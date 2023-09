Nejbohatší Češi a Slováci: Na Kellnerovy se dotahuje Křetínský | e15.cz

Majetek Kellnerových, který sestává primárně z vlastnictví investiční skupiny PPF, jsme tento rok spočítali na 361 miliard korun. Jde o nárůst z loňských 345 miliard. Skupině se sice v loňském roce výrazně propadl zisk, což bylo dáno ztrátami způsobenými rychlým odchodem z Ruska, hodnota aktiv však zůstává vysoká.

To ukázal mimo jiné lukrativní prodej podílu na telekomunikačních byznysech PPF Telecom Group v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku. Majitelem 50procentního podílu plus jedné akcie se za 2,15 miliardy eur, tedy v přepočtu více než 50 miliard korun, stal blízkovýchodní telekomunikační moloch e&, dříve známý pod názvem Etisalat. Součástí transakce přitom nebyly tuzemské společnosti O2 Czech Republic a CETIN a PPF je nadále ovládá.

Stejně jako v předešlém roce pokračoval ústup PPF, respektive jeho splátkové společnosti Home Credit z Asie. Pod vedením generálního ředitele Jiřího Šmejce letos PPF dokončila odprodej aktiv na Filipínách, k tomu samému se schyluje také v případě Indonésie. Ústup z jihovýchodní Asie tím ale nekončí. Důvodem je absence bankovní licence, bez níž Home Credit nemůže na zmíněných trzích přijímat vklady od veřejnosti, což je levný způsob získávání financí na poskytování spotřebitelských úvěrů. To má dopad na míru ziskovosti podnikání.

„V Indii i ve Vietnamu budeme muset vyřešit stejný problém. Ve chvíli, kdy nemáme bankovní licenci, nemůžeme získávat depozita, což je zásadní byznysová nevýhoda,“ řekl Šmejc při červnovém setkání s novináři. K odchodu navíc dříve či později dojde i v případě Číny, kde je podnikání pro zahraniční firmy velmi složité.

Developerské plány v Orlandu

Skupina PPF naopak pokračovala a pokračuje v tažení na západní trhy. Již před dvěma lety koupila administrativní komplex SouthPark Center v Orlandu na Floridě za 315 milionů dolarů (přes sedm miliard korun). Ale tím její tamní realitní aktivity nekončí. Nedávno PPF oznámila developerské plány – kromě nových kancelářských prostor chce v USA postavit také hotel či přes dva tisíce rodinných domů.

Na západních trzích PPF zaujala také nákupy významných podílů ve veřejně obchodovaných firmách. Investovala do německé televizní skupiny ProSiebenSat.1 Media, polské logistické skupiny InPost, švédské streamingové platformy Viaplay a také do amerického výrobce jachet MarineMax.

Není vyloučeno, že do budoucna bude PPF své podíly ve zmíněných firmách navyšovat a případně rozšíří své burzovní portfolio i o další tituly. Není divu, že aktivit PPF si více všímají média ve zmíněných zemích. Středem pozornosti se skupina stala hlavně v Německu – naposledy na konci srpna poskytl investiční ředitel Dider Stoessel rozhovor renomovanému deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Křetínský rozšiřuje impérium ve Francii

Daniela Křetínského, který je na druhé pozici s majetkem 330 miliard korun, si zase všímají média hlavně ve Francii a ve Velké Británii. Oproti loňskému žebříčku jeho majetek výrazně narostl. Je to dáno rekordními zisky Energetického a průmyslového holdingu. EBITDA zisk se téměř zdvojnásobil na 4,3 miliardy eur, v přepočtu tedy o něco překročil 100 miliard korun. Hodně tomu pomohly vysoké ceny energií v loňském roce, což byla primárně reakce na válku na Ukrajině. Díky tomu mohl být rok z hlediska hospodářských výsledků výjimečný.

Na druhou stranu Křetínský své podnikatelské impérium neustále rozšiřuje, a tak není vyloučeno, že už příští rok zaútočí na dosud neochvějnou přední pozici Kellnerových mezi nejbohatšími Čechy a Slováky.

V zemi galského kohouta hraje většinový majitel energetického holdingu EPH velkou hru. Již dříve investoval do tamních médií či veřejně obchodovaných firem a nyní je společně s francouzskými partnery blízko ovládnutí významné maloobchodní skupiny Casino Guichard, která se kvůli vysokým dluhům dostala do vážných finančních potíží. V boji o Casino, který kvůli velkému počtu zaměstnanců sledovaly i politické špičky, majitel pražské fotbalové Sparty a také spolumajitel londýnského West Hamu odrazil konkurenci francouzských magnátů v čele s miliardářem Xavierem Nielem. Křetínský rovněž přidává do svého portfolia významnou část aktivit přední francouzské technologické společnosti Atos.

V neposlední řadě se Křetínský stal prostřednictvím fondu Vesa, který spravuje peníze také Patrika Tkáče, největším akcionářem francouzského prodejce elektroniky FNAC Darty. Ve Velké Británii zase 48letý byznysmen přes fond Vesa upevnil svou pozici největšího akcionáře poštovní a logistické skupiny International Distribution Services, což je vlastník Royal Mail a i v Česku podnikající firmy GLS.

Křetínský a Tkáč jsou spoluvlastníky společnosti Czech News Center, která vydává e15.

Komárek vládne loterii v Británii. Míří i do USA

Na západních trzích byl vidět také majitel skupiny KKCG Karel Komárek, jehož majetek odhadujeme na 210 miliard korun (loni to bylo 167 miliard). Jednou z hlavních událostí bylo v jeho případě převzetí britské národní loterie – stala se součástí sázkové a loterijní skupiny Allwyn Entertainment, a to o rok dříve, než se původně plánovalo.

Allwynu se daří vstup na loterijní trh v některých státech USA – provozuje již loterii v Illinois a chce také do Arkansasu a Michiganu. Allwyn rovněž navyšoval svou sílu v řecké sázkové a loterijní společnosti OPAP – nyní už v ní drží mírně přes polovinu hlasovacích práv. Co naopak této části Komárkova podnikatelského uskupení nevyšlo, byl vstup na newyorskou burzu prostřednictvím spojení se speciální akviziční firmou CRHC. Situace na finančních trzích tomu v závěru loňského roku nepřála.

Rozmach zažívá i další pilíř KKCG – společnost MND. Její zisk před zdaněním se loni díky vývoji na energetických trzích více než zdesetinásobil na bezmála čtyři miliardy korun. MND se věnuje mimo jiné těžbě ropy a plynu, výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, tradingu i dodávkám energií koncovým uživatelům.

Také Komárek, stejně jako Kellnerovi a Křetínský zaujal investicí na západoevropské burze – na milánské burze zakoupil přibližně desetiprocentní podíl v italském výrobci luxusních jachet Ferretti. A můžeme se vsadit, že Komárek i další čeští miliardáři budou v burzovních i jiných investicích na západě v dalších letech pokračovat.