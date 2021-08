Let na Měsíc ohrožuje pomalá výroba skafandrů. Musk nabízí pomoc | E15.cz

„Pokud bude potřeba, SpaceX to dokáže,“ uvedl miliardář na twitterovém účtu. Reagoval tak na úterní výsledky inspekce vesmírných programů NASA, která dopadla dost bídně. Kontrola mimo jiné oznámila, že vývoj tří typů ochranných obleků pro kosmonauty, z nichž dva mají sloužit pro chystaný let na Měsíc v roce 2024, bude stát dalších 625,2 milionu dolarů, zhruba 13,5 miliardy korun. To je výrazně více než se očekávalo. Celkové náklady na projekt tak přesáhnou miliardu dolarů.

NASA přitom na vývoji nové generace skafandrů, formálně označovaných jako Extravehicular Mobility Units, pracuje posledních čtrnáct let. Měly to být převratné výrobky vybavené nejmodernějšími technologiemi.

SpaceX could do it if need be — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2021

Inspektoři kromě rostoucích výdajů zjistili, že obleky budou připraveny k použití nejdříve v dubnu 2025. Podle původních plánů měly být hotové již v březnu 2023. „Zpoždění lze připsat nedostatečnému financování, pandemii a technickým výzvám,“ stojí ve zprávě auditora.

Problémy se skafandry jsou tak dalším ze série zádrhelů, kvůli nimž se nad připravovanou kosmickou misí vznášejí otazníky. Musk nicméně už dříve prohlásil, že „stihnout start v roce 2024 je reálné“.

Vesmírná agentura nabídku šéfa SpaceX zatím nepřijala, podle CNBC je ovšem pravděpodobné, že tak učiní. NASA totiž už na konci července vyzvala soukromé firmy z kosmického průmyslu ke spolupráci na budoucích projektech. SpaceX navíc letos na jaře zvítězila v tendru za 2,9 miliardy dolarů na vytvoření přistávacího systému, jenž dopraví astronauty na povrch Měsíce. O zakázku měla enormní zájem i Bezosova Blue Origin.

Musk už také stihl obleky NASA zkritizovat. Na zveřejnění informace, že se skládají z obrovského množství dílů vyráběných 27 dodavateli reagoval tweetem: „Připadá mi to jako příliš mnoho kuchařů v jedné kuchyni.“ Ředitel SpaceX však neprozradil, zda už jeho firma na skafandrech pracuje.

There are 27 different companies supplying the components for NASA's next-generation spacesuits, IG notes: pic.twitter.com/iQDDGUy9fc — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 10, 2021

Společnost sice dosud vyvíjela ochranné obleky pro posádku vlastní vesmírné lodi Crew Dragon, avšak to jsou letecké skafandry určené výhradně pro pobyt uvnitř kabiny. Vyrobit obleky určené pro pobyt v otevřeném kosmu je daleko složitější, upozorňuje CNBC.

NASA chystá let na Měsíc v rámci rozsáhlého vesmírného programu Artemis. Začal za vlády prezidenta Donalda Trumpa a má i podporu současného kabinetu Joea Bidena.

NASA například slíbila, že dopraví na povrch Měsíce historicky prvního astronauta tmavé pleti a první ženu. Chce tam také založit první dlouhodobě osídlenou výzkumnou stanici a vyzkoušet technologie, pomocí kterých by se mohl uskutečnit let člověka na Mars.