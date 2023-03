Samsung dá 230 miliard dolarů do výroby čipů. Do EU se mu kvůli regulaci a energiím nechce | e15.cz

Jihokorejské město Pyeongtaek ležící kousek od Soulu se během následujících let stane největším výrobním centrem na pokročilé čipy na světě. Společnost Samsung plánuje investovat v přepočtu 230 miliard dolarů do rozšíření svého již fungujícího výrobního komplexu. Akce se rozprostře do dvaceti let a kromě Samsungu má do oblasti přilákat asi 150 dalších firem zaměřených na materiály a součástky nutné pro polovodičovou produkci.