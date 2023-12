Ještě loni pětina firem podle průzkumu společnosti Sodexo Benefity vánoční večírky vůbec neplánovala. Buď si je nemohly dovolit, nebo je od začátku pandemie zrušily úplně. Letos se podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka ale situace konečně zlepšuje. „Co se týká vánočních, ale i jiných firemních akcí pro zaměstnance, jejich četnost se po dvouleté covidové odmlce zvyšuje,“ potvrzuje. Důvodem je podle něj hlavně to, že se firmy snaží nalákat zaměstnance, kteří na trhu práce zoufale chybějí, i na jiné než finanční benefity.

Trh se podle Stárka nicméně proměňuje a zkušenost podniků je tak velmi různorodá. Zatímco někde akcí přibývá, jiná zařízení zaznamenávají pokles. „Přesouváme se do spíše vícedenních akcí s ubytováním a atraktivními doplňkovými službami, jako jsou sportovní aktivity, wellness, ale třeba i kurzy vaření nebo vaření vlastního piva,“ popisuje Stárek.

Jde podle něj také možné vidět jednoznačný trend, kdy firmy vyhledávají atraktivní a neotřelá prostředí. I kvůli tomu mohou některá tradiční místa trochu narážet, jako je tomu v případě skupiny hotelů Olympik, která zaznamenává pokles zájmu. Její eventový manažer Marek Řičař nicméně dodává, že se na vánoční večírky nikdy přímo nespecializovali. „Takže klientela, která u nás bývala, se spíš jenom nevrátila,“ doplňuje.

Naopak majitel hotelové sítě Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda zaznamenává výrazně větší poptávku než během loňské vánoční sezony. „Společnosti ale hodně srovnávají nabídky a hlídají ceny, chtějí za svůj rozpočet dostat maximum,“ vysvětluje. Převažují u nich jednovečerní akce, jen velké a nadnárodní společnosti si podle něj pro zaměstnance objednávají i ubytování a doprovodné služby. Podobně to vnímá i ředitel obchodní strategie sítě hotelů Orea Jiří Fontana, poptávka po vánočních večírcích jim meziročně vzrostla zhruba o dvacet až dvacet pět procent. Firmy vyhledávají hlavně jejich hotely ve městech a převažují kratší akce s přespáním na jednu noc.

Že se daří zážitkovým aktivitám, potvrzuje zkušenost startupu ArtMoment. „Zájem o kreativní firemní eventy za poslední dobu výrazně vzrostl,“ říká spoluzakladatel a organizátor zážitkových večerů malování Egor Nefedov. Zatímco během loňska organizovali kolem třiceti samostatných firemních večírků, letos se tento počet skoro ztrojnásobil – na osmdesát.

Skoro polovinu ze všech firemních akcí přitom organizují právě v předvánočním období. „Je zajímavé, že některé konkrétní dny jsou mezi firmami velmi oblíbené – v týmu si vždy děláme legraci ze začarovaného data 14. prosince. Letos v daný den organizujeme hned pět večírků,“ podotýká Nefedov. Celkem letos připravují v předvánoční sezoně 35 večírků, a to jak pro týmy o pár lidech, tak větší akce se třemi sty účastníků.

Nejen počet, ale také rozpočty firem pro vánoční oslavy podle něj vzrůstají. Zatímco pár předchozích let spíše šetřily a organizovaly večírky s ohledem na rozpočet, případně je rušily úplně, letos je podle něj rok úspěšnější. Kolik u nich firmy za večírek nechají, záleží na tom, jestli přijdou s vlastní představou, nebo využijí předpřipravených eventových balíčků, ty pak cenově vycházejí od 1500 do tří tisíc korun za osobu.

Letos do večírku plánuje více peněz investovat i firma Sodexo Benefity, protože na něm chce oslavit své přejmenování na Pluxee. Slavit budou ale až na začátku ledna, před Vánoci mají podle personální ředitelky Martiny Machové stejně všichni jiné starosti. „Již několik let pracujeme v hybridním režimu a každý může do kanceláře chodit dle svých potřeba a domluvy se svým vedoucím. Proto je pro nás velmi důležité, abychom všichni měli možnost se sejít alespoň dvakrát v roce jako celá firma v neformálním prostředí,“ vysvětluje Machová.

Air Bank tradičně pořádá večírky v Brně, kde pracuje větší část zaměstnanců. Pro ty z Prahy a z regionů tak zajišťují i ubytování v hotelu. Každý rok akce probíhá v nějakém duchu, který zvolí zaměstnanci, letos to bylo Las Vegas. Zaměstnanci si zahráli tradiční hry v casinu, ruletu, black jack, sázeli na závody plyšových prasátek na baterky a nechyběla ani improvizovaná kaple, kde oddával Elvis Presley. „Vánoční večírek vnímáme jako poděkování všem kolegům za jejich celoroční práci, po jeho skončení sbíráme zpětnou vazbu a návrhy na vylepšení, se kterými dále pracujeme. Vánoční večírek dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější zaměstnanecké akce v roce,“ doplňuje mluvčí banky Jana Pokorná.

Vánoční večírky také na rozdíl od dalších nefinančních benefitů nečeká v příštím roce žádné omezení. Vláda totiž sice upustila od návrhu zcela zrušit daňové zvýhodnění benefitů, zaměstnavatelé je ale výhodně budou moci nabízet jen do zhruba 22 tisíc korun. Jak ale upozorňuje daňová poradkyně ze společnosti BDO Ivana Hlavatá, vánoční večírky i teambuildingy dostaly výjimku, a nic by se tak u nich v příštím roce měnit nemělo.