pozn. red.) není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát, protože závisí na zkušebním režimu, ale doporučení evropských profesionálů je, aby byla nižší než 2 W/kg pro hlavu a krk. Různé země přitom mají pro SAR různá omezení...

Limity SAR jsou nastaveny hluboce pod úrovení, kde by mohla nastat škoda, a proto malý nárůst expozice nad limit pravděpodobně nezpůsobí žádné zdravotní následky...

Mělo by být možné stáhnout aktualizaci, aby se zabránilo zvýšení záření z telefonu nad stanovenou hodnotu. Není jasné, proč zrovna tento konkrétní telefon má mít vysoký SAR, ale může to být spojeno s počátečním stádiem připojení, kdy telefon hledá signál pro vysílání a příjem.

I když se v této věci provádí řada výzkumů, dosud se nedošlo k žádným závěrům, jež by naznačovaly, že by používání mobilních telefonů mohlo poškozovat zdraví, vyjma možných dopadů na spánkový režim při jejich dlouhodobém použivání.“

„Mnoho mezinárodně uznávaných bezpečnostních limitů, včetně těch v Austrálii a Francii, je stanoveno na konzervativní úrovně, daleko pod mírou, kde se očekává vznik škod. Austrálie a Francie mají přitom stejné bezpečnostní limity.

I když to není ideální a nepodporujeme porušování bezpečnostních předpisů, z expozice mírně nad limitem by nemělo hrozit žádné okamžité nebezpečí. Nežádoucí zdravotní účinky mohou vzniknout v důsledku vystavení se rádiovým vlnám, zejména ohřevu tkáně těla. To by však nastalo při úrovních mnohem vyšších než jsou nastavené bezpečnostní limity,“ poznamenává docent Ken Karipidis, asistent ředitele pro hodnocení zdravotního dopadu z Agentury pro ochranu před zářením a jadernou bezpečnost v Austrálii.

Bude třeba iPhone 12 vyměnit?

Francouzský Národní úřad pro radiové frekvence tvrdí, že celý problém by měl vyřešit softwarový update a vyzval Apple, aby tento update zajistil. Pokud se tak nestane, bude podle úřadu Apple muset stáhnout všechny telefony iPhone 12 z oběhu.

Stahuje EU iPhone 12 z prodeje?

Francie oznámila překročení limitů u iPhonů 12 v den, kdy Apple představil nové iPhony 15 a dvanáctky zároveň přestal oficiálně nabízet. Zbývá tedy doprodat skladové zásoby. Vzhledem k tomu, že podle francouzských úřadů porušuje iPhone 12 limity celé Evropské unie, je možné, že se k zákazu přidají další země. Francie zemím EU nabídla výsledky svých studií. Prozatím se ale žádná země EU k zákazu nepřidala.

Stahuje Česko iPhone 12 z prodeje?

Český telekomunikační úřad, který je obdobou francouzského ANFR, zatím žádné kroky nepodnikl. „K předání výsledků měření Francií členským státům dle našich informací doposud nedošlo, věc je čerstvá. Na základě takových informací by však případně ČOI mohla rozhodnout o stažení z trhu i u nás,“ řekla pro e15 mluvčí úřadu Tereza Meravá.