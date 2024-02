Místo vlaků tu pojedou tramvaje. Praha chce odkoupit železniční trať na Žižkově

„Jednáme se Správou železnic o odkupu železničního tělesa, které vede od nákladového nádraží do Malešic,“ přibližuje pražský radní pro majetek Adam Zábranský. „Mohl by to být první případ v Česku, kde by se využilo původní železniční těleso na výstavbu tramvajové tratě. Ušetřilo by to významné množství nákladů. Navíc bychom s tím získali i pozemky na Žižkově, které dnes patří Správě železnic,“ doplňuje pirátský radní.

Koleje by město postavilo nové, zachovalo by však původní drážní těleso. U historické nádražní budovy by muselo město provést přeložku trati z jihu budovy na sever.