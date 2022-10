Apple ukázal nový iPad 10. generace i Apple TV 4K | Cena a specifikace | E15.cz

Apple představil iPady Pro, iPad 10. generace a nové modely Apple TV 4K jen formou tiskových zpráv. Usoudil, že je novinek natolik málo, že si nezaslouží vlastní Keynote. Na jednu stranu má pravdu, na stranu druhou by si minimálně 10. generace základního iPadu trochu té pozornosti zasloužila. Je totiž přece výroční a hodně jiná.

Stejně jako způsobil iPhone revoluci v oblasti smartphonů, způsobil ji také iPad v oblasti tabletů. Bylo tomu 27. ledna 2010, kdy jej Steve Jobs ukázal světu a prakticky založil nový segment. Ještě dlouhou dobu poté byl mezi veřejností zažitý termín iPad = tablet, a to i když byl konkurenční značky a s Androidem. Právě jeho desáté generace jej konečně zcela redesignuje a přináší tolik kýžené novinky. Bez fanfár a vzpomínání, jako kdyby Apple chtěl v tichosti poslední odkaz Steva Jobse přejít bez povšimnutí.

Už 10. generace tabletu jménem iPad

Až do deváté generace vycházel vzhled základního iPadu z designu toho původního, takže si udržoval ještě tlačítko plochy pod displejem (Home Button). Jenže když už Apple redesignoval iPad Air a iPad mini, působil právě základní iPad v portfoliu společnosti jasně zastarale (v řadě iPhonů přesně tak působí iPhone SE). Mimochodem Apple jej z nabídky nevyřadil a pořád si jej můžete oficiálně koupit, a pravděpodobně minimálně ještě rok bude sloužit jako vstupní zařízení do světa tabletů Applu. Desátá generace je totiž posazena výše, což může být její zásadní problém.

Nová generace iPadů

Video se připravuje ... Meet the all-new iPad and iPad Pro | Apple • VIDEO Apple

Problematiky neznalý snadno zamění vzhled iPadu 10. generace s iPadem Air 5. generace. Na první pohled jsou jiné jen barvy, kdy novinka přináší ty hodně křiklavé. I rozměrově jsou si hodně podobné, kdy jsou zde rozdíly jen v pár milimetrech a hmotnosti. Oba mají 10,9“ displej, oba mají rozlišení 2360 × 1640 při 264 pixelech na palec, oba mají jeho jas 500 nitů, oba také mají Touch ID k ověřování uživatele v zapínacím tlačítku na horní straně. Oba mají i 12MPx fotoaparát s clonou ƒ/1,8 a oba zvládnou 4K.

I když pak oba nabízejí i přední 12MPx fotoaparát, novinka jej má v orientaci displeje na šířku, čímž Apple víceméně určuje jeho primární použití s připojenými klávesnicemi, kdy tu svou také ostatně s tabletem představil. Rozdíl je pak samozřejmě ve výkonu, kdy má iPad Air čip M1, iPad 10. generace jen A14 Bionic, který Apple představil spolu s iPhony 12, v aktuálních iPhonech 14 Pro jede už A16 Bionic.

Apple se nicméně konečně odhodlal definitivně pohřbít u iPadů svůj Lightning, takže jej i zde nahradil USB-C, a to dobrovolně a ještě dříve, než tak bude muset činit povinně z nařízení Evropské komise. Neodpustil si ale jasnou kontroverzi. Nový iPad totiž podporuje jen Apple Pencil 1. generace, který se dosud nabíjel skrze Lightning konektor iPadu. Nyní jej ale iPad už nemá a vy si musíte koupit redukci, kterou vám ostatně Apple velice rád prodá. Pokud se vám vybije na cestách, máte smůlu. Nic uživatelsky méně přívětivého si představit nejde.

Cena novinky startuje na 14 490 Kč, iPad 9. generace začíná na 10 490 Kč, iPad Air 5. generace vás vyjde na 18 990 Kč. Je to tedy o 4 tisíce více, než stojí čistý základ, a o 4 a půl tisíce méně, než stojí starší ale vyspělejší iPad Air. Předobjednávat můžete už nyní, ostrý start prodeje začíná 26. října.

iPad Pro s počítačovým čipem M2

Byla to jen otázka času. Všichni jsme věděli, že dříve či později iPad Pro s čipem M2 přijde, když předchozí generace obsahuje i předchozí generaci čipu. Ten s označením M2 debutoval v MacBooku Air a 13“ MacBooku Pro letos v červnu, takže se příliš dlouho nakonec nečekalo. Výkon je rychlejší o 15 procent, grafika o 35 procent. Novinky umí nahrávat ProRes videa a přinášejí rychlejší Wi-Fi sítě s podporou nejnovějšího standardu Wi-Fi 6E, ale to je vlastně všechno.

Zůstávají velikosti displejů, jejich parametry i všechny ostatní funkce nejvyspělejších tabletů Applu. Je zde už jen jedna větší novinka, která se ale netýká ani tak iPadu jako Apple Pencil druhé generace. Tužka je s nimi kompatibilní a nabíjí se magneticky, ne tedy jako je tomu v předchozím případě. Podržení Apple Pencil nad displejem vám nyní ukáže, kde přesně se displeje dotknete.

Můžete tak psát, skicovat a ilustrovat s dokonalou přesností – jak tedy uvádí Apple, protože se nejedná o nic převratného. Když se podíváte na konkurenci např. v podobě tabletů Samsungu a jeho řady Galaxy Tab S8, i u nich jasně vidíte, kde se nástrojem S Pen displeje dotknete. Ve finále to tak vypadá, že se jen dohání konkurence u těch funkcí, které si její uživatelé chválí.

Lidové ceny nečekejte. Protože se jedná o profesionální řešení, nechá si ho výrobce také dobře zaplatit. 11“ verze začíná na 25 990 Kč, 12,9“ pak na 35 490 Kč. Předprodej už jede, novinky budou k dispozici také od 26. října.

Apple TV 4K nenadchne, jistě ale překvapí

Takzvaná Smart Box Apple TV si už po léta drží stejný vzhled bez zbytečného experimentování. Jednotlivé generace od sebe pouhým okem tedy nerozlišíte, i když se svými vlastnostmi s postupem času hodně liší. Vyjma domácí zábavy je ale tento produkt hojně využíván i k prezentování, a to ať už ve firmách, školách nebo na různých konferencích, protože nabízí ideální propojení Apple světa.

Dočkali jsme se hned dvou verzí, které jsou osazeny čipem A15 Bionic, který je dokonce výkonnější než ten, který Apple použil v novém iPadu 10. generace a byl vydán spolu s iPhony 13. Je to trošku zvláštní, že takové zařízení, jakým je Apple TV, bude výkonnější než iPad, přičemž výkon využijí prakticky jen hry z předplácené služby Apple Arcade, které ale, řekněme si to upřímně, kvalitám her z konzolí rozhodně nekonkurují. Přibyla také podpora HDR10+. Vyšší verze přihazuje gigabitový ethernet a síťový protokol Thread k připojení více příslušenství z chytré domácnosti.

Překvapivé jsou ale kapacity pamětí ve spojení s cenou. Základ disponuje 64GB úložištěm, vyšší verze 128GB. Cena je 4 190 Kč respektive 4 790 Kč. Jenže za předchozí generaci chtěl Apple v případě 32 GB 4 990 Kč a u 64 GB 5 590 Kč. I přes inovace tedy došlo k jasnému zlevnění, i když je zde ještě jedno ale.

Ovladač Siri Remote totiž přišel o Lightning a Apple jej osadil také USB-C konektorem, jako kdyby se smiřoval s tím, že tak bude muset udělat i u svých klávesnic, myší, trackpadů, AirPodů atd. Z toho důvodu nepřikládá žádný napájecí kabel. V balení produktu byl dříve obsažen právě ten s konektorem Lightning. Jakoby Apple počítal s tím, že když Evropská komise říká, že všichni už mají USB-C doma, tak proč by nám ho vlastně dával. Nové Apple TV již můžete objednávat, do prodeje jdou ale až 4. listopadu.

Co přijde dál?

Bude tomu rok, co Apple představil 14 a 16“ MacBooky Pro s různými verzemi čipů M1. Tak trochu se čekalo, že společnost spojí nové iPady právě i s uvedením těchto MacBooků, kdy naopak budou obsaženy vyšší varianty čipu M2 a vše se dozvíme pěkně „živě“ ze streamované Keynote. Nestalo se tak a je tedy spíše pravděpodobné, že pokud se ještě letos nových MacBooků Pro dočkáme (a Macu mini a iMacu s M2 čipy), bude to opět formou tiskových zpráv, a to nejspíše během listopadu.

Ani u těchto počítačů nebude mít Apple příliš co prezentovat, až tedy na nárůst výkonu. Bylo tomu právě loni, kdy se udál velký redesign počítačů a s ním přišly novinky, jako jsou HDMI konektor, MagSafe pro nabíjení, či výřez v displeji pro čelní kameru. Tento designový jazyk ostatně převzal i letošní M2 MacBook Air.