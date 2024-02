Je to program, se kterým se nikde na Západě nedají vyhrát volby. Škrty sociálních dávek, propouštění tisíců státních zaměstnanců, škrty veřejných výdajů, snížení počtu ministerstev na polovinu, tvrdá devalvace měny. Je to radikální. Lidi se pro tvrdé odstátnění ekonomiky a společnosti dají získat až ve chvíli, kdy mají dojem, že jejich země je na tom tak špatně, že už je po všech těch dlouhých letech ekonomického marasmu tak zle, že je potřeba zkusit něco úplně jiného. Opačného než to, co žili posledních osmdesát let.

Šest párů ponožek do devadesáti korun, v adekvátní kvalitě vzhledem k ceně. Možnost vytočit si kupony až v hodnotě dva a půl tisíce korun. Dovoz mezi osm a půl tisíci kilometry vzdálenou Čínou a Českem zdarma. Ale také kopírování západních značek a bezpečnostní riziko kvůli propojení s čínskými servery. Online tržiště Temu v posledním roce vzalo západní zákazníky hladové po levném zboží útokem. V současné době hraje z byznysového hlediska velmi nejistou hru, jejíž šance na úspěch jsou zhruba na úrovni ruské rulety v posledním kole. Na vyvolání pořádné nervozity mezi českými e-shopy to ale stačí. Teď všichni jen vyčkávají, jak dlouho ještě Temu udrží svůj agresivní marketing.

Původně ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plánovalo poslat startupovým fondům zhruba 1,3 miliardy korun, nyní ale došlo k navýšení na 3,3 miliardy. Podle loňského plánu mají peníze směřovat například do firem v oboru umělé inteligence, které vznikly na českých univerzitách, ale i do dalších nadějných startupů v rané fázi vývoje. Peníze pocházejí z Národního plánu obnovy, jejich konkrétní správce vybírá Evropský investiční fond (EIF).

V době, kdy si kvůli nedostatečné nabídce stále více lidí stěžuje na „nekřesťanské“ ceny bytů, začíná v Praze ve velkém skupovat celé bytové domy silný kupec – římskokatolická církev. Arcibiskupství pražské skrze svou společnost XPlace jen do roku 2025 nakoupí přes 400 bytů za čtyři miliardy korun. Podle informací e15 aktuálně uzavírá spolupráce s největšími developery na trhu. Momentálně dojednalo partnerství s miliardářem Markem Dospivou, konkrétně společností Penta Real Estate. Ta pro XPlace postaví dva nájemní bytové domy o 54 bytech v nové městské čtvrti Waltrovka v Praze 5. Tím to však nekončí.

Rozhovor s protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem:

Stárnutí populace, technologický pokrok a s ním související flexibilita nebo odmítání zakázek kvůli chybějícím zaměstnancům. To jsou podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL jedny z hlavních budoucích výzev pracovního trhu. Rezort proto koncem ledna ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy představil první obrysy interaktivního modelu trhu práce. Ten by do budoucna mohl firmám mimo jiné ukázat, v jakých skupinách obyvatel mohou hledat zaměstnance. Těch je totiž na českém pracovním trhu stále nedostatek.

Na dlouho opuštěném brownfieldu kolem někdejšího Nákladového nádraží Žižkov se schyluje k velkému rozvoji. Letos chce Praha dokončit odkup historické budovy nádraží a odblokovat okolní území, kde už několik developerů netrpělivě čeká na zahájení výstavby nové čtvrti. Pražský magistrát chce kromě toho získat nepoužívanou železnici, kterou využije pro výstavbu nové tramvajové tratě.