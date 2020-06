Robot Spot od Boston Dynamics jde do prodeje. Jaká bude cena? | E15.cz

Po několika letech vývoje a pilotních projektech nasazení u velkých průmyslových korporací nastala chvíle, kdy je možné si vlajkovou loď společnosti Boston Dynamics pořídit. Dosud bylo možné si robopsa Spota po dohodě s vývojáři pronajmout, nyní jde do volného prodeje pro americký trh, zatím však jen pro firmy. Cena začíná na 74 500 dolarech, v přepočtu 1,8 milionu korun. To je ekvivalent ceny nového automobilu Tesla model S.

Boston Dynamics nabízí svého čtyřnohého mechanického psa s anotací, že jde o nejpokročilejší mobilní robot, jaký lze pořídit. Je schopný dostat se všude tam, kam člověk – pokud k tomu není potřeba žebřík, uvádí firma.

Dosud byl Spot nasazen například jako obsluha ropné plošiny nebo na různých stavbách. V eskalaci pandemie nového typu koronaviru pomáhal Spot v nemocnicích nebo asistoval policii. Například tak, že pro singapurské bezpečnostní složky díky svému kamerovému snímání terénu monitoroval dodržování pravidel sociálního distancování mezi lidmi na ulici.

„Nejužitečnější je spot v situacích, kdy chtějí zákazníci něco někde sledovat, fotit, natáčet a nechtějí do místa posílat lidi,“ uvedl pro magazín Verge hlavní vývojář Boston Dynamics Zack Jackowski. „Důvody jsou zřejmé, buď je to nebezpečné, nebo otravné,“ dodává. Co největší rozšíření Spota je pro Boston Dynamics klíčové v jeho dalším vývoji a zlepšování takzvaného strojového učení.

Spota a také jeho „kamaráda“ Atlase, což je humanoidní robot, má už nyní v nabídce tuzemský e-shop Alza. Oba roboti jsou ale zatím pouze zalistovaní, je možné si zájem o ně rezervovat. Žádné další detaily, kdy, jak či za kolik – až to někdy bude možné – by si člověk Spota nebo Atlase mohl koupit, zatím ale nejsou.

Spot se ovládá skrze aplikaci v mobilním telefonu, podobně jako je možné navigovat třeba robotický vysavač. V současnosti americká společnost pracuje na nové verzi softwaru, v níž bude možné dávat Spotovi příkazy k manipulaci s věcmi, měl by být například brzy schopen si sám otevřít dveře, pracovat s vypínači a podobně.

Třicetikilogramového Spota, který se dokáže pohybovat rychlostí lidské chůze asi šesti kilometrů za hodinu a kterého Boston Dynamics představila v roce 2016, dosud testovalo 150 firem. To je pod očekáváními vývoje produkce a dodávek. Dříve firma počítala, že do začátku roku 2020 dodá na trh tisícovku kusů. Tohoto cíle chce nyní dosáhnout začátkem roku 2021. Nové prodeje ale plánuje firma omezit na dva kusy na objednávku, poptávky po více kusech bude chtít s potencionálními zákazníky řešit individuálně.

Dále se Boston Dynamics stále vymezuje vůči prodeji pro armádní užití. Přitom právě armádní zakázka a soutěž pro vývojovou agenturu americké armády DARPA v roce 2012 vůbec Spota „porodila“.

Boston Dynamics vznikla v roce 1992 jako takzvaný spin-off při Massachusettském technologickém institutu, mezi lety 2013 až 2017 patřila společnost do skupiny Google, dnes je Boston Dynamics součástí japonského konglomerátu SoftBank. Odbornou veřejností je považována za jednoho z nejznámějších popularizátorů robotiky na světě.