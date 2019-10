Pražané mají zájem o byty v panelácích ve Středočeském kraji | E15.cz

Aktuálně dosahuje prodejní cena staršího bytu v Praze v průměru 87 tisíc korun za metr čtvereční. V sousedním Středočeském kraji je ta částka o zhruba 40 tisíc korun nižší.

Bezrealitky.cz uvádí, že poptávka po středočeských panelácích za poslední rok vzrostla na více než dvojnásobek.

Jak zaznělo i na nedávné konferenci E15 Premium, zájem o bydlení za hranicemi hlavního města poroste také v budoucnu. Do několika let přijde podle propočtů Institutu plánování a rozvoje do metropole dalších 160 tisíc lidí, přičemž Praha na takový nápor není připravena.

Ondřej Boháč z IPR na akci doplnil, že další lidé pracující v Praze tak budou ve většině případů bydlet ve Středočeském kraji.

Trend pozoruje například také šéf developera Finep Tomáš Pardubický. „40 procent pracujících v Praze bydlí ve středních Čechách. O to více se ale zvyšuje dopravní zátěž,“ doplnil Pardubický na předchozí konferenci E15 Premium věnované bydlení.

Nejvyhledávanější lokality:

Beněšov u Prahy

Beroun

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Čelákovice

Kladno

Lysá nad Labem

Mělník

Milovice

Neratovice

Nymburk

Poděbrady

Říčany u Prahy

Slaný