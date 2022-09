Dílo umělé inteligence vyhrálo uměleckou soutěž. Spoluautor se brání | E15.cz

Jason Allen, herní designér z coloradského Pueblo West, poslal svůj obraz do státní umělecké soutěže a odnesl si první cenu. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby jeho spoluautorem nebyl populární nástroj umělé inteligence (AI) Midjourney převádějící text do obrazové podoby.

Dílo nazvané Théâtre d’Opéra Spatial čili Divadlo vesmírné opery získalo první místo v kategorii Digitální umění/digitálně upravené fotografie, kam je zařadil sám autor, který také v popisku uvedl, že použil nástroj Midjourney. Definice digitálního umění přitom říká, že je to obecný termín pro umělecká díla, která využívají digitální technologii k tvorbě nebo prezentaci. Bezpochyby lze obraz vygenerovaný pomoci umělé inteligence považovat za digitální umění.

Autor se podělil o své pocity z vítězství v příspěvku na komunikační platformě Discord: „Pomocí Midjourney jsem vytvořil stovky obrazů. Po mnoha týdnech dolaďování jsem vybral tři nejlepší a nechal je vytisknout na plátno. Vyhrál jsem první místo.“

„Příspěvek na Twitteru popisující Allenovu výhru se stal virálním začátkem minulého týdne a vyvolal smíšené reakce,“ popisuje americký technologický zpravodajský web The Verge. Mnoho uživatelů tvrdilo, že popis jednotlivých děl byl matoucí zejména proto, že většina veřejnosti neví, jak funguje převod textu na obraz prostřednictvím umělé inteligence.

Allen však svůj přístup hájil: „Chtěl jsem se vyjádřit pomocí uměleckého díla vytvořeného AI,“ řekl americkému deníku The Pueblo Chieftain. „Mám pocit, že se mi to podařilo, a nehodlám se za to omlouvat,“ dodal.

Z Allenova popisu cesty k vítězství se zdá, že si porotci soutěže nebyli plně vědomi toho, jak dílo vzniklo. Autor však na Discordu tvrdí, že „z popisku bylo jasné, že svá díla vytvořil pomoci Midjourney. Měl jsem snad vysvětlovat, co to je Midjourney? A pokud ano, tak proč?“ ptá se.

„Jason Allen vyhrál soutěž právem. Dílo je bezesporu produktem jeho kreativity. Byl to jeho nápad. Bez něj by obraz nevznikl. Podobně bychom si mohli myslet, že autorem plakátu je také stroj, který ho vytiskl, a ne umělec, který ho vymyslel,“ uvažuje vědec v oboru umělé inteligence a technický ředitel společnosti Avast profesor Michal Pěchouček.

Mezi uživateli Discordu vyvolalo dílo vášnivou debatu o významu umění a Allenově poctivosti. Někteří chválili krásu jeho uměleckého díla, ale mnozí se shodli, že by autor měl být otevřenější, co se týče procesu tvorby obrazů.

„Myslím si, že většina poroty by ho nevybrala jako vítěze, kdyby věděla, že obrazy vytváří pomoci umělé inteligence. A to jen proto, že z pohledu většiny je to nepřijatelné,“ řekl jeden z účastníků diskuze.

Další uvedl, že Allenovy argumenty byly falešné, a že kdyby si porotci byli plně vědomi jeho metod, nemohl by se soutěže zúčastnit. „Pokud by existovala kategorie AI art, posílal bych blahopřání. Ale takhle je to v šedé zóně.“

Někteří však byli vstřícnější s tím, že by si porotci měli na internetu najít, jak funguje Midjourney. Poukazovali i na fakt, že Midjourney je jen další digitální umělecký nástroj typu Photoshopu nebo Illustratoru a že dílo bylo právem zařazeno do kategorii Digitální umění/digitálně upravené fotografie.

Midjourney – umělá inteligence v umění



Služba Midjourney umožňuje komukoli prostřednictvím umělé inteligence vytvářet obrázky na základě textového zadání.

Bezplatně vytvoří jen 25 obrázků. Pak uživatel musí buď platit deset dolarů měsíčně, za které může vytvořit 200 snímků, nebo platit standardní členství za třicet dolarů měsíčně, které umožňuje používat platformu bez omezení.

Uživatelé bezplatné verze mohou díla užívat pro soukromé účely, ale je nutné uvádět jméno autora. Pro komerční účely obrázky použít nelze.

V čele týmu Midjourney stojí David Holz, spoluzakladatel společnosti Leap Motion zaměřené na technologie bezdotykového ovládání počítače.



