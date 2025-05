Nejen Nintendo a PlayStation, paměťové čipy a média, fotoaparáty, televize a walkmany, ale také stroje na polovodiče nebo rychlovlaky. To je jen výběr z technologií, které Japonsko dokázalo ve své poválečné historii vytvořit a úspěšně vyvážet. Nabízet tu další, zahraniční techniku zní jako vozit dříví do lesa. Firma 2N z pražských Modřan se o to přesto chce znovu pokusit. Před lety se jí to nepodařilo.

Výstaviště na uměle vybudovaném ostrově v třetím největším japonském městě Ósaka bylo pár dní před oficiál­ním zahájením mezinárodní výstavy Expo 2025 skoro prázdné. Zástupci jednotlivých zemí dolaďovali poslední detaily a chystali se na první zatěžkávací zkoušku, kdy se první den po otevření bran pod náporem návštěvníků zcela ucpe zelená linka ósackého metra. Japonsko je někdy stále vnímané stereotypem videí na YouTube, kdy speciální průvodčí do poddimenzovaných přeplněných vlaků cpou chudáky cestující jako sardinky do konzerv. Země ve skutečnosti tento problém dávno vyřešila, v Tokiu například rozdělením budování linek více společnostem a vytvořením konkurence a širší nabídky. V den zahájení Expa ale zkušenost v Ósace byla podobná těm z minulosti. Spolu s hustým jarním deštěm to nebyla lákavá kombinace.

Japonský premiér Šigeru Išiba se na zahájení mačkat nemusel. Na výstaviště s největší dřevostavbou na světě dorazil o pár dní dříve. Ze zhruba 150 pavilonů si k návštěvě jako první vybral ten český, i když ještě nebyl zcela dokončený a Rony Plesl a spol. ladili poslední detaily. Pavilon je postavený z prefabrikovaných dřevěných CLT panelů a obložený velkými skleněnými panely. Také nosná konstrukce je primárně ze dřeva. A v Japonsku se takové odvážné a poměrně velké dřevostavby běžně nebudují. Išiba jako příznivec moderní ekologické výstavby chtěl kromě jiného domácím úřadům ukázat, že není čeho se bát a že Češi mohou sloužit jako inspirace pro modernizaci přístupu ve stavebnictví. Je to ovšem docela velký paradox, Česko zrovna v rychlosti stavění a v související byrokracii nevyniká. I proto je dobré cestovat, podívat se na věci s odstupem a zjistit, že je to vlastně všude dost podobné.

Proč měnit, co funguje?

Japonský pre­miér se kromě dřevařského umění mohl seznámit také s další českou inovací. Český pavilon na Expu je vybaven zabezpečovací a přístupovou technologií společnosti 2N Telekomunikace z pražských Modřan. Její interkomy dokážou otevřít dveře pomocí chytrého telefonu nebo ve spojení s chytrými kamerami a umělou inteligencí počítat návštěvníky. Díky tomu víme, že první den do českého národního stánku dorazilo kolem 15 tisíc lidí, kteří také vypili hodně plzní (což je ale díky vlastnictví společností Asahi japonské pivo). Instalovaná technika obsahuje čipy schopné provádět AI analýzu a vše lze rovněž streamovat přes internet.

2N se stala jedním z komerčních partnerů české účasti na Expu 2025. Firma s loňskými tržbami 2,3 miliardy korun a ziskem ve stovkách milionů tím symbolicky chtěla odstartovat svůj druhý pokus o vstup na složitý japonský trh. Krátce předtím ulovila jednu z velkých zakázek, když dodala tisíce interkomů americkému internetovému kolosu Amazon, který je instaluje do všech svých světových datových center. V nich provozuje AWS, největší globální cloud a páteř moderní světové infrastruktury.

Japonsko je ale jiný oříšek. 2N se o vstup na tamní trh pokoušela už před více než deseti lety s tím, že zvolila podobný přístup jako na dalších trzích. Zahrnovalo to zejména opatřit si potřebné certifikace a uzavřít partnerství s lokálním distributorem, který zajistí sklady na zboží, dostupnost pro zákazníky, pomoc s marketingem, školeními a podobně. Nepřineslo to však skoro žádný výsledek. „Pak jsme zkoušeli další distributory, nicméně výsledek byl vždycky stejný. S miniaturní investicí, s jakou jsme do toho šli, se tady začít nedá,“ popisuje během cesty autobusem z Ósaky do Kóbe Michal Kratochvíl, výkonný ředitel 2N. „Japonci nejsou na nějaké rychloakce zvědaví. Potřebují čas, aby si vás osahali a začali vám věřit.“

Kratochvíl se autobusem vydal společně s některými zástupci české delegace Expa na návštěvu ostrova Awadži, kde si prohlédl unikátní architektonický komplex zahrnující hotel, památník nebo konferenční centrum. Díky profesnímu zaměření si hned všiml jednoho detailu: bezpečnostní kamery v areálu jsou víc než dvacet let staré. Analogové přístroje mu připomněly výrobky domácí firmy Panasonic. A pro laika jen těžko zaznamenatelnou banální věc hned zahrnul do svých byznysových plánů.

Japonsko je sice hightechová velmoc, zároveň ale v mnoha ohledech značně konzervativní. V ulicích měst například dodnes naleznete řadu obchodů s filmy na DVD, bezkontaktní placení není zdaleka tak rozšířené jako v Česku, mince v kapsách mají tendenci stahovat kalhoty místních lidí a obecně je znát, že mnohé investice už něco pamatují a že tu žádná velká modernizace neprobíhá. „Když produkty v Japonsku fungují, nemění je. To je příležitost, ale také komplikace pro vstup na trh. Pokud naši konkurenti neudělají chybu a nebudou mít závady či problémy, Japonci nebudou nic moc zkoušet,“ vysvětluje Kratochvíl.

Východní síla symboliky

Pro českou společnost je to důležitý poznatek. 2N v minulosti stvořila první takzvaný IP interkom. Ten se od toho tradičního liší v tom, že nepoužívá zastaralou analogovou komunikaci (není to tedy tradiční obyčejný bzučák), ale datové přenosy podobně jako například počítače. Díky tomu lze IP interkomy programovat pro moderní funkce, jako je odemykání dveří mobilem nebo řízení přístupů. Svět postupně mění analogové interkomy za nové. Někde je jejich podíl zhruba na polovině, ale v Japonsku je to pouhá čtvrtina. Zároveň je to bohatý trh s hromadou budov a výtahů, do nichž 2N rovněž své komunikační technologie dodává. Prostor pro expanzi a generování nových příjmů je tedy obrovský.

Také proto se ve 2N rozhodli znovu se pokusit na zdejší trh proniknout. A kdy jindy než při příležitosti Expa. Kromě toho, že Japonsko kombinuje modernitu s konzervativním přístupem, také stejně jako další země z Asie či Blízkého východu jinak, mnohem silněji vnímá autority a symboliku. A to, že japonský premiér na Expu jako první navštívil český pavilon, je velice dobrá zpráva. „Taková symbolika tady má váhu. Pro japonského zákazníka je zajímavá informace, že jsme oficiálním partnerem pavilonu. Je to symbol důvěryhodnosti. Znamená to, že v naší zemi musíme být skutečně vysoko, když jsme součástí něčeho takového,“ pochvaluje si Kratochvíl.

Oproti předchozímu pokusu o Japonsko může 2N kromě partnerství na Expu pomoci ještě jedna důležitá věc. Českou firmu v roce 2017 za 1,4 miliardy korun koupil švédský výrobce bezpečnostních kamer Axis Communications, který už má pobočky v Tokiu a Ósace. Česko-švédské duo se nyní kromě jiného snaží bojovat s levnou čínskou konkurencí, zejména firmou Hikvision, jejíž kamery ve velkém používá i český stát. Bezpečnostní odborníci přitom už dlouho poukazují na to, že je to chyba a zbytečné riziko. V poslední době jejich argumenty zásadně podpořilo zjištění, že Rusové se do těchto chytrých bezpečnostních kamer „nabourali“ při vojenské invazi na Ukrajinu.

Bude to nadlouho, ale počkáme si

I když 2N a Axis do velké míry operují samostatně, obchodně si pomáhají: Axis do své prodejní sítě přidává i české interkomy a na ně navázané produkty a služby. Axis ale zároveň spadá pod původem japonský koncern Canon. Ten veřejnost zná hlavně jako výrobce fotoaparátů, ve skutečnosti však firma působí v mnoha oborech a kromě jiného patří mezi hlavní dodavatele strojů na výrobu čipů. Tato rozkročenost je u velkých globálních technologických skupin běžná. Canon má každopádně v domovské zemi pozici velkého systémového integrátora schopného dělat velké projekty zahrnující technologie od více dodavatelů. Česká část by do toho měla zapadnout. „Díky tomuto zázemí se naše investice může pohybovat pouze v řádu desítek milionů korun,“ počítá šéf 2N.

To ale neznamená, že všechno půjde samo, Češi si budou muset svoji pozici odpracovat. Jen certifikace pro japonský trh zabírá dlouhé měsíce. Země navíc klade řadu překážek. Ve státních institucích je někdy problém i se anglicky domluvit a úředníci jsou často napojení na politiky a ve vleku odměn za loajalitu. Prokousat se tímto prostředím není vždy jednoduché, hlavně je to však zdlouhavé. „Počítáme s tím, že minimálně tři roky se nic nestane. Bude trvat, než v nás zákazníci dostanou důvěru a uvěří, že jsme tady nadlouho,“ uvědomuje si Kratochvíl. Je ale připravený, trpělivosti se společnost 2N naučila při své americké expanzi: „Když jsme vstupovali na trh ve Spojených státech, kde jsme nyní velmi úspěšní a kde generujeme přes polovinu tržeb, prvních pět let jsme tam jen investovali.“