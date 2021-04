Pozvolný návrat. V Silicon Valley se zpět do kanceláří nespěchá | E15.cz

Prvních deset procent zaměstnanců Facebooku se zpět do kanceláří podívá 10. května. Uber začne s dvacetiprocentní kapacitou, sociální síť Pinterest otevře kanceláře v srpnu a Google dokonce až v září. Zaměstnanci Twitteru mohou pokračovat v práci z domova jak dlouho budou chtít.

Stát Kalifornie, ve kterém Silicon Valley leží, povolil otevřít čtvrtinu kapacity kanceláří a slíbil, že během následujících tří týdnů bude mít každý možnost nechat se očkovat. V celých Spojených státech je teď alespoň jednou dávkou naočkováno 143 milionů Američanů a dvě dávky už dostalo patnáct procent obyvatel, přes padesát milionu lidí.

Ani přes příznivé vyhlídky to však nevypadá, že by se naplněnost kanceláří vrátila do předpandemického stavu. Práce z domova se velké části zaměstnanců společností ze Silicon Valley zalíbila a chtějí v ní alespoň částečně pokračovat. Někteří zaměstnanci se dokonce začínají stěhovat do míst, kde jsou životní náklady nižší než v metropolitní oblasti San Francisco Bay Area, v jejíž nejjižnější části Silicon Valley leží.

Trvalou práci z domova by si vybrala nanejvýš třetina zaměstnanců, nejvíce se proto mluví o hybridním modelu. Zaměstnanci by do kanceláří chodili jen dva až tří dny v týdnu, zbytek pracovní doby by byli doma nebo kdekoli jinde. „Myslím, že to povede k obrovskému zlepšení produktivity po celém světě,“ věří například Sundar Pichai, šéf Googlu. Druhou výhodou je podle něho možnost zaměstnat uchazeče z jiných části Spojených států.

Za pět až deset let podle zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga bude pracovat z domova více než polovina zaměstnanců. Jako překážku pro inovace však vnímá práci z domova šéf Applu Tim Cook. „Inovace není vždy plánovaná aktivita,“ řekl časopisu People. Pro vývoj nových řešení je podle Cooka potřebný osobní kontakt.

Obdobně nahlíží na práci z domova šéf Netflixu Reed Hastings, který v ní nespatřuje žádný přínos „Nemožnost se potkávat osobně, zejména v mezinárodním prostředí, je čistě negativní,“ řekl deníku Wall Street Journal.

Přesídlení do čistě domácích kanceláří a přesun na jiné místo ve Spojených státech se může projevit i finančně. Například fintechová společnost Stripe své zaměstnance, kteří se rozhodnou opustit některé z měst, kde má podnik kanceláře, podpoří jednorázovým bonusem dvacet tisíc dolarů, téměř 450 tisíc korun. Zároveň je však čeká dlouhodobě snížení platu o deset procent. Podobně uvažuje mnoho firem. Na druhé straně jsou společnosti jako Reddit, kde mzdy zůstávají stejné bez ohledu na lokaci.

Úplné opuštění kanceláří by pro technologické společnosti mohlo být finančně výhodné. Například společnost Airbnb, která se potýká se silným turistickým útlumem, by opuštěním kanceláří v San Francisku ušetřila podle odhadu téměř deset milionů dolarů ročně.

V tamní metropolitní oblasti působí přes 1,5 milionů zaměstnanců, kteří mohou pracovat z domova, vyplývá ze studie Bay Area Council. Na tato pracovní místa navazují služby, které zaměstnávají kolem dvou set tisíc lidí. Úplný přesun na práci z domova by tak výrazně ovlivnil vývoj celé oblasti.