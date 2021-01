On-line divize zkrachovalé Mladé fronty se bude dražit v pátek. Prodá se nejméně za 15 milionů | E15.cz

On-line divize vydavatelství Mladá fronta, které je v konkurzu, se prodá nejméně za 15 milionů korun. Zájemci musí do pátečního dopoledne složit zálohu pět milionů, poté v pátek od 11:00 budou moci předkládat nabídky a přihazovat. Vítěz pak musí obratem uhradit kupní cenu. Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku.

Podle rejstříku by chtělo divizi či její části koupit 13 zájemců. Firmy A 11 a Internet info nabídly, že ji koupí celou. Dnes v insolvenčním rejstříku nabídla firma New Look Media za on-line divizi a týdeník Euro 15,8 milionu korun bez DPH. Insolvenční správkyně Petra Hýsková před Vánoci uvedla, že eviduje 16 zájemců o koupi částí vydavatelství. Na jednání věřitelského výboru v prosinci řekla, že lze prodat čtyři části, firma by tak získala až 50 milionů korun.

V pátek mohou kupci přihazovat k vyvolávací ceně 15 milionů po částkách 100 tisíc korun. „Zájemce, který předloží nabídku nejvyšší, na kterou již nebude žádný jiný zájemce ochoten reagovat, bude obratem vyzván k úhradě kupní ceny na účet,“ uvedla insolvenční správkyně Petra Hýsková. Poté, co vítěz zaplatí, uzavře s ním kupní smlouvu. „Do konce týdne to (prodej divize) plánuji dokončit,“ řekla Hýsková.

Správkyně také požádala firmu CPI, jednoho ze zajištěných věřitelů, aby buď dala souhlas k prodeji, nebo se práva na to udělit tento pokyn vzdala. CPI požádala, aby Hýsková vyňala z prodeje majetek, který patří firmě, což je 13 ochranných známek včetně domén euro.cz či profit.cz. CPI se zároveň ohradila proti tomu, že by bránila prodeji. „S ohledem na situaci, v jaké se insolvenční řízení nachází, je potřeba začít se zpeněžováním majetkové podstaty,“ stojí ve stanovisku CPI, zveřejněném ve středu v rejstříku.

Firmě CPI, jejímž většinovým vlastníkem je Radovan Vítek, dluží vydavatelství 23,2 milionu korun. Tak vysoký úvěr CPI poskytla Mladé frontě, která dosud nevrátila nic, úvěr byl splatný 18. května. Na úrocích vznikl dluh přes dva miliony. CPI vlastní jako zajištěný věřitel některé ochranné známky i internetové domény vydavatelství jako euro.cz nebo profit.cz.

O koupi vydavatelství jako celku projevila zájem skupina Empresa Media. Nabízí až 50 milionů, kritizuje prodej po částech. Podle insolvenčního rejstříku chce vydavatelství koupit i firma Cimex Invest.

Provoz vydavatelství ukončil před Vánoci soud, a to na návrh Hýskové. Věřitelé žádají částku asi 400 milionů korun. Mladá fronta dluží zaměstnancům výplaty za říjen až prosinec. Její kumulovaná ztráta je téměř 200 milionů.

Mladá fronta vydávala ekonomický týdeník Euro a další časopisy. Divize Online provozovala ekonomický web Finance.cz a dalších 12 on-line titulů. Divize Knihy na trh ročně uváděla kolem 200 nových titulů.