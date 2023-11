Onsemi čelí propadu akcií, firma propouští. Miliardové plány v Rožnově to ale ohrozit nemá | e15.cz

Americká polovodičová společnost Onsemi, která vyrábí čipy i v Rožnově pod Radhoštěm, se potýká s výrazným poklesem hodnoty akcií. Za poslední měsíc spadla o 33 procent a v porovnání s létem je propad ještě výraznější – zatímco začátkem srpna byly cenné papíry na 108 dolarech, dnes je to něco přes 62 dolarů. Důvodem jsou očekávané nižší tržby v závěru roku způsobené klesající poptávkou po elektrických automobilech, ve kterých se čipy od Onsemi používají. Firma reaguje mimo jiné propouštěním, české továrny by se ale dotknout nemělo.

Mezi významné zákazníky Onsemi patří koncern Volkswagen Group, kterému se v prodeji elektrovozů zatím příliš nedaří. Předseda představenstva skupiny Oliver Blume prohlásil, že pomalejší růst prodejů elektrických aut stojí i za rozhodnutím prozatím nepostavit v Česku gigafactory.

Výkonný ředitel Onsemi Hassane El-Khoury se obává, že to s poptávkou po elektromobilech v Evropě bude horší také z důvodu vysokých úrokových sazeb. Stejné obavy vyjádřil i šéf Tesly Elon Musk.

Za třetí finanční čtvrtletí měla Onsemi ještě slušná čísla, tržby ve výši 2,2 miliardy dolarů zůstaly meziročně zhruba stejné. Automobilový sektor se na nich podílel částkou 1,2 miliardy dolarů, což je o 33 procent více než loni. Čistý zisk dosáhl 583 milionů dolarů. Firma však očekává, že zpomalující se poptávka po elektromobilech negativně zasáhne výsledky závěrečného čtvrtletí roku.

Onsemi tak letos propustila 1360 z celkových asi 30 tisíc zaměstnanců a oznámila, že o práci přijde dalších 900 lidí.

„Dobré čtvrtletí ukázalo odolnost našeho podnikání v dobách, kdy na tom trh není tak dobře,“ vrací se ke třetímu kvartálu El-Khoury. Společnost se soustředí zejména na výrobu karbidu křemíku: „V Jižní Koreji jsme dokončili rozšíření největší továrny svého druhu.“

Polovodičové desky na bázi karbidu křemíku (SiC) se používají například v elektrovozech, u nichž napomáhají delšímu dojezdu a rychlejšímu nabíjení. SiC je klíčový také pro továrnu Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm, která ale zatím stála až na konci výrobního procesu polovodičových desek. Podnik chce s pomocí investice dvou miliard dolarů (asi 44 miliard korun) v Rožnově zavést kompletní výrobu SiC.

Američané na karbidovou expanzi v Česku požadují dvacetiprocentní investiční pobídku od státu. Vláda už vyjádřila svoji podporu a podle ředitele výroby Onsemi Aleše Cába se o investici rozhodne do února příštího roku. Firma nekomentovala, jestli současná situace na trhu může plánovanou investici nějak ohrozit, podle informací e15 se ale plány nemění.

Onsemi v Rožnově zaměstnává kolem dvou tisíc lidí a propouštění zde neplánuje. Investice by naopak měla přinést další tisícovku kvalifikovaných pracovních míst. Do valašské výroby Onsemi loni investovala čtyři miliardy korun, letos to má být kolem sedmi miliard. A investice se vyplácí: tržby české pobočky loni vyrostly o 18 procent na 4,8 miliardy korun a letos se mají dostat na 7,4 miliardy.

Americká společnost se chce stát největším producentem čipů na bázi karbidu křemíku na světě. SiC si vybrala namísto polovodiče nitridu galia (GaN), své aktivity spojené s tímto materiálem prodala belgické firmě BelGan. Obě sloučeniny se používají v elektroautech nebo v solární a další energetice.

„Výkonová elektronika, kam SiC a GaN spadají, je oblast, kde je Evropa stále velice dobrá a kde můžeme hrát globální roli,“ doplňuje k situaci na trhu Tomáš Vystavěl z brněnské firmy Thermo Fisher Scientific, která vyvíjí elektronové mikroskopy pro čipový průmysl. „Tato oblast sice tvoří jen pár procent z celkového objemu polovodičového trhu, ale má mnohem větší růst hnaný elektromobilitou nebo úsporami energií.“