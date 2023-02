Spotify testuje playlisty zamčené pomocí NFT | e15.cz

Hudební streamovací služba Spotify zapojuje do své platformy technologii nezaměnitelných tokenů (NFT). Firma potvrdila, že testuje funkci, která by pro odemčení vybraných playlistů vyžadovala klíč ve formě NFT. Experiment se zatím týká jen některých zemí a uživatelů zařízení s operačním systémem Android.

Testování se účastní například skupina Kingship, Spotify k experimentu přizvala také například hudební a herní komunitu Overload. K odemčení playlistů je vždy třeba držení konkrétního k tomu určeného NFT.

„Ve Spotify pravidelně podnikáme řadu testů ve snaze zlepšit uživatelskou zkušenost. Některé z nich umetou cestu pro širší úpravy, jiné poslouží jen jako významné příležitosti k učení,“ uvedl mluvčí Spotify s tím, že v tuto chvíli nebude o budoucnosti využití NFT sdělovat žádné další podrobnosti. Na novou funkci jako první upozornil server Coinbase. Novinka je omezená jen pro uživatelé s předplatným Spotify Premium, testování potrvá tři měsíce.

Skupina Kingship doplnila, že playlisty odemykané pomocí NFT jsou nyní dostupné jen v USA, Velké Británii, Německu, Austrálii a na Novém Zélandu a navíc pouze pro operační systém Android. To pravděpodobně souvisí s tím, že Apple loni na podzim vydal řadu omezení pro užívání NFT ve svých zařízeních.

Spotify tento týden také oznámila, že experimentuje s umělou inteligencí, která jako DJ sestavuje uživatelům hudební playlisty. Elektronický DJ také umí svůj výběr doprovodit mluveným komentářem s informacemi o vybraných umělcích a skladbách. Ani v tomto případě se nedostane na všechny uživatele Spotify, funkce je zatím omezená jen na Spojené státy a Kanadu.

Více informací o obou projektech by mohla přinést výroční konference Spotify Stream On, která se koná 8. března. Spotify je ale zároveň jako další technologické firmy nucena šetřit. Nedávno dokonce oznámila, že zredukuje počet zaměstnanců o šest procent. J e tak otázkou, zda bude mít prostředky na to dotáhnout své experimenty do finální podoby.