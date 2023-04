Umělá inteligence mění HR. V SAP naplánovala 9 z 10 pohovorů | e15.cz

Nástup AI se nevyhne ani personálním oddělením. A například podle Milana Rataje, HR experta a spoluzakladatele startupu Sloneek zaměřujícího se na digitalizaci řízení lidských zdrojů, by zrovna v nich mělo zavádění takových technologií začít. Umělá inteligence automaticky protřídí životopisy, zajistí pohovor i nového zaměstnance zaučí.

Rataj AI přirovnává k dalšímu kolegovi, kterého personální oddělení musí „najmout“, aby snadno a co nejdříve zapadl, jinak může být jeho zaučení dokonce i dražší než mzda českého pracovníka. Kapacita AI výpočtů totiž podle něj nebude zdarma a firmy by si tak měly dobře propočítat jejich přínos.

Podle průzkumu HR trendů, který provedla personální agentura Randstad, bude pro firmy v následujícím roce velkou výzvou udržet si své nejlepší lidi. I proto se řada šéfů chce zaměřit na lepší odměňování, osmdesát procent firem chce přidávat, ne však více než o šestnáct procent.

Jak ale podotýká obchodní ředitel mzdové společnosti Nugget SW Jiří Šrámek, může je to nakonec stát víc, než si myslí. Řada firem je totiž informačně slepá a netuší, jestli a o kolik mohou mzdy zvednout. A právě i s takovými analýzami by umělá inteligence mohla pomoci.

Firmám navíc chybějí personalisté, průměrná firma postrádá téměř půlku zkušeného personalisty a k tomu dva juniorní, ukázal na podzim interní výzkum HRIS od Sloneeku.

Personalisté jsou tak přetížení a i kvalifikovaní pracovníci se věnují zbytečným administrativním věcem – i v tom může umělá inteligence přinést změnu. Kromě toho, že odejme zbytečné papírování, převezme i řadu dalších rutinních úkonů.

Protřídění životopisů podle různých kritérií umělou inteligencí se už stalo v řadě firem standardem, není to ale jediné využití. „Očekáváme, že umělá inteligence bude do HR oblasti zasahovat čím dál tím více. Potenciál AI je zejména při náboru nových zaměstnanců vysoký,“ říká náborářka SAP Lenka Nedzelská.

Umělá inteligence už člověka třeba pozve na pohovor písemně i telefonicky a společně najdou vyhovující termín. „Robot Alex, se kterým pracuje český tým SAP, naplánoval devět z deseti pohovorů s uchazeči o práci ve společnosti SAP po celém světě. V oblasti náboru kolegové dlouhodobě věnovali tisíce hodin ročně koordinaci termínů pro pohovory s uchazeči o práci, a nyní se tak mohou věnovat činnostem s vyšší přidanou hodnotou,“ říká Nedzelská. Ve společnosti ČEZ využívají chatboty, kteří komunikují se zájemci o zaměstnání, standardně již od roku 2020.

V personální agentuře ManpowerGroup umělá inteligence analyzuje klíčová slova v profilech uchazečů, aby rozpoznala ty vhodné. Nehodící se ale hned podle manažera náboru a marketingu Jiřího Halbrštáta nevyřazuje, spíš hledá ty, kteří by teoreticky mohli na dané pozici uspět. Tedy pokud se vhodně rekvalifikují. „Rozšiřujeme tak možnosti najít uplatnění i pro ty, kteří by za běžných okolností neprošli základním nastavením filtrů, které se obvykle používají,“ tvrdí Halbrštát.

Postupně také plánují zavést řešení, která uchazečům zodpovědí základní dotazy třeba i o víkendu a hromadně je osloví. Kaufland by zase chtěl zavést AI do procesu zaučení. „Zároveň prověřujeme i možnost začlenit jazykový model, jako je ChatGPT, do našeho managementu směrnic. Díky tomuto bychom byli schopni najít mnohem rychleji a efektivněji požadované informace týkající se interních procesů,“ říká mluvčí pro Kaufland Renata Maierl.

Personální agentura Randstad plánuje využívat AI obdobně jako již zmíněné firmy. Její nizozemská pobočka ale dokonce vytvořila počítačovou hru, jejímž prostřednictvím mohou lidé odhalovat svoje dovednosti, třeba i řídit vysokozdvižný vozík.

„Je ovšem důležité upozornit, že i když budeme AI využívat pro zefektivnění některých procesů, stále považujeme lidský faktor v oblasti personálních služeb za klíčový. Technologie nám pomáhají v naší práci, ale konečné rozhodnutí a lidský kontakt zůstávají nedílnou součástí našich služeb,“ podotýká šéf české pobočky Martin Jánský.