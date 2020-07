Bezos, Zuckerberg, Cook a Pichai hájí svůj byznys v Kongresu | E15.cz

Prezident Donald Trump má na postavení velkých technologických firem jasný názor. Amazonu a spol. vyhrožuje, že jejich postavení upraví pomocí svého dekretu, pokud v podobném duchu nezačne konat Kongres. Zejména sociální sítě často obviňuje z toho, že se jejich správci chovají nefér a zavádějí prvky cenzury.

If Congress doesn’t bring fairness to Big Tech, which they should have done years ago, I will do it myself with Executive Orders. In Washington, it has been ALL TALK and NO ACTION for years, and the people of our Country are sick and tired of it!