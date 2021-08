Tesla do roka vyrobí robota, který vám dojde nakoupit, tvrdí Musk | E15.cz

Americká automobilka Tesla pokročila ve vývoji humanoidních robotů. Její Tesla Bot dokáže vykonávat jednoduché manuální práce, jako je třeba nákup potravin. Oznámil to šéf společnosti Elon Musk na předváděcí akci Tesly. Prototyp má být dokončen již v příštím roce. Docela dobře to však podle serverů CNBC a CNN může být jen další ze série nikdy neuskutečněných fantaskních nápadů excentrického miliardáře.

Tesla Bot připomínající vzhledem člověka má být vysoký zhruba 173 centimetrů při hmotnosti 57 kilogramů. Měl by reagovat na hlasové pokyny, pohybovat se rychlostí lidské chůze a unést až dvacet kilogramů. „V podstatě bude vykonávat nudné, monotónní a nebezpečné úkoly,“ uvedl Musk.

Roboti budou mít podle šéfa Tesly hluboký dopad na globální ekonomiku. Dá se předpokládat, že převezmou většinu manuálních prací, a je proto namístě uvažovat o tom, jak lidem, kteří kvůli robotům přijdou o zaměstnání, zajistit alternativní zdroj příjmu. „Nestane se to ale hned, protože tento robot zatím ještě nefunguje,“ připustil Musk.

Vizionář také tradičně nebyl sdílný v podrobnostech. Neuvedl ani cenu robota, ani kdy ho firma uvede na trh. Prozradil pouze, že bude fungovat na velmi podobné technologii jako autonomní vozidla Tesly. Na projektu prý spolupracuje korejsko-americký inženýr a uznávaný odborník na robotiku Dennis Hong.

Na dotaz, proč se automobilka chce pustit do výroby humanoidních robotů, Musk odpověděl, že „Tesla stejně v rámci vývoje samořídících vozů pracuje na zdokonalování umělé inteligence“ a „pokud bychom to neudělali my, udělá to někdo jiný“.

Dosavadní pokusy řady organizací o vytvoření humanoidního robota se nicméně nesetkaly s úspěchem, podotýká CNN. Umělá inteligence sice udělala za poslední roky ohromný pokrok, avšak zatím se nikomu nepodařilo vyrobit stroj, který by se schopnostmi a inteligencí plně vyrovnal člověku.

Musk získal pověst geniálního podnikatele a vynálezce, jenž v uplynulých letech pomohl zásadně proměnit automobilový, energetický a kosmický průmysl. Média však připomínají, že je také známý až příliš ambiciózními výroky a mnoha jeho slibovaných megalomanských projektů se lidstvo nikdy nedočkalo nebo se potýkají se závažnými problémy.

Teslu například vyšetřují americké úřady pro značné množství dopravních nehod zaviněných autonomními vozy. Od července 2018 při nich zemřel jeden člověk a dalších sedmnáct lidí bylo zraněno. Dva demokratičtí senátoři USA Richard Blumenthal a Edward Markey dokonce požádali Federální obchodní komisi, aby prošetřila zda se Tesla ve svých marketingových prohlášeních o schopnostech autopilota nedopustila klamání spotřebitele.

Před pár dny automobilka v tichosti opět odložila dokončení supermoderních elektrických pick-upů Tesla Cybertruck na rok 2022. O dalších Muskových nenaplněných plánech si můžete přečíst v samostatném článku na E15.cz.

Muskův robot příliš nezapůsobil ani na investory. Akcie Tesly v pátek oslabily o více než dvě procenta. V době uzávěrky tohoto textu se obchodovaly za 673,47 dolaru.