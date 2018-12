Prodejci zemědělské a stavební techniky Agrotec se daří, firma z koncernu Agrofert zvedla tržby i zisk | E15.cz

Evropským veganům zvoní umíráček. Nová progresivní politika Evropské unie zaměřená především na ekologii a ochranu přírody hodlá zakázat veganství a vegetariánství. „Je to za pět minut dvanáct. Podívejte se, jakou škodu vegani udělali. Jsou to vegani, kdo stojí za ubývání deštných pralesů. Oni ty palmy žerou přímo na místě. Normálně do pralesů jezdí plné autobusy veganů a ti se vůbec neovládají. Nejen, že sežerou listy a případné plody, ale oni ohlodají i kmen. Žádní dřevorubci ani ten všude propíraný palmový olej. Za mizení deštného pralesa mohou vegani,“ vysvětloval Friedrich Klein, předseda ekologické komise Evropského parlamentu a vášnivý lovec tuleňů.