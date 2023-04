Midjourney: Co to je, jak funguje AI na obrázky | Cena a návod | e15.cz

Midjourney je online služba, která na základě textového zadání uživatele dokáže pomocí umělé inteligence vygenerovat požadované obrázky. Za nástrojem stojí stejnojmenná americká společnost Davida Holze, spoluzakladatele firmy Leap Motion zaměřené na bezdotykové ovládání počítače.

Služba byla v rámci veřejného testování spuštěna v červenci loňského roku. Díky principům, na nichž funguje umělá inteligence a strojové učení, se výstupy Midjourney neustále zkvalitňují. Nástroj tak přináší mnohem lepší výsledné obrázky než ve svých začátcích. V současnosti je k dispozici pátá verze Midjourney v5.

Není vám jasné, jak funguje Midjourney a další podobné programy? Základní princip spočívá v tom, že dokážou rozpoznat význam mezi obrazem a textem. Algoritmus strojového učení je trénován na obrovském množství obrázků s textovým popisem, který uvádí, co je na nich zachyceno. Takže ve chvíli, kdy do chatbota napíšete svůj požadavek, je AI schopná vám vytvořit obrázek odpovídající vašemu popisu.

Co napíšete do textového pole, záleží pouze na vás. Požadavek může být velmi jednoduchý, například portrét kočky. AI si ale poradí i s detailním zadáním. Bez obav tak můžete v desítkách slov popsat, jak by obraz dané kočky měl přesně vypadat. Jen myslete na to, že vaše zadání musí být v angličtině.

Model je trénovaný na dostupných obrázcích z internetu. Nejlepších výsledků se proto dočkáte v případech, kdy má AI k dispozici velké množství podkladů – typicky u zvířat, krajin, známých osobností apod. Poznali byste například „AI fotku“ Elona Muska nebo Conora McGregora?

