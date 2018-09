Masokombinátu v Poličce se vstupem Česka do EU ubyla konkurence, nyní dodává i pro McDonald's | E15.cz

Při nahlédnutí do finančních výsledků společnosti se zdá, že poptávka po masných výrobcích stále roste. Tržby firmy za poslední dva roky vzrostly o necelou čtvrtinu na 2,2 miliardy korun. To ale také souvisí i s rostoucí cenou dobytka. „Cena krav stoupla o čtyři koruny za kilo, takže se ziskovostí už jsme na hraně. Důležité je mít takové klienty, kteří jsou ochotní si za kvalitu připlatit. Jinak máte smůlu,” říká ředitel firmy Maso uzeniny Polička Jiří Jedlička.

Smlouvání s dodavateli je podle něj ale často spíše boj. Velké řetězce totiž běžně tlačí na nízké výkupní ceny produkce. Jejich tlak na zvyšování kvality při současné nízké ceně produkce dělá vedení Poličky nemalé vrásky.

Zvyšování efektivity ale nakonec firmě v náročném tržním prostředí pomáhá přežít. „Před vstupem do Evropské unie jsmě měli více konkurentů, ty firmy už dnes ale neexistují. Po vstupu do Unie se toho v závodech muselo hodně měnit, firmy to často nezvládaly a veterina je nakonec zválcovala,” vzpomíná ředitel Jedlička i na detaily typu nutnosti odstranit všechny vypínače ze stěn porážky či rovnání podlahy se stěnou v konkrétním úhlu.

S každým zvířetem, které jde na porážku, navíc přichází také papíry, jež ho provází od narození. A následně jsou předány veterinární správě. Státní veterináři sídlí přímo v místě závodu a jsou přítomni u porážky každého jednotlivého zvířete.

Hamburgery s českým hovězím

Polička je dnes jediným českým dodavatelem hovězího masa pro řetězec rychlého občerstvení McDonald's, ročně mu dodá tisíce tun masa. Maso ve všech hamburgerech Big Tasty, McRoyal a dalších takzvaných “prémiových” burgerech amerického řetězce v Česku tak pochází odtud. Požadavky na kvalitu jsou prý od McDonaldu vysoké, mleté maso je totiž z hlediska hygienických standardů značně náročné.

„Steak zvenku opečete, takže i kdyby na něm něco bylo, teplem to zničíte, jenže v pomletém masu je to vevnitř v karbanátku a toho už se nezbavíte,” vysvětluje Jedlička. S masem je tak nutné nakládat s nejvyšší opatrností, protože každý zásah do něj může zavléci bakterie a v případě takového zjištění McDonald's celou várku okamžitě vrací.

Konkrétně hamburgerové placky přitom zpracovává speciální linka v Polsku. Hotové výrobky z Polska pak putují zpět do Česka a jednotlivých provozoven.

Na otázku, proč tuto část procesu masokombinát nemůže také obstarat, odpovídá ředitel, že takto specializovaná linka je příliš drahá a s ohledem na požadované množství by se výroba v Česku vůbec nevyplatila.

V Poličce však umí i hotové výrobky, například uzeniny. Špekáčky prodávané v supermarketech Lidl pod vlastní značkou Pikok se vyrábí právě zde. Řetězec však zboží prodává pod vlastními značkami.

Masokombinát zaměstnává necelých pět set kmenových zaměstnanců, dalších sto, převážně řezníků, najímá skrze agentury. Zvířata na porážku se do masokombinátu přiváží od okolních chovatelů, jako je například Zemědělské družstvo Maleč, která chová zhruba 1900 býků a krav včetně telat a 3300 prasat.