Hyundai měl rekordní tržby, přesto mu loni prudce klesl zisk. Automobilka viní cla
- Automobilce Hyundai prudce klesl zisk navzdory rekordním tržbám.
- Hyundai ze situace viní Trumpova cla.
- Společnost to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě.
Jihokorejské automobilové skupině Hyundai Motor v loňském roce prudce klesl zisk, ačkoliv se odbyt téměř nezměnil a tržby vzrostly. Důvodem jsou zejména americká cla, uvedla automobilka. Provozní zisk se oproti roce 2024 snížil o 19,5 procenta na 11,47 bilionu wonů (163 miliard korun). V samotném čtvrtém čtvrtletí provozní zisk klesl o 39,9 procenta na 1,7 bilionu wonů.
Skupina v roce 2025 prodala téměř 4,14 milionu vozů, což je oproti roku 2024 beze změny. Tržby se meziročně zvýšily o 6,3 procenta na rekordních 186,3 bilionu wonů, dodala Hyundai.
Dceřiná společnost Kia ve středu uvedla, že jí americká cla v loňském roce stála 3,1 bilionu wonů (44 miliard korun). V samotném čtvrtém čtvrtletí loňského roku automobilce Kia americká cla snížila provozní zisk zhruba o bilion wonů.
Kia tak dopad cel považuje za hlavní důvod propadu provozního zisku. Ten klesl za celý rok o 28,3 procenta na 9,1 bilionu wonů a ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 32,2 procenta na 1,84 bilionu wonů. Tržby ve stejném období vzrostly meziročně o 3,5 procenta na 28,1 bilionu wonů. Podle tržeb má přitom za sebou Kia dosud nejlepší čtvrté čtvrtletí, zejména díky silné poptávce po elektrických a hybridních automobilech, uvedla agentura Bloomberg.
Trump chce další zvýšení cel
Ačkoliv Jižní Korea a Spojené státy dosáhly dohody o snížení cel na dovoz do USA z 25 na 15 procent od listopadu loňského roku, Kia z toho neměla plný prospěch. Zaplatila totiž už vyšší sazbu za zásoby v USA, uvedl finanční ředitel Kim Sung-čun v konferenčním hovoru s investory.
Americký prezident Donald Trump tento týden prohlásil, že opět zvýší cla na dovoz aut a některého dalšího zboží z Jižní Koreje na 25 procent kvůli tomu, že jihokorejští zákonodárci dosud nekodifikovali zmíněnou obchodní dohodu.
Podle podzimní studie kolínského Institutu německého hospodářství (IW) cla na dovoz do Spojených států ublížila ze všech německých odvětví nejvíce automobilovému průmyslu. Za první tři čtvrtletí klesl vývoz německých aut do USA meziročně téměř o 14 procent, uvedla agentura Reuters.