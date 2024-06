DeepX před pár týdny získal investici 80 milionů dolarů, která navázala na předchozí kolo s 15 miliony dolarů. Firma s 65 zaměstnanci tak dosáhla ocenění 529 milionů dolarů.

Hlavním investorem je fond SkyLake Equity Partners. Založil ho DaeJe Chin, jemuž se v Koreji přezdívá Mr. Semiconductor (Pan Polovodič) kvůli jeho dřívější pozici ministra pro informační a komunikační technologie. Dalším zdrojem peněz je fond DNW vedený Jae Wook Kimem, někdejším členem vedení Samsung Electronics, kde se Kim podílel na výrazné modernizaci výroby paměťových čipů. A Samsung vzal DeepX do svého startupového programu.

Umělá inteligence je dnes do značné míry závislá na datacentrech, v nichž běží veliké množství čipů od Nvidie. Tyto čipy jsou drahé a datacentra kvůli nim mají obří spotřebu elektřiny. Nová generace čipů, jako jsou ty od DeepX, má umožnit zpracování AI i v malých přístrojích. Podle Kima v budoucnu umělá inteligence poběží všude - v dronech, bezpečnostních kamerách, automobilech i v koloběžkách.

Tomuto konceptu se v IT oborech říká „AI na okraji“ (edge AI). Odpadnout díky němu mají nároky na datacentra, přenos dat a vysoké finanční investice. „Umělou inteligenci chceme integrovat do každého zařízení, které děláme, ať už jsou to telefony, televize nebo pračky,“ naznačil pro e15 Daehyun Kim, ředitel globálního centra Samsungu pro AI. Také Apple se podle uniklých informací chystá do svých výrobků AI nasadit.

Přesunutí AI do koncových zařízení pomáhají i pokroky ve vývoji jazykových modelů typu GPT, na nichž je AI postavena. „Modely, které ještě nedávno měly stovky megabajtů, dnes mají při stejné přesnosti pouze desítky megabajtů. A situace se bude zlepšovat. Do zařízení půjde dát více a více funkcí,“ doplnil Kim ze Samsungu.

Trh s edge AI by se podle analytické společnosti Fortune Business Insight měl letos dostat na necelých 27 miliard dolarů. Do roku 2032 se má vyšplhat na 186 miliard dolarů.

Dění na žhavém trhu potvrzuje i nedávná transakce se silnou českou stopou. Americký Microchip získal izraelský startup Neuronix AI rovněž vyvíjející čipy pro edge AI, jehož největším akcionářem byl pražský fond Tensor Ventures.

DeepX chystá sérii čipů se spotřebou pouhých pěti wattů, které trend edge AI mají podpořit. Letos rozjede jejich masovou výrobu, na trh by se měly dostat příští rok. Startup hodlá vyrábět doma v Koreji v továrnách společnosti Samsung, která jako jediná vedle tchajwanské TSMC umí poskytovat nejmodernější zakázkovou výrobu. Využije se velmi pokročilý pětinanometrový proces, v budoucnu dvounanometrový. Čipy už testují možní zákazníci jako Hyundai, Kia, LG, Dell, Foxconn, Hikvision, Tencent a další.

DeepX bude muset počítat s konkurencí dalších podobně zaměřených startupů. Americké firmy SiMa.ai a Hailo už vybraly po 300 milionech dolarů, nizozemská Axelera je na 69 milionech. Silným hráčem bude díky odkupu firmy Xilinx také společnost AMD.