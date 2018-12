Jak dlouho trvá zařídit hypotéku? | E15.cz

Před žádostí o hypotéku může hodně času zabrat i samotná rešerše a průzkum trhu. Délka a poctivost je individuální, přičemž někomu postačí i zprostředkované informace od makléře. Jakmile si klient vybere produkt na hypotečním trhu, přichází tolik neoblíbené papírování.

Průměrná délka vyřízení hypotečního úvěru se pohybuje mezi třemi až šesti týdny. U hypotéky, pomocí níž klient kupuje už hotovou nemovitost, by vyřizování nemělo trvat déle než jeden měsíc, aspoň pokud je klient schopný dodat veškeré potřebné doklady včas. U složitějších záměrů se může doba schvalovacího procesu prodloužit.

Jak dlouho trvá vyřizování hypotéky?

Vyřizování hypotéky lze rozdělit do několika kroků. Na začátku musí klient odevzdat žádost o hypoteční úvěr a další potřebné dokumenty, které banka zkontroluje a do jednoho dne objedná odhadce nemovitostí. Na tento krok by si měl klient vyhradit zhruba týden.

Odhadování ceny nemovitosti může trvat dalších pět dní a následně míří odhad ke schvalovateli, který ho pošle dál (nebo zamítne) zhruba do týdne. Schvalovatel si ale může vyžádat i doplňující informace, což může proces dále pozdržet. Pak stačí už jen podpis klienta, v součtu tak celý proces trvá zhruba čtyři týdny. U většiny hypoték platí, že klient musí dát svoji nemovitost do zástavy a zapsat změnu do katastru a až poté banka pošle peníze na účet klienta.

Tím to ale nekončí – poté je potřeba zapsat změnu vlastnického práva do katastru nemovitostí, což trvá dalších zhruba 40 dní. Zpozdit nastěhování do nového pak může i samotné předání klíčů, prodávající totiž může čekat na připsání kupní ceny na účet.

U refinancování hypotéky lze proces zkrátit. Banky totiž často nevyžadují nový odhad, aspoň pokud ten původní není starší osmi let, a díky známé úvěrové historii klienta by měly být rychlejší i v samotném schvalování hypotéky.