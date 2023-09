Křetínský prodal podíl v deníku Le Monde | e15.cz

Transakci oznámily obě společnosti, aniž by upřesnily kupní cenu. Podle dřívějších informací Financial Times Křetínský inkasuje přibližně 50 milionů eur, což by znamenalo, že se mu investice z velké části vyplatila, dodávají zdroje Financial Times.

Před oznámením prodeje drželi Křetínský, Niel, správci majetku zesnulého francouzského podnikatele Pierra Bergého a španělská mediální skupina Prisa dohromady přes 72 procent Le Monde. Přes čtvrtinu deníku ovládají jeho zaměstnanci a čtenáři. Malý podíl si dosud ponechal investiční bankéř Matthieu Pigasse, od nějž Křetínský v roce 2018 koupil polovinu jeho podílu.

NJJ Presse v prohlášení uvedl, že po dokončení transakce převede celý svůj podíl na nadaci Fund for Press Independance, což byl Nielův dlouhodobý záměr. Svůj podíl na nadaci převede i Pigasse.

Křetínského vstup do Le Monde vyvolal silně negativní reakci ze strany zaměstnanců deníku.

Okolnosti provázející jeho investici do Le Monde Křetínský popsal v srpnu v rozhovoru pro Financial Times. „Vstoupili jsme do dveří, o kterých jsme si mysleli, že jsou otevřené, a mysleli jsme si, že všichni vědí, že do nich vstoupíme. A potom jsme zjistili, že jsme vtrhli do místnosti, aniž bychom o tom informovali lidi,“ řekl. „Když to uděláte, tak v tu chvíli prostě víte, že se to obrátí proti vám. Negativní reakce byla naprosto přirozená," dodal.

Ve francouzských médiích Křetínský zůstává. Stále vlastní několik magazínů, které převzal od mediální skupiny Lagardère. Oznámená akvizice knižního vydavatelství Editis čeká na schválení regulačními úřady. Vlastní také malý podíl v televizní stanici TF1.

Křetínský uvedl, že bude nadále podporovat francouzská média jako akcionář titulů Elle, Marianne a časopis Franc-Tireur, „nebo jako věřitel“ deníku Libération. „V době velkých kapitálových změn ve francouzském tisku chceme poskytnout potřebné zdroje titulům, které je potřebují a jež podporujeme v jejich rozvojových projektech, a zároveň plně respektovat jejich redakční svobodu,“ uvedla Křetínského IMI.

