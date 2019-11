Minecraft Earth jde do rozšířené reality, má porazit Pokémon Go | E15.cz

Není toho příliš, co by Minecraft ve videoherním světě ještě nedokázal. Se 176 miliony kopií jde zřejmě o nejprodávanější titul všech dob, studenti ve školách se s ním učí kreativitě či spolupráci, stavět a hrát si v kostičkovaném světě mohou lidé na počítači i na telefonech. Letos se nicméně spojí s technologií rozšířené reality ve snaze zajít ještě dál než mobilní hra Pokémon Go, která před pár lety na čas pobláznila svět.

Je to jednoduché – ve spuštěné aplikaci se namíří hledáčkem telefonu na okolí, které se hned obohatí o věci doposud skryté. Princip je obdobný právě jako v případě Pokémon Go nebo hry Harry Potter: Wizards Unite. Program pozná, kde ve světě se uživatel nachází. Na obrazovce telefonu se pak jeho postava shodně pohybuje po virtuálním světě, jen převedeném do stylu hranatého Minecraftu.

Minecraft Earth by se rád mezi konkurencí prosadil šíří svých možností. Tam, kde člověk v jedné hře chytal pokémony a v druhé se učil zaklínadla nebo se seznamoval s tvory kouzelnického světa J. K. Rowlingové, chce zaujmout společným budováním staveb s přáteli, sbíráním, souboji nebo výpravami na drobná dobrodružství.

Hrát Minecraft Earth znamená pohybovat se venku. Při procházení ulicemi může hráč dotykem na obrazovce sbírat suroviny, ze stromů dřevo, ze země zase vytěžit kámen. Shromážděné materiály lze posléze použít k budování vlastních staveb, třeba i s přáteli. V samostatném režimu se z dostupných krychlí nejprve postaví zmenšený model, který se následně roztáhne do své určené velikosti, tvůrci proto doporučují vyhradit si na rozsáhlejší stavby více prostoru. Konstrukce si pak můžete prohlížet či upravovat.

K tomu se tu dají vyrábět nové materiály nebo nástroje, které člověk využije při plnění úkolů. Součástí Minecraft Earth jsou totiž všelijaká dobrodružství označená na mapě vlastní ikonou, jednou může jít o výzvu v kácení stromů, podruhé zase souboj se skupinou kostlivců. K těmto misím stačí dojít.

Minecraft Earth vychází postupně na Androidu i operačním systému Applu, iOS. Zatím si jej mohou pořídit lidé v desítce zemí světa. V Evropě a tedy i České republice by měl být dostupný v následujících týdnech nebo měsících. Aby hra překonala Pokémon Go, muselo by si ji stáhnout více než 11,3 milionu hráčů.