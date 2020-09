Na iPhony nedošlo, známe ale podobu a českou cenu nových Apple Watch a iPadů | E15.cz

Apple je znám svými akcemi představující nové produkty, operační systémy i služby. Vždy do detailu propracovaná prezentace však už na začátku léta změnila svůj formát z živého vystoupení na předtočené video. Zářijový event tak měl stejnou podobu, jako konference WWDC 2020 na konci června. Musela se obejít bez přítomnosti diváků potlesku a bohuže i nějakého toho vtipu.

Vše začal CEO Applu Tim Cook, který procházel chodbami Apple Parku, kampusu společnosti v kalifornském Cupertinu. Ten nečekaně, hned v úvodu, prozradil, co diváky čeká – nové Apple Watch a iPady. Nezvykle tak odhalil program, tím pádem chyběl moment překvapení. Doby Steva Jobse, kdy se novinky tajily do poslední sekundy, jsou tedy již opravdu minulostí. Tím samozřejmě nedošlo ani na nějaké One More Thing, i když možná mnozí v ty iPhony 12 doufali do poslední chvíle.

O tom, že Applu chybí „drajv“, svědčí množství úniků informací, které tentokrát odhalily podobu a vlastnosti novinek dávno před samotnou akcí. Apple je tak jen víceméně oficiálně potvrdil. Jediné, o čem se skutečně nevědělo, byly barevné varianty jednotlivých zařízení. Vzhledem k celosvětové pandemii Apple nestihl připravit představení iPhonů 12, protože se zdržela jejich výroba a pravděpodobně tak nechtěl uvádět jejich podobu dříve, než bude na 100 procent vědět, kdy je bude moci poslat k zákazníkům.

Videozáznam celé koncerence najdete zde:

Také proto zde vznikly dva zajímavé paradoxy. Nový iPad Air má vyspělejší čip než jakýkoli iPhone, a operační systém iOS 14 bude k dispozici dřív, než se bude vědět, jakým telefonům byl šitý na míru. Doby se ale mění, což ostatně dokládá i fakt, že během celé konference, až na Tima Cooka a Jeffa Williamse, vystupovaly víceméně neznámé tváře. A že celé uvádění novinek trvalo jen něco málo přes hodinu.

Apple Watch Series 6

Na první pohled se v 6. generaci chytrých hodinek Applu o revoluci určitě nejedná. Novinky byste totiž daly spočítat na prstech jedné ruky, přičemž většina by se stejně točila kolem softwaru. Jedno jim ale upřít nelze. Apple vyslechl komunitu a konečně hodinkám oficiálně přidal podporu měření spánku. Ano, přesně to, co umí i obyčejný chytrý náramek za pár stovek už roky. Jedná se navíc o vlastnost watchOS 6, takže se podívá i do starších modelů, stejně jako široká paleta nových ciferníků, mytí rukou atd.

Ukázka nových číselníků Apple Watch:

Druhou zásadní novinkou je měření okysličení krve, které už je pro Series 6 unikátní. Hladina kyslíku v krvi je totiž důležitým ukazatelem celkové kondice, takže zajímá především sportovce. Na jejím základě si tak uděláte představu, jak dobře vaše tělo absorbuje kyslík a jaké množství se mu ho dostává. Funguje to na pozadí, a nejen během dne ale i noci.

Apple kvůli tomu zkonstruoval nový snímač, který se skládá ze čtyř klastrů elektroluminiscenčních diod a čtyř fotodiod a vyvinul novou aplikaci Saturace kyslíkem. Funguje to tak, že zelené, červené a infračervené LEDky prosvěcují cévy v kůži zápěstí a fotodiody měří množství odraženého světla. Poté přijdou na řadu algoritmy, které vyhodnocují barvu krve, která je ukazatelem množství obsaženého kyslíku. Vše trvá jen 15 sekund.

Představení Apple Watch Series 6 bylo skutečně stylové:

Apple Watch Series 6 jsou samozřejmě rychlejší a výkonnější než hodinky předchozí generace, protože dostaly nový čip S6 SiP s 64bitovým dvoujádrovým procesorem. Obsahují také bezdrátový čip W3 a ultraširokopásmový bezdrátový čip U1. Velikostně zůstaly na 40 a 44 milimetrech, barvy se nicméně patřičně rozrostly. V tuzemsku budou k sehnání jen v hliníkovém provedení ve stříbrné, zlaté, modré a (PRODUCT)RED červené. Menší varianta stojí 11 490 korun, větší pak 12 890 korun. K dispozici jsou i Nike kolekce.

V balení ale už nenajdete adaptér. Apple šetří, a to nejen matičku Zemi. Proto také představil duo navlékacích řemínků, bez jediného švu a jakékoli spony, které jsou vyrobeny z měkkého, pružného silikonu nebo z recyklované příze propletené silikonovými vlákny. Aby vám přesně sedl, je na výběr z devíti velikostí.

Apple Watch SE

Přídomek SE může značit nejen Special Edition, ale i Second Edition. Vyjma segmentu iPhonů tak toto označení přichází i k Apple Watch, kde společnost reinkarnovala svou Series 4. Čip sice pochází z 5. série, protože se jedná o S5 SiP (i když má oproti předchozímu jen jiné označení), jinak je ale novinka bitá na senzorech, neumí EKG a neposkytuje stále zapnutý displej. Díky aktualizaci watchOS alespoň dostane monitoring spánku.

Hlavním jejich tahákem je však cena. Menší varianta vyjde na 7 990 korun, větší na 9 390 korun. Pasují k nim i nové řemínky a k dispozici jsou ve stříbrném, vesmírně šedém a zlatém hliníkovém pouzdře. Obě novinky budou v prodeji od 18. září.

iPad 8. generace a nový iPad Air

Je to malý krok pro iPad, a stejně tak malý je i pro uživatele. I když Apple umí moc hezky chválit, 8. generace iPadu (která je vydána 10 let po představení toho úplně prvního), má novinku vlastně jen jednu. A tou je nový procesor A12 Bionic. Ten mu zajišťuje, že na něm rozeběhnete i nejnovější aplikace a hry. Jinak nabízí klasický design s tlačítkem plochy s Touch ID pod displejem, displejem o velikosti 10,2“, 8MPx fotoaparátem a podporou Apple Pencil první generace. Cena startuje na „baťovských“ 9 990 korun za skromnou 32GB variantu. K dispozici je od 18. září.

Apple iPad Air nové generace (tablet nenese žádné další označení), už je jiná liga. Na první pohled totiž jako by z oka profesionální řadě tabletů Applu vypadl. Nabízí bezrámečkový design, kdy přední strana obsahuje 10,9“ Liquid Retina displej s rozlišením 2360 × 1640 při 264 pixelech na palec. Tlačítko plochy zmizelo, otiskem prstu se nově autorizujete přes horní on/off tlačítko. True Depth kamera z iPadů Pro přítomna není. Najdete zde tak poměrně obyčejnou FaceTime HD kameru s rozlišením 7 MPx. Ta nabídne clonu F2.0 a 1080p HD video při 60 fps.

iPad Air má přednosti iPadu Pro, disponuje ale nižší cenovkou:

Hlavní kamera je oproti řadě Pro jediná a to 12MPx. Nabídne clonu F1,8, technologii Focus Pixels, Smart HDR a video zvládne ve 4K při 24 fps, 30 fps nebo 60 fps. Přisvětlení LED chybí. S řadou Pro má nový Air ale společný i konektor, protože Lightning nahradilo USB-C. Pokud přijde řada na výkon, nemá Air konkurenci. Obsahuje totiž nový čip A14 Bionic s 64bitovou architekturou s podporou Neural Enginu a tím je nejnabušenější mobilní mašinou Applu.

Tento čip jistě měly jako první přinést telefony iPhone 12 (iPhony 11 obsahují čip A13, iPady Pro mají A12Z), jenže člověk míní, život mění. Jeho premiéra je tak odbyta poněkud improvizovaně ve vedlejším segmentu, tedy u tabletů. Nabídne o 40 procent rychlejší CPU, o 30 procent rychlejší grafiku, má 10krát rychlejší strojové učení. V tomto případě s podporou Apple Pencil 2. generace, Magic Keyboard a v pěti barvách (vesmírně šedé, stříbrné, růžově zlaté, zelené a blankytně modré).

Cena je samozřejmě vyšší. 64GB základ vyjde na 16 990 korun, 256GB verze pak na 21 490 korun. Chcete-li verzi Cellular, počítejte s příplatkem 3 500 korun. Ať už iPad Air ale chcete jakýkoli, budete si muset ještě chvíli počkat. I jeho produkce je zpožděna, takže k dispozici bude až během měsíce října.

Fitness+

Vypadá to skvěle a skvělé to také bude, jen ne pro nás. Služba Fitness+ má být uvedena do konce roku v Austrálii, Kanadě, Irsku, Novém Zélandu, Spojených státech a Velké Británii, a to za cenu 9,99 dolarů měsíčně. A o co že to přijdeme? O nejpropracovanější a nejkomplexněší fitness službu dostupnou na iPhonech, iPadech, Apple Watch i Apple TV.

Toto je služba Fitness+. Škoda, že si ji v tuzemsku neužijeme:

Smysl služby je v tom, aby vám pomohla s každodenní aktivitou. Proto je také úzce navázána zejména na Apple Watch a jejich kruhy aktivity (při koupi nových dokonce uživatelé v patřičných státech dostanou 3 měsíce služby na zkoušku zdarma). Přítomny budou kurzy pořádané přímo Applem, každý cvik zde bude podrobně popsán a ukázán. Veškerá data o vašem progresu se navíc propíšou i do titulu Zdraví, úzká provázanost však bude i s playlisty v Apple Music. Že bychom se ale někdy dočkali i v tuzemsku je asi takové, jako doufat v brzký příchod české Siri.

Apple One

V souvislosti s Fitness+ Apple představil i svou verzi slučování předplatných. Jednoduše řečeno se jedná o přednastavené balíčky se službami, které když využíváte všechny, ušetříte. A toto už se týká i nás. Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a iCloud tak můžete platit najednou a ušetřit 167 nebo 197 korun měsíčně.

K dispozici jsou totiž dva balíčky. První obsahuje 50GB iCloud, druhý rodinný pak 200 GB. Ten navíc můžete sdílet až s dalšími pěti členy domácnosti. První měsíc bude zdarma, tedy alespoň u služeb,které jste ještě nezkoušeli. Apple One bude k dispozici na podzim letošního roku. V patřičných státech je k dispozici ještě třetí balíček, který zahrnuje i Fitness+ a Apple News.

Na závěr celé události ještě Tim Cook řekl jednu podstatnou věc: „Nové verze operačních systému iOS, iPadOS a watchOS budou k dispozici od 16. září.“ A to je už dnes. Na nové funkce a možnosti tak nemusíte čekat týdny, ale svá stávající zařízení o ně rozšířit už nyní. iPhony tak dostanou widgety, knihovnu aplikací, kompaktní hovory, iPady zase změní design nativních aplikací a Apple Watch získají zmíněné funce měření spánku, nové číselníky atd.

Autor je šéfredaktor magazínu Appliště a iPhonefoto