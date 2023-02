Samsung Galaxy S23: Cena, parametry, fotoaparát | Unpacked 2023 | E15.cz

Řada Galaxy S dlouhá léta symbolizuje vrcholnou řadu smartphonů společnosti Samsung, do které dříve jistým způsobem zasahovala i nyní již zrušená řada Note a aktuálně tak trochu i řada Galaxy Z soustředící se na ohebné telefony. Pokud bychom se tedy bavili jen o klasických smartphonech, víme, že rok se od jihokorejského výrobce už ničeho lepšího nedočkáme.

Apple představuje své iPhony v září, aby stihnul vánoční sezonu (což se mu letos s nedostatkem iPhonů 14 Pro kvůli uzavírkám čínských továren příliš nepovedlo), Samsung své novinky představuje až se začátkem roku. Na první pohled to může vypadat, že Apple má svou strategii promyšlenější, ale Samsung v létě ukazuje světu právě nové ohebné telefony, kterými se snaží zastínit nejen připravované iPhony, ale i obsáhnout právě vánoční poptávku.

Vzhledem k brzkému uvedení vrcholné řady telefonů také udává trend celého roku, protože jasně nastaví laťku a ostatní výrobci tak vědí, jak moc se musí snažit, aby se řadě Galaxy S vyrovnali, nebo ji předběhli. I letos zde máme tři modely, tedy Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra, které se liší nejen velikostí ale i výbavou.

Galaxy S23 Ultra jako lídr Android telefonů

V řadě Galaxy S je dlouhodobě nejzajímavější právě ten nejvybavenější model nesoucí přídomek Ultra. Ve své stáji ale o tuto pozici dříve bojoval spolu s telefony řady Note. Tu nicméně Samsung zařízl, aby její odkaz zachoval právě v modelu Galaxy S Ultra. Stalo se tak už loni, kdy představil Galaxy S22 Ultra, který jakoby Notu z oka vypadl, a který si vzal i jeho nejzásadnější funkcionalitu – podporu dotykového pera S Pen integrovaného do těla zařízení.

Pro společnost to byl velký krok, velká změna designu i velké rozšíření funkcionality řady Galaxy S. Co ale vymyslet pro další rok? Galaxy S23 Ultra tak od loňského modelu okem prakticky nerozeznáte. Má sice mírně obměněné barvy, větší objektivy fotoaparátů, níže posazená tlačítka a méně zaoblené hrany, ale pokud nemáte srovnání, nebudete vědět, jestli máte dočinění s letošním modelem, nebo jeho předchůdcem. Nemusí to být nutně špatně. Design je to pořád relativně mladý a poměrně úspěšný, Apple jej ostatně razí dlouhodobě a prochází mu to.

I když je telefon zvenčí prakticky stejný, uvnitř se toho událo přece jen hodně. Předně zde nemáme vlastní čipset Samsungu Exynos, ale speciálně upravené řešení od Qualcommu v podobě Snapdragonu 8 Gen 2 For Galaxy, což je čip, který najdete v celém triu novinek.

Pro Samsung je to velký krok, stejně tak jako pro majitele jeho telefonů. Exynosy byly dlouhodobě kritizovány nejen pro svůj „nestabilní“ výkon, ale také pro nadměrné zahřívání. Samsung je navíc distribuoval jen na určité trhy, tedy například do Evropy, kdy ale své telefony třeba v USA prodával se Snapdragony.

Teoreticky by se tedy dalo říci, že aktuálně nemohl Samsung dát svým vlajkovým telefonům nic lepšího. Těžit z toho může ale ještě nějakou dobu, protože přídomek „For Galaxy“ má značit přetaktovanou verzi standardního čipu s vyšším výkonem, kterého tedy ostatní Android telefony se Snapdragonem 8 Gen 2 nedosáhnou. Aby se nestávalo to, co v minulosti, Samsung také kompletně přepracoval chlazení, a to u všech tří modelů, kdy jej několikrát zvětšil. Jak to pomůže od nadměrného zahřívání, ale teprve zjistíme.

Fotoaparát: prvních 200MPx u Samsungu

Tak nějak se počítá s tím, že každá nová verze vlajkového telefonu přijde také s novým a výkonnějším čipem. Bylo by to ale opravu málo, proto bude Ultra vnadit zejména na nový 200MPx snímač ISOCELL HP2. Ten obsahuje 200 milionů pixelů o velikosti 0,6 mikrometru v optickém formátu 1/1,3″, což je velikost snímače, jaká se běžně používá u hlavních fotoaparátů smartphonů s rozlišením 108 MPx (108MPx měl model Galaxy S22 Ultra).

Díky pokročilé technologii sdružování pixelů dodává snímač fotoaparátu větší všestrannost, protože simuluje různé velikosti pixelů pro přizpůsobení různým úrovním osvětlení. Při slabém osvětlení se snímač transformuje na 1,2μm/50Mpx nebo 2,4μm/12,5Mpx obrazový snímač tím, že spojí 4 až 16 sousedících pixelů.

Je tedy evidentní, že jeho předností využijete zejména při nočních fotkách, za ideálních světelných podmínek nepoznáte rozdíl. Při snímání plnohodnotného videa v rozlišení 8K, což je přibližně 33 MPx, se snímač přepne do režimu 1,2μm/50Mpx, aby se minimalizoval ořez obrazu a zachytila se větší část scény. Samsung sice není první, kdo svůj smartphone osadil 200MPx snímačem, protože je ale HP2 technologicky nejpokročilejším, dá se tušit, že bude produkovat nejkvalitnější výstup.

Přední kamera umístěná v průstřelu 6,8“ na stranách zakřiveného displeje je nově 12MPx namísto původních 40MPx. Zde jde tedy Samsung druhým směrem, kdy místo malých pixelů slučujících se do jednoho většího prostě nabídne už jen jeden, za to větší. Výsledná fotografie by však měla být kvalitnější, protože větší pixel zachytí více světla a fotografiím tak naroste i rozlišení, protože ze 40MPx dostanete slučováním jen 10 MPx. Touto kamerou ostatně Samsung osadil všechny tři modely.

Možná ale ještě jeden detail k displeji. Samsung je dodává i Applu, kde dokázal v případě iPhonů 14 Pro dosáhnout maximálního jasu až 2000 nitů, takže na něm uvidíte vše věrně a ostře i za přímého slunečního světla. U svého řešení se mu to ale nepovedlo, protože celé trio sahá jen na hranici 1750 nitů. V případě nejmenšího modelu je to ale velké vylepšení, protože Galaxy S22 uměl jen 1300 nitů.

Samsung Galaxy S23 a S23+

Samsung Galaxy S23 pořád disponuje 6,1“ úhlopříčkou displeje, model Plus pak 6,6“. Čip i čelní kamera je shodná s modelem Ultra, který ale na své zadní straně nabízí vyjma hlavního ještě 3 a 10× teleobjektiv stejně jako širokoúhlý objektiv, kde se ale změn příliš neudálo a vlastně je přejímá jen z předchozího modelu. Ultra ale přece jen zaujme právě novým snímačem, kdy se však u základních modelů nic nezměnilo. Pořád je zde tedy trio v zastoupení 50MPx hlavní kamery, 12MPx ultraširokoúhlého fotoaparátu a 10MPx teleobjektivu. Právě s ním bodují oproti základním iPhonům 14, které jím nedisponují.

Pokud u modelu Ultra nepoznáte oproti předchozí generaci rozdíl, Galaxy S23 a S23+ jsou přece jen jiné. Jejich zadní strana se totiž zbavila zbytečně masivního výstupu a fotoaparáty z těla zařízení vystupují jednotlivě tak, jak tomu bylo už loni u Galaxy S22 Ultra. Tento design se tedy nyní sjednocuje napříč řadou a do budoucna i celým portfoliem, protože Samsung chce nadobro od bloku výstupu upustit. Tento design je líbivý a minimalistický, a protože jsou objektivy kryty ocelovým kroužkem, nehrozí jejich poškození.

I když je tento krok pro řadu Galaxy S přínosem, protože sjednocuje vzhled všech tří modelů a dává jasně najevo, že k sobě patří, u nižších řad si tím úplně jisti nejsme. Pokud totiž stejný design skutečně přijme i řada Galaxy A, může to jistým způsobem degradovat originalitu řady Galaxy S a její vnímání. Samozřejmě zde budou použity jiné materiály, kdy např. sklo nahradí plast, i tak ale bude snadné modely zaměnit. U iPhonů byste určitě nechtěli, aby si někdo myslel, že místo iPhonu 14 Pro máte jen iPhone SE. Tady teoreticky hrozí, že si někdo bude moci myslet, že máte místo Galaxy S22+ jen Galaxy A54.

U menších modelů zapracoval Samsung i na výdrži. Ultra si drží 5000mAh baterii, u ostatních ale poskočila o 200 mAh, tedy na 3900 mAh u menšího a na 4700 mAh u většího. Samozřejmostí je voděodolnost podle IP68 nebo 5G.

Cena a paměť

Samsung pochopil, že dávat v základu 128GB úložiště, je už v roce 2023 přežité. Dostane jej tak jen nejmenší a nejdostupnější model, Galaxy S23+ a S23 Ultra začínají až na 256 GB. Od toho se ale odvíjí i startovací cena, která je letos vyšší. Když pak všechny varianty Galaxy S23 a S23+ mají 8 GB RAM, nejvybavenější Ultra má tuto hodnotu jen v případě 258GB verze, 512GB a 1TB verze mají už 12 GB paměti RAM.

Galaxy S23

128 GB – 23 499 Kč (meziroční zdražení o 1500 Kč)

256 GB – 24 999 Kč (meziroční zdražení o 2000 Kč)

Galaxy S23+

256 GB – 29 999 Kč (meziroční zdražení o 2000 Kč)

512 GB – 32 999 Kč

Galaxy S23 Ultra

256 GB – 34 999 Kč (meziroční zdražení o 500 Kč)

512 GB – 39 499 Kč (meziroční zdražení o 2500 Kč)

1 TB – 44 999 Kč

Samsung si i tentokrát nachystal promo akci pro podporu prodejů novinek. Za nižší cenu můžete mít vyšší úložiště, takže třeba 512GB Galaxy S23+ vás vyjde na 29 999 Kč. K tomu je zde ještě výkupní Trade-in bonus starého zařízení. Loni Samsung dával 4 respektive 5 tisíc, letos to jsou ale tisíce jen tři. Na sluchátka zdarma zapomeňte, stejně jako na Samsung Care.

Bude to těžké

Není třeba si cokoli nalhávat. Trh s mobilními telefony prudce klesá, protože je zde spoustu faktorů, které ovlivňují zákazníky, kteří si dnes více než kdy jindy rozmýšlejí, jestli se jim do nového elektronického zařízení vyplatí investovat. Doprostřed této doby pak Samsung představí své vrcholné telefony, které jsou dražší a vlastně přinášejí tak málo novinek, že je lze srovnat s těmi u iPhonů 14, které za to také byly patřičně kritizovány.

Má smysl tedy řadu Galaxy S23 koupit? Vlastníte-li loňské modely, tak k tomu prakticky nemáte důvod. Hodně těžko je budete hledat i u řady Galaxy S21, kde se snad o tom dá uvažovat pouze tehdy, pokud byste toužili po integrovaném S Penu u Galaxy S23 Ultra. Nová řada je tak určena spíše těm, kteří vlastní ještě telefony Galaxy S20 či dokonce S10. Oproti těm je zde těch novinek už samozřejmě přece jen více.