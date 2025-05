USA varují před skrytými moduly v čínských solárních měničích. Hrozí riziko útoků na síť

Měniče (či střídače nebo též invertory) jsou zařízení, která převádějí energii ze solárních panelů do formy vhodné pro domácí nebo průmyslové použití. Jde o klíčové prvky propojující solární panely a větrné turbíny s elektrickou sítí. Poměrně zásadním faktem je, že jsou z velké části vyráběny právě v Číně.

Komunikační moduly v měničích

Objev skrytých komunikačních zařízení v čínských komponentách pro solární elektrárny vyvolal v USA poplach. Experti varují, že tyto „nelegální“ komunikační kanály by mohly obcházet bezpečnostní firewally a umožnit vzdálené ovládání měničů. V praxi by to znamenalo potenciální destabilizaci elektrické sítě a rozsáhlé výpadky proudu. To už není jen technický detail, ale potenciálně systémová hrozba.

Přítomnost komunikačních modulů v měničích není sama o sobě neobvyklá – umožňují vzdálené aktualizace nebo technickou podporu. Potíž je v tom, že nalezené moduly nejsou nikde zdokumentované. Američané se obávají, že by přes ně bylo možné tyto měniče dálkově vypnout, nebo ještě hůře poškodit celou elektrickou síť. Experti varují i před dalšími riziky, jako je manipulace s nastavením měničů, která může vést k nestabilitě sítě a poškození dalších zařízení.

Obavy jsou rozhodně na místě. V listopadu loňského roku totiž došlo k případu, kdy byly některé měniče v USA a Evropě údajně dálkově deaktivovány, a to přímo z Číny. Rozsah a dopady tohoto incidentu se sice nepodařilo přesně určit, nicméně jednalo se o významné varování. Americké ministerstvo energetiky proto nyní důkladně prověřuje rizika spojená s čínskými technologiemi v energetické infrastruktuře.

Čína obvinění důrazně odmítá

Peking veškerá obvinění důrazně odmítá a označuje je za politicky motivované. Mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu označil zprávy o skrytých zařízeních za „zneužití konceptu národní bezpečnosti“ a „pošpinění čínských úspěchů v oblasti infrastruktury“. Na druhé straně americké ministerstvo energetiky potvrdilo, že situaci vyšetřuje a zdůrazňuje nutnost transparentnosti.

Spojené státy a další země, jako například Litva a Estonsko, už podnikají konkrétní kroky k omezení závislosti na čínských energetických technologiích. Také Velká Británie zvažuje přehodnocení čínských technologií v energetice a německý developer 1komma5° zcela vyřadil produkty firmy Huawei ze svých systémů.

Faktem zůstává, že čínské firmy drží většinu trhu se solárními měniči – největším dodavatelem je Huawei, který měl v roce 2022 podíl 29 %. V Evropě je podle odhadů více než 200 GW fotovoltaické kapacity napojeno právě přes čínská zařízení. To je číslo, které určitě nelze ignorovat.

Spojené státy chystají zákaz čínských komponent

Celá kauza vrhá stín na dominantní postavení Číny ve výrobě solárních technologií. Podle odhadů se v Číně vyrábí zhruba 78 % všech měničů pro solární elektrárny. Tato závislost se stává bezpečnostním rizikem, zvláště v kontextu rostoucího geopolitického napětí.

V každém případě je jasné, že odhalení nezdokumentovaných komponent v čínských solárních technologiích představuje pro energetický sektor zásadní problém. Bude nutné nastavit nové bezpečnostní standardy, posílit dohled nad dodavatelskými řetězci a urychlit vývoj vlastních technologií. Jedině tak se může podařit zajistit spolehlivost a bezpečnost energetických sítí.

Spojené státy už podnikají konkrétní legislativní i praktické kroky. Připravují zákon „Decoupling from Foreign Adversarial Battery Dependence Act“, který zakáže nákup baterií od šesti konkrétních čínských výrobců, a chtějí tento zákaz rozšířit i na měniče. Snaží se také zvýšit podíl domácí výroby a zavádět přísnější pravidla pro technickou dokumentaci, která by měla zamezit podobným situacím.