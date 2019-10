Rady šéfa Disney Igera: Proč vstávat ve 4:15 a jak vyhodit podřízené | E15.cz

Dlouhá léta patří k nejlépe hodnoceným i placeným manažerům. Vede největší zábavní společnost na světě. Byl u nákupu Pixaru, Marvelu, Lucasfilmu i konkurenčního studia Fox. Kvůli poslednímu obchodu dokonce zahodil i šanci stát se americkým prezidentem. Robert Iger patří k nejvlivnějším osobnostem amerického byznysu, šéfuje The Walt Disney Company. A o tom, jak to dělat dobře, teď napsal bestseller.

The Ride of a Lifetime je především mimořádnou master class o rozhodování a vedení podniku pro 21. století. Jaké jsou Igerovy recepty na úspěch a pevné rozhodování? Jaké vlastnosti má mít lídr, aby obstál v současném světě?

Proč denně vstávat ve 4:15

Iger dlouhá desetiletí vstává ve 4:15. Je to proto, aby měl pár hodin jen pro sebe. Cvičí, přemýšlí. A po sedmé se spustí příval emailů, porad, telefonátů, povinností, který se nezastaví do pozdních večerních hodin. Je to zdánlivá banalita, ale Iger jako jeden z předních světových top manažerů velmi dobře ví, co tvrdí: i díky tomuto rituálu jsou jeho psychika i tělo v dostatečné kondici, aby zvládly i ta nejbrutálnější jednání, největší nápory stresu. A že jich za svou kariéru prožil!

Překvapivě mezi ně úplně neřadí situace, které jej proslavily nejvíce, tedy akvizice Pixaru, Marvelu a Lucasfilmu. Přitom již první zmíněný obří nákup v poslední hodině málem neproběhl. Steve Jobs si s Igerem vyšel hodinu před oznámením dealu na procházku. Na jejím konci jej objal a prozradil jako jednomu z prvních lidí, že se mu vrátila rakovina a lékaři mu dávají pár let života. Chtěl z dealu v hodnotě přes sedm miliard dolarů vycouvat. Nakonec se vše dotáhlo a díky tomu se Jobs stal největším akcionářem Disneyho, významným členem správní rady a velkým Igerovým spojencem v cestě na proměně slavné firmy.

Být jen “celkem dobrý“ nestačí

Oba slavné manažery, Igera a Jobse, v přístupu k byznysu spojovala především jedna věc - maximální perfekcionismus. A právě heslo “Good enough isn't good enough“ je jedním z hlavních motivů knihy The Ride of a Lifetime a jednou z hlavních Igerových pouček.